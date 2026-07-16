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சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்... தலைவிதியே மாறப்போகுது

Sun Transit Effects: சூரியன் தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவப் பண்புகள், கௌரவம், அரசுத் துறை, தந்தை ஸ்தானம் மற்றும் மரியாதை ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, ஜூலை 16, 2026, அதாவது இன்று சூரியன் மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு மாறுகிறார்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 16, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:34 AM IST
சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்... தலைவிதியே மாறப்போகுது
Image Credit: Sun Transit in Kadagam (Representative Photo)Source: Bureau

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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