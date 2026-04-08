ஏப்ரல் 14 சூரியன் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், அதிர்ஷ்டமான நேரம்

Sun Transit Effects: கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் வெற்றி, ஆளுமை, தெளிவு, வீரம், விவேகம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறார். அவர் ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் எவை?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 8, 2026, 03:27 PM IST
Suriyan Peyarchi Rasi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் பிரத்யேக குணாதிசயங்கள் பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒவ்வொரு விதமான குணங்களும் சிறப்பம்சங்களும் உள்ளன. கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் வெற்றி, ஆளுமை, தெளிவு, வீரம், விவேகம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக பார்க்கப்படுகிறார்.

கிரகங்கள் தங்கள் ராசிகளை மாற்றி அவை பெயர்ச்சி ஆகும்போதெல்லாம், மனிதர்களிடையே அந்த கிரகங்களுக்கு உரிய அம்சங்களில் மாற்றங்களை காண முடியும். சூரியன் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். சூரியனின் ராசி மாற்றத்துடன் புதிய தமிழ் மாதமும் பிறக்கிறது. ஏப்ரல் மாதம் 14 ஆம் தேதி சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். அன்று தமிழ் புத்தாண்டும் பிறக்கவுள்ளது. ஆகையால், ஏப்ரல் மாதம் நடக்கவுள்ள சூரியன் பெயர்ச்சி அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும்.

சூரியன் தற்போது மேஷ ராசியில் உள்ளார். ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகும் அவர் மே 15, 2026 வரை அந்த ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பார். அதன் பிறகு சூரிய பகவான் ரிஷப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவார். சூரியன் தனது உச்ச வீடான மேஷத்தில் பிரவேசிப்பது மிகவும் சுபமான நிகழ்வாகக் கருதப்படுகிறது. 

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

ஏப்ரல் மாதத்தில் சூரியன் மேஷ ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைவதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்களது ஆளுமை மேம்படும். புதிய உச்சங்களை தொட வாய்ப்பு கிடைக்கும். மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிகமான நற்பலன்களை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries)

சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். அதுமட்டுமின்றி மேஷ ராசிக்காரர்களின் முடிவெடுக்கும் திறன் இப்போது வலுப்பெறும். வேலை அல்லது தொழில் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் இக்காலகட்டத்தில் சாதகமான பலன்களைக் காண வாய்ப்புள்ளது. வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி கிடைக்கும். 

சமூகத்தில் கவுரவம் அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் உங்கள் மதிப்பும் அங்கீகாரமும் வலுப்பெறும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த திட்டங்கள் அல்லது பணிகள் இப்போது வெற்றிகரமாக முழுமைபெறக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், நீங்கள் சச்சரவுகள் மற்றும் கருத்து வேறுபாடுகளிலிருந்து விடுபட்டு அமைதியுடன் இருப்பீர்கள். நினைத்த காரியங்கள் இப்போது நிறைவேறும்.

ரிஷபம் (Taurus)

சூரியன் ரிஷப ராசியில் பிரவேசிப்பதால், இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் பொருள் வசதிகளும் ஆடம்பரங்களும் வெகு வேகமாக அதிகரிக்கும். புதிய வாகனம் அல்லது வீடு வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். தங்கம் அல்லது வெள்ளியில் முதலீடு செய்வதற்கான திட்டங்களையும் நீங்கள் வகுக்கலாம். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.

நீண்ட தூரப் பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள். இவை உங்களுக்கு நன்மையளிப்பதாக அமையும். இவற்றால் அனுகூலமான நன்மைகள் ஏற்படும். இருப்பினும், உங்கள் உடல்நலத்தின் மீது நீங்கள் சற்று கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டியிருக்கும். பண வரவு இந்த காலத்தில் அதிகரிக்கும்.

மகரம் (Capricorn)

மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான நன்மைகளை அளிக்கும். வேலையில் விரும்பிய இடமாற்றத்தைப் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. சொத்து மற்றும் புதிய வாகனங்கள் தொடர்பான சுப நிகழ்வுகள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் செலவுகள் சற்று அதிகரிக்கக்கூடும் என்றாலும், உங்கள் வருமானத்தில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியையும் நீங்கள் காண்பீர்கள். 

தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் பணித்துறையில் உயர்ந்த பதவியை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. முன்பு முடங்கிக்கிடந்த அல்லது நிலுவையில் இருந்த பணம் ஏதேனும் இருந்தால், அது இப்போது உங்கள் கைக்குத் திரும்பக் கிடைக்கக்கூடும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.

கும்பம் (Aquarius)

சூரிய பகவானின் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான ஒரு காலகட்டமாக அமையவிருக்கிறது. நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வேகம் பிடித்து, மிக விரைவாக முன்னேற்றம் காணும். முடங்கிக்கிடந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்து முடியும். மாத வருமானம் அதிகரிக்கும். சொத்துகள் சேரும்.

மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வேலைவாய்ப்பைப் பெறுவதற்கும், உங்கள் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கும் பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் உங்கள் காதல் உறவுகளும் செழித்து வளரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திருமணமானவர்களுக்கு, தங்கள் திருமண வாழ்வில் இனிமை அதிகரிக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு, இப்போது திருமணம் நிச்சயம் ஆகும். சூரிய பகவானின் அருளால் சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.

சூரிய பகவானின் அருள் பெற

சூரிய பகவானின் அருள் பெற்று வாழ்வில் அனைத்து வித நன்மைகளையும் பெற, தினமும் காலையில் ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தையும், ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்தோத்திரத்தையும் பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. இந்த மாதம் சூரியன் பெயர்ச்சி எப்போது நடைபெறும்?
சூரியன் பெயர்ச்சி ஏப்ரல் 14 அன்று நடக்கவுள்ளது.

2. சூரியன் எந்த ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார்?
சூரியன் மேஷ ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார்.

3. சூரியனின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
சூரியனின் அருள் பெற தினமும் சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

