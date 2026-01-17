English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மகரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி.. 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி ராசிபலன்

Sun Transit 2026 Effect: ஒன்பது கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், குருவின் ராசியான தனுசு ராசியை விட்டு வெளியேறி, தனது மகன் சனியின் ராசியான மகர ராசியில் நுழைந்துள்ளார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Jan 17, 2026, 05:01 PM IST
  • மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தராது.
  • மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் நன்மை பயக்கும்.

Sun Transit 2026 Effect: ஒன்பது கிரகங்களின் அதிபதியான சூரியன், தனுசு ராசியிலிருந்து மகர ராசிக்கு, கடந்த 15 ஆம் தேதி பெயற்சி அடைந்தார். இந்தப் பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும், மேலும் துரதிர்ஷ்டத்தைத் தவிர்க்க தொழில் முதல் வணிகம் வரை அனைத்திலும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். எனவே மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளிலும் சூரியனின் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

மேஷம்
மகர ராசிக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகவும் நன்மை பயக்கும். சூரியனின் ராசி மாற்றம் தொழில் வெற்றியைத் தரும். ஆரோக்கியம் மேம்படும், மேலும் இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கை முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும்.

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் ராசி மாற்றம் மிதமான பலனைத் தரும். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் தங்கள் ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும் மற்றும் நீண்ட பயணங்களைத் திட்டமிடும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

மிதுன ராசி
இந்த ராசி மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களைத் தராது. மற்றவர்களுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்படலாம். பணம் மற்றும் கடன் பிரச்சனைகளால் அவதிப்பட நேரிடும்.

கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சியாகும்போது வாழ்க்கை தொடர்பான சில பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கலாம். திருமண பிரச்சனைகள், வாழ்க்கைத் துணையுடன் தகராறுகள் மற்றும் வணிக சவால்கள் ஏற்படலாம். தொழில் மற்றும் வணிக முடிவுகளை கவனமாக எடுத்து மோதல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

சிம்மம்
இந்த ராசி மாற்றம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலத்தைத் தருகிறது. எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள். ஆரோக்கியம் மேம்படும், செல்வம் மற்றும் வணிகம் வளரும்.

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த ராசி மாற்றம் குழந்தைகள் மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகளைக் கொண்டுவரலாம். கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தங்களைத் தாங்களே கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். விபத்துகளைத் தவிர்க்க கவனமாக வாகனம் ஓட்ட வேண்டும். குடும்ப தகராறுகளிலிருந்து பாதுகாப்பான தூரத்தை பராமரிக்கவும்.

துலாம்
துலா ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவது மன அழுத்த சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும். அதன் செல்வாக்கின் கீழ், நீங்கள் உடல்நலப் பிரச்சினைகளை சந்திக்க நேரிடும். சளி, இருமல் மற்றும் பருவகால நோய்களுக்கு எதிராக நீங்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். விபத்துகள் சாத்தியமாகும். வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.

விருச்சிகம்
தேக ராசிக்காரர்களுக்கு, மகர ராசிக்கு சூரியன் சஞ்சரிப்பது நல்ல பலன்களைத் தரும். உங்கள் கஷ்டங்கள் நீங்கும், விரைவில் உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். ஒரு புதிய திட்டம் தொடங்கலாம். இடமாற்றத்திற்கான ஒரு சிறப்பு வாய்ப்பு எழும். மத நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். நல்ல பலன்களை அடைய எள் மற்றும் வெல்லம் தானம் செய்யுங்கள்.

தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த ராசி மாற்றம் குழப்பமான சூழ்நிலைகளைக் கொண்டுவரும். விஷயங்கள் தொடர்ந்து தவறாக நடக்கும். சாதகமற்ற உடல்நலம் மற்றும் பல்வேறு தொழில் மற்றும் வணிக சிக்கல்கள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். தனுசு ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

மகர
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த ராசி மாற்றம் விபத்துக்கள் மற்றும் காயங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த நேரத்தில் கவனமாக வாகனம் ஓட்டவும். மகர ராசிக்காரர்கள் வரும் காலத்தில் சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அவர்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.

கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த ராசி மாற்றம் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதல்ல. உங்கள் கண்கள், காதுகள், மூக்கு மற்றும் தொண்டைக்கு கவனமாக கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். காயம் அறுவை சிகிச்சைக்கு கூட வழிவகுக்கும். இந்த நேரம் ஆரோக்கியத்திற்கு சாதகமற்றதாகக் கருதப்படும். எனவே, உங்கள் உணவு மற்றும் தினசரி வழக்கத்தில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த ராசி மாற்றம் சிறந்த பலன்களைத் தரும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். உங்கள் தொழில் மற்றும் வணிகம் குறித்து நல்ல செய்திகளைப் பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் நேரத்தை புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்தினால், நீங்கள் நிச்சயமாக பெரிய வெற்றியை அடைவீர்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )

