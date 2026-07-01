/கடகத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம், பணம் கொட்டப்போகுது

Suriyan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரக் கணக்கீடுகளின்படி, ஜூலை 16, 2026 அன்று சூரியன் சந்திரனின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்ட கடக ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளின் மீதும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இதனால் பெரிய அளவிலான நற்பலன்கள் ஏற்படும். இவர்கள் வாழ்வில் பணம், பதவி, புகழ் அனைத்தும் ஒன்றாக வந்துசேரும்.
சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையிலான உறவு சாதகமாக இருப்பதாக கருதப்படுகின்றது. ஆகையால், ஜூலை 16 அன்று கடக ராசியில் நடக்கவுள்ள சூரியன் பெயர்ச்சி பலரது வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும்.
குறிப்பாக, சில ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலம் அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் பொருள் சார்ந்த வசதிகள் பெருகும் காலமாக அமையக்கூடும். வீடு, வாகனம், முதலீடுகள் மற்றும் புதிய முயற்சிகள் மூலம் சிலர் பயனடைவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. சமூகத்தில் மதிப்பும் சுய நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிகமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
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ராசிகள்
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பலன்கள்
|சிம்ம ராசி
|சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்
|விருச்சிக ராசி
|நிதி நிலைமை மேம்படலாம்
|தனுசு ராசி
|தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்
|மீன ராசி
|உடல் ஆரொக்கியம் மேம்படும்
சூரியன் சிம்ம ராசியின் அதிபதி கிரகமாக உள்ளார். கடகத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி காலத்தில் பண வரவு அதிகமாகும். நிதி விவகாரங்களில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சந்தையில் சிக்கியிருந்த பணத்தை மீட்டெடுப்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் இப்போது வெற்றிகரமாக நிறைவடைய வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் பணி அனைத்து இடங்களிலும் பாராட்டப்படும். உங்கள் செயல்பாட்டைக் கண்டு உயர் அதிகாரிகள் ஈர்க்கப்படலாம். சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சி அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் புதிய திட்டங்களில் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். இந்த காலத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும். முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் இப்போது லாபம் கிடைக்கும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் இப்போது வேகம் பெறலாம். மேலும் பல முக்கியத் திட்டங்களை எளிதாக செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் பெருகும். முந்தைய நிலையை விட நிதி நிலைமை மேம்படலாம்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். நீண்ட கால குடும்பப் பிரச்சனைகள் படிப்படியாகத் தீரக்கூடும். மேலும் குடும்பச் சூழல் இனிமையாக மாறும். மன அழுத்தம் குறைந்து, உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். பணிச்சுமை குறையும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியுல் இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக வேலை மாற்றத்தை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தவர்களுக்குச் சிறந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். பண வரவு அதிகமாவதால் நிதி நிலை வலுவடையும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, கடக ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். இந்த காலத்தில் இவர்களுக்கு வெற்றிகள் குவியும். கல்வி, குழந்தைகள், காதல் உறவுகள் மற்றும் தொழில் போன்ற துறைகளில் நேர்மறையான மாற்றங்களை நீங்கள் காணலாம். குழந்தைகள் முலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். சமூக அந்தஸ்து உயரும். சமூகத்தில் நற்பெயர் கிடைக்கும். உயர்கல்வி அல்லது போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களும் நல்ல முடிவுகளைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. பண வரவு அதிகமாகும். உடல் ஆரொக்கியம் மேம்படும். வெளிநாடு தொடர்பான விஷயங்கள் அல்லது வெளிநாட்டு முயற்சிகளிலும் சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கக்கூடும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)