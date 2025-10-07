துலாம் ராசியில் சூரியப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் அடிக்கும்

Sun Transit In Libra On October 17: அக்டோபர் 17, 2025 அன்று பிற்பகல் 1:53 மணிக்கு, சூரியன் துலாம் ராசிக்குள் நுழைவார். ஜோதிடத்தில், சூரியன் நம்பிக்கை, கௌரவம், தலைமைத்துவம் மற்றும் ஆற்றலைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் துலாம் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரன் சமநிலை, அழகு மற்றும் உறவுகளுடன் தொடர்புடையவர். இருப்பினும், துலாம் ராசியில், சூரியன் அதன் மிகக் குறைந்த நிலையில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களை எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம். ஜோதிடத்தின் படி, ஒன்பது ராசிக்காரர்கள் துலாம் ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடையும் போது சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
மேஷம்
சூரியன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் துணைவருடன் ஈகோ அல்லது கருத்து மோதல்கள் ஏற்படலாம். வணிக கூட்டாண்மைகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். இருப்பினும், நீங்கள் சமநிலையுடனும் புரிதலுடனும் செயல்பட்டால், இந்த நேரம் உறவுகளையும் வலுப்படுத்தும்.
மிதுனம்
ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவது மாணவர்களுக்கும் காதலிப்பவர்களுக்கும் சவாலாக இருக்கும். காதலில் கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது தூரம் அதிகரிக்கலாம். மாணவர்கள் தங்கள் இலக்குகளை மறந்துவிடலாம், எனவே கவனம் செலுத்துங்கள். கலை அல்லது படைப்புத் துறைகளில் பணிபுரிபவர்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகளைக் காணலாம்.
கடகம்
சூரியன் உங்கள் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இந்த வீடு, தாய் மற்றும் மன அமைதியுடன் தொடர்புடையது. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகள் சாத்தியமாகும். உங்கள் தாயின் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் மன அழுத்தத்தையும் பதட்டத்தையும் உணரலாம். வாகனங்கள் அல்லது சொத்து தொடர்பான உங்கள் வேலையில் தடைகள் இருக்கலாம்.
கன்னி
இரண்டாம் வீட்டில் சூரியனின் பெயர்ச்சி பேச்சு மற்றும் பணத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் பேச்சை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். குடும்பத்திற்குள் தகராறுகள் ஏற்படக்கூடும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருங்கள்; இந்த நேரத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்வது அல்லது கடன் கொடுப்பது தீங்கு விளைவிக்கும்.
துலாம்
சூரியன் உங்கள் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையின்மை மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இது சுயபரிசோதனை மற்றும் சுயக்கட்டுப்பாட்டிற்கான நேரம். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள் மற்றும் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.
விருச்சிகம்
பன்னிரண்டாவது வீட்டில் சூரியனின் பெயர்ச்சி செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். வெளிநாட்டு பயணம் அல்லது மருத்துவமனை செலவுகள் சாத்தியமாகும். உங்களுக்கு மன அழுத்தம் அல்லது தூக்கமின்மை ஏற்படலாம். தியானம் நிம்மதியை அளிக்கும்.
மகரம்
சூரியன் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். வேலையில் ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும். மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் பொறுமை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பு விரைவில் அங்கீகரிக்கப்படும்.
கும்பம்
ஒன்பதாம் வீட்டில் சூரியனின் பெயர்ச்சி மதம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்துடன் தொடர்புடையது. உங்கள் தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் சாத்தியமாகும். உயர்கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான வேலைகளில் தடைகள் இருக்கலாம்.
மீனம்
சூரியன் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது மன உறுதியற்ற தன்மை அல்லது மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். ஒரு பழைய ரகசியம் வெளிச்சத்திற்கு வரலாம். தியானம் மற்றும் சுயபரிசோதனை இந்த நேரத்தில் மேம்படும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
