துலாம் ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி: தீபாவளிக்கு முன் இந்த ராசிகளுக்கு சரவெடி

Sun Transit In Libra 2025: வேத ஜோதிடத்தில், சூரியன் கிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுகிறார். இது மரியாதை, தன்னம்பிக்கை, தந்தைமை மற்றும் தைரியத்தின் காரணியாகக் கருதப்படுகிறது. சூரியன் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு ராசியிலிருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடமாற்றம் செய்கிறார். அதன்படி தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன், சூரியன் அடுத்த மாதம் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி துலாம் ராசியில் இடம்பெயர்ந்து அடைந்து நவம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை இதே ராசியில் தான் பயணிப்பார். சுக்கிரன் துலாம் ராசியின் அதிபதி. இந்த ஆண்டு, அக்டோபர் 20 ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படும். துலாம் ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ளவர்களை பாதிக்கும். எனினும் மூன்று ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும். எனவே அந்த மூன்று ராசிகள் எவை என்பதை தெரிந்துக்கோலவம்.
1. கடகம் - கடக ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி கடக ராசிக்கு நல்ல பலனைத் தரும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் பொருள் வசதிகள் அதிகரிக்கலாம். நிலம், சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்குவது சாத்தியமாகும். வேலை அதிகரிக்கும், மேலும் மூத்தவர்களிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகள் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும் அறிகுறிகள் உள்ளன. குடும்ப வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும்.
2. மகரம் - சூரியன் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் தொழில் முன்னேற்றத்தை அனுபவிக்கலாம். நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். நல்ல செய்திகளைப் பெறலாம். உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அடையாளத்தை நிறுவுவதில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் மரியாதை மற்றும் கௌரவம் அதிகரிக்கும். வணிக விரிவாக்கம் சாத்தியமாகும். தொழிலதிபர்கள் லாபம் ஈட்டலாம்.
3. துலாம் - சூரியனின் ராசி மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலனைத் தரக்கூடும். இந்த நேரத்தில் உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல நேரமாக இருக்கும். பதவி உயர்வுடன் வருமானம் அதிகரிக்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாக்கப்படும், மேலும் பழைய மூலங்களிலிருந்தும் பணம் வரும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமண நடக்கலாம். தொழிலதிபர்கள் புதிய கூட்டாண்மைகளைக் காணலாம்.
