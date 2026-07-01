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கடகத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம், பணம் கொட்டப்போகுது

Sun Transit: சில ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி காலம் அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் பொருள் சார்ந்த வசதிகள் பெருகும் காலமாக அமையக்கூடும். யார் அந்த அதிர்ஷ்டசாலிகள்?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 01, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:13 PM IST
கடகத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம், பணம் கொட்டப்போகுது
Image Credit: Sun Transit in Kadagam (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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