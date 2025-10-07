English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

துலாம் ராசியில் சூரியப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் அடிக்கும்

Sun Transit In Libra 2025: அக்டோபர் 17, 2025 அன்று சூரியன் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைவதால், ஒன்பது ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு கவனம் தேவை. சூரியன் தனது கடைசி ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவதால் எந்த ராசிக்காரர்கள் எதிர்மறையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதையும், தொழில், ஆரோக்கியம் மற்றும் உறவு சிக்கல்களை எவ்வாறு தவிர்ப்பது என்பதையும் தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:03 PM IST
  • காதலில் கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது தூரம் அதிகரிக்கலாம்.
  • சூரியன் துலாம் ராசிக்குள் நுழைவார்.
  • சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

Trending Photos

ட்ரெண்டிங் நடிகை ருக்மிணியின் தந்தை யார் தெரியுமா? நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்..
camera icon7
Rukmini Vasanth
ட்ரெண்டிங் நடிகை ருக்மிணியின் தந்தை யார் தெரியுமா? நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்..
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon9
Tamil Nadu government
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Richest Cinema Couples
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை புதன்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
துலாம் ராசியில் சூரியப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம் அடிக்கும்

Sun Transit In Libra On October 17: அக்டோபர் 17, 2025 அன்று பிற்பகல் 1:53 மணிக்கு, சூரியன் துலாம் ராசிக்குள் நுழைவார். ஜோதிடத்தில், சூரியன் நம்பிக்கை, கௌரவம், தலைமைத்துவம் மற்றும் ஆற்றலைக் குறிக்கிறது, அதே நேரத்தில் துலாம் ராசியின் அதிபதியான சுக்கிரன் சமநிலை, அழகு மற்றும் உறவுகளுடன் தொடர்புடையவர். இருப்பினும், துலாம் ராசியில், சூரியன் அதன் மிகக் குறைந்த நிலையில் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்தப் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களை எதிர்மறையாக பாதிக்கலாம். ஜோதிடத்தின் படி, ஒன்பது ராசிக்காரர்கள் துலாம் ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடையும் போது சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேஷம்

சூரியன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் துணைவருடன் ஈகோ அல்லது கருத்து மோதல்கள் ஏற்படலாம். வணிக கூட்டாண்மைகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். இருப்பினும், நீங்கள் சமநிலையுடனும் புரிதலுடனும் செயல்பட்டால், இந்த நேரம் உறவுகளையும் வலுப்படுத்தும்.

மிதுனம்

ஐந்தாம் வீட்டில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவது மாணவர்களுக்கும் காதலிப்பவர்களுக்கும் சவாலாக இருக்கும். காதலில் கருத்து வேறுபாடுகள் அல்லது தூரம் அதிகரிக்கலாம். மாணவர்கள் தங்கள் இலக்குகளை மறந்துவிடலாம், எனவே கவனம் செலுத்துங்கள். கலை அல்லது படைப்புத் துறைகளில் பணிபுரிபவர்கள் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்த வாய்ப்புகளைக் காணலாம்.

 

கடகம்

சூரியன் உங்கள் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இந்த வீடு, தாய் மற்றும் மன அமைதியுடன் தொடர்புடையது. உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகள் சாத்தியமாகும். உங்கள் தாயின் ஆரோக்கியத்தை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் மன அழுத்தத்தையும் பதட்டத்தையும் உணரலாம். வாகனங்கள் அல்லது சொத்து தொடர்பான உங்கள் வேலையில் தடைகள் இருக்கலாம்.

கன்னி

இரண்டாம் வீட்டில் சூரியனின் பெயர்ச்சி பேச்சு மற்றும் பணத்துடன் தொடர்புடையதாக இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் பேச்சை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். குடும்பத்திற்குள் தகராறுகள் ஏற்படக்கூடும். நிதி விஷயங்களில் கவனமாக இருங்கள்; இந்த நேரத்தில் பணத்தை முதலீடு செய்வது அல்லது கடன் கொடுப்பது தீங்கு விளைவிக்கும்.

துலாம்

சூரியன் உங்கள் முதல் வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கையின்மை மற்றும் முடிவுகளை எடுப்பதில் சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இது சுயபரிசோதனை மற்றும் சுயக்கட்டுப்பாட்டிற்கான நேரம். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள் மற்றும் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும்.

விருச்சிகம்

பன்னிரண்டாவது வீட்டில் சூரியனின் பெயர்ச்சி செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். வெளிநாட்டு பயணம் அல்லது மருத்துவமனை செலவுகள் சாத்தியமாகும். உங்களுக்கு மன அழுத்தம் அல்லது தூக்கமின்மை ஏற்படலாம். தியானம் நிம்மதியை அளிக்கும்.

மகரம்

சூரியன் பத்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். வேலையில் ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும். மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் பொறுமை வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பு விரைவில் அங்கீகரிக்கப்படும்.

கும்பம்

ஒன்பதாம் வீட்டில் சூரியனின் பெயர்ச்சி மதம் மற்றும் அதிர்ஷ்டத்துடன் தொடர்புடையது. உங்கள் தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் சாத்தியமாகும். உயர்கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான வேலைகளில் தடைகள் இருக்கலாம்.

மீனம்

சூரியன் எட்டாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது மன உறுதியற்ற தன்மை அல்லது மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும். ஒரு பழைய ரகசியம் வெளிச்சத்திற்கு வரலாம். தியானம் மற்றும் சுயபரிசோதனை இந்த நேரத்தில் மேம்படும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | அக்டோபர் 18 குரு பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு தீபாவளி போனஸ், பதவி உயர்வு, நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்

மேலும் படிக்க | இன்னும் 3 நாட்களில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிக்கு ராஜ வாழ்க்கை, ஜாக்பாட் அடிக்கும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sun TransitLord SuryahoroscopeAstrology

Trending News