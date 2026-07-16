/சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம்... தலைவிதியே மாறப்போகுது

Suriyan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. கிரகங்களின் அரசராக கருதப்படும் சூரியனுன் மாதம் ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றி பெயர்ச்சி அடைகிறார். அந்த வகையில் இன்று சூரியன் பெயர்ச்சி நடக்கிறது.
சூரியன் தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவப் பண்புகள், கௌரவம், அரசுத் துறை, தந்தை ஸ்தானம் மற்றும் மரியாதை ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, ஜூலை 16, 2026, அதாவது இன்று சூரியன் மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு மாறுகிறார்.
சூரியன் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறும்போது, அது பன்னிரண்டு ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இருப்பினும், இந்த இடப்பெயர்ச்சி சில ராசிகளுக்கு மிகவும் மங்களகரமான பலன்களைத் தருகிறது. கடக ராசியின் அதிபதி சந்திரன். சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையே நட்பு ரீதியான உறவு உள்ளது. ஆகையால் இந்த சூரியப் பெயர்ச்சி தொழில், நிதி நிலை மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகியவற்றில் சில ராசிகளுக்கு நன்மை பயப்பதாக அமையலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|கடகம்
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|சிம்மம்
|குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்
|விருச்சிகம்
|வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கையும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கலாம்
|தனுசு
|முதலீடுகளால் லாபம் கிடைக்கும்
கடகத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிகப்படியான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்:
சூரியன் பெயர்ச்சி கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குச் சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரக்கூடும். இவர்களுக்கு இருந்த நீண்ட காலப் பிரச்சினைகள் குறையலாம். தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பது தெளிவாகத் தெரியும். பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கும். புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்குச் சிறந்த வாய்ப்புகள் அமையலாம். குடும்பச் சூழல் மேம்படும். குழந்தைகளால் நன்மை ஏற்படும். சமூகத்தில் கௌரவமும் மதிப்பும் அதிகரிக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அள்ளித்தரும். தொழில் வாழ்க்கையில் புதிய திசையைக் கண்டறிவது முன்னேற்றத்திற்கான வழிகளைத் திறக்கலாம். வெளிநாட்டில் வேலை அல்லது உயர்கல்விக்காகத் தயாராகுபவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். நிதி நிலைத்தன்மை மேம்படலாம், இருப்பினும் தேவையற்ற செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்துவது நன்மை பயக்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக் கிடந்த பணிகள் நிறைவடைய வாய்ப்புள்ளது. முக்கியமான திட்டங்களில் ஈடுபட்டிருந்தால், சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கையும் உற்சாகமும் அதிகரிக்கலாம். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான பொழுதை கழிப்பீர்கள். தொழில் ரீதியாகப் புதிய சாதனைகள் படைக்க இது நல்ல தருணம். மேலும் வணிகர்கள் லாபகரமான ஒப்பந்தங்களைப் பெறலாம்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சி சாதனைக்கான நேரமாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றி பெரும். இந்த இடப்பெயர்ச்சி பணியிடத்தில் புதிய சாத்தியக்கூறுகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். வேலையில் பதவியும் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கலாம். நீண்ட காலமாக முடங்கியிருந்த பணம் ஏதேனும் இருந்தால், அதைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய முதலீடுகளால் லாபம் கிடைக்கும். வணிகர்கள் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் அல்லது லாபகரமான ஒப்பந்தங்கள் மூலம் பயனடையலாம். கடின உழைப்பிற்கான உரிய பலன்களைப் பெறுவது, முன்பை விட உங்கள் நிதி நிலையை மேம்படுத்தலாம். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)