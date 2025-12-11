தனுசு ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி குவியும்

Sun Transit In Dhanusu: கிரகங்களின் ராஜா என்று அழைக்கப்படும் சூரிய பகவான், ஒருவொரு மாதமும் தனது ராசியை மாற்றிக் கொண்டே இருக்கும். அதன்படி இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் மீண்டும் சூரியன் கிரகம் ராசியை மாற்றப் போகிறார். இந்த ராசி மாற்றமானது வருகிற டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி அதிகாலை 4:27 மணிக்கு தனுசு ராசியில் நிகழும். பொதுவாக சூரியன் கிரகம் தனுசு ராசியில் நுழையும் போதெல்லாம் அவை கர்ம வினைகளின் தொடக்கமாக இருக்கும். இந்த பெயர்ச்சி காலம் அடுத்த ஜனவரி 14, 2026 வரை நீடிக்ககூடும். ஜோதிடத்தின் படி, சூரியன் மரியாதை மற்றும் தன்னம்பிக்கை அள்ளித் தரும் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. 30 நாட்கள் ஒரே ராசியில் தங்கி, பின்னர் அடுத்த ராசியி மாற்றும் சூரியன். இந்த ராசி மாற்றம் பல சுப மற்றும் அசுப பலனைத் தரக்கூடும். இந்நிலையில் சூரியன் தனுசு ராசியில் நுழையப் போகும் இந்த நேரத்தில் சில ராசிகள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். எனவே அவை எந்த ராசிக்காரர்கள் என்பதை இனதே பதிவில் காணலாம்.
மேஷ ராசி (Aries Zodiac Sign): நிகழப் போகும் சூரியன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி ஆதாயம் உண்டாகும். இந்த ராசிக்காரர்கள் வணிக ரீதியாக சிறப்பு ஆதாயத்தை பெறுவார்கள். அதேபோல் விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கலாம். மேலும், தொழிலில் முன்னேற்றத்தை காண விரும்பும் இந்த ராசிக்காரர்கள் டிசம்பர் 16 ஆம் தேதிக்கு பிறகு நல்ல முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிறைந்திருக்கும். இந்த நேரத்தில் திருமணம் நடக்கலாம். மாணவர்கள் விடாமுயற்சியுடன் படித்து வந்தால் விரும்பிய வெற்றியை பெறலாம். அதேபோல் முடிவெடுக்கும் திறனும் அதிகரிக்கும். குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். இதனால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை ஏற்படும்.
சிம்ம ராசி (Leo Zodiac Sign): சிம்மத்தை ஆளும் கிரகமாக சூரியன் கருதப்படுகிறது. எனவே, சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலனைத் தரக்கூடும். கடின உழைப்பு விரும்பிய பலனைத் தரும். நீதிமன்ற வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால், இப்போது உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரலாம். மனைவியுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிட வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
தனுசு ராசி (Sagittarius Zodiac Sign): தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சூரியன் பெயர்ச்சி பொன்னான வாய்ப்பை தரும். பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். அத்துடன் வெளிநாடு செல்லவும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழில் மற்றும் வணிகக் கண்ணோட்டத்தில் இந்த நேரம் சிறப்பாக இருக்கும். தனுசு ராசிக்காரர்கள் தங்கள் குழந்தைகளிடம் சந்தோஷ விஷயங்களை பெறலாம். சமூக மரியாதை பெறலாம். நெருங்கிய நண்பரால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். குடும்பத்திலும் மரியாதை அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
