சனியின் நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், செல்வம் பெருகும்

Suriyan Peyarchi Rasi Palan: அனைத்து கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றுகின்றன. இவை கிரக பெயர்ச்சிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ராசிகள் மட்டுமல்லாமல், கிரகங்களின் நட்சத்திரம், உதய, அஸ்தமன நிலைகளிலும் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவற்றின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றன. சில ராசிகளில் இவற்றால் சுப பலன்களும் சில ராசிகளில் அசுப பலன்களும் கிடைக்கும்.
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி
கிரகங்களின் அரசராக இருக்கும் சூரியன், சமீபத்தில் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். அதைத் தொடர்ந்து அவர் நேற்று உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். உத்திரட்டாதி, மனிதர்களின் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்களை அளிக்கும் சனி பகவானின் நட்சத்திரமாகும். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, சூரியன் சனியின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட ஒரு நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும்போது, அந்த கிரகச் சேர்க்கை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைகிறது. இது இந்த சேர்க்கையால் பாதிக்கப்படும் நபரின் வெளிப்படையான வெற்றியில் மட்டுமல்லாமல், அவரது செயல்கள், முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைப்பயணம் ஆகியவற்றிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும், இந்த தனித்துவமான கிரகச் சேர்க்கையானது வாழ்க்கையில் ஒருவித சமநிலையை வளர்ப்பதுடன், அந்தந்த ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கையையும் தலைமைத்துவ ஆற்றலையும் பெருக்குகிறது.
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
சனியின் ஆளுமை பெற்ற நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் எதிர்பாராத வெற்றிகள் கிடைக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
கடகம் (Cancer)
கடக ராக்காரர்களுக்கு இந்த சூரியன் பெயர்ச்சி மிகவும் சுபமான பலன்களை அளிக்கக்கூடியதாக அமையும். இந்தக் காலகட்டம் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தின் கதவுகளைத் திறந்துவைக்கும் ஒரு பொற்காலமாக அமையலாம். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த அல்லது தடைபட்டிருந்த பணிகள் அனைத்தும் இப்போது மீண்டும் வேகம் பிடித்து வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும். இந்தக் காலகட்டத்தில், கடக ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழில் மற்றும் உத்தியோகத் துறையில் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
சூரியன் பெயர்ச்சி காலத்தில் ஒரு புதிய தொழில் முயற்சியைத் தொடங்கவும் வாய்ப்புள்ளது. உங்கள் தற்போதைய வேலையில் ஏதேனும் மாற்றம் செய்ய நீங்கள் திட்டமிட்டிருந்தால், அத்தகைய மாற்றத்தைச் செய்வதற்கு இந்தக் காலகட்டம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். பழைய முதலீடுகள் மூலம் இப்போது லாபம் கிடைக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணம் தொடர்பான உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும் வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இந்த நேரத்தில் பண வரவு அதிகமாக இருக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும்.
மகரம் (Capricorn)
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி, மகர ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குப் பொருளாதார ஆதாயங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். மகர ராசியினர் புதிய வேலைவாய்ப்பு, புதிய வீடு அல்லது புதிய வாகனம் ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கான யோகம் உண்டாகும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும். சுப நிகழ்வுகளுக்கான கிரக அமைப்புகள் தற்போது மிகவும் சாதகமாக உள்ளன.
திருமணத்திற்காக காத்திருக்கும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு தற்போது திருமணம் நடக்கும். திருமணத் தடைகள் நீங்கும். சிலருக்குத் தங்கள் வீடு அல்லது சொத்து சம்பந்தமான நற்செய்திகள் வந்து சேரக்கூடும். சனியின் ஆதிக்கத்தினால், உங்கள் மனதில் ஒருவிதமான ஸ்திரத்தன்மையும், காரியங்களில் தீவிரமும் மேலோங்கி நிற்கும். சூரியன் அருளால் உங்கள் ஆளுமை மற்றவர்களை கவரும் வகையில் மேன்மைடையும். மகர ராசியில் பிறந்தவர்களின் தன்னம்பிக்கை இக்காலகட்டத்தில் கணிசமாக உயரும். உங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்காக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் அனைத்தும், தற்போது நீங்கள் விரும்பிய பலன்களைத் தரத் தயாராக உள்ளன. புதிய மனிதர்களைச் சந்திப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உங்களுக்குக் கிடைக்கக்கூடும். இதனால் உங்கள் வாழ்வில் சாதகமான நன்மைகள் நடக்கும்.
மீனம் (Pisces)
சூரியன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பல வித ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகளை அள்ளித்தரும். மீன ராசியினரைப் பொறுத்தவரை, இந்த கிரகப் பெயர்ச்சியானது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகவும், அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. சூரியன் தற்போது மீன ராசியில்தான் சஞ்சரிக்கிறார். மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலைதான் அவர் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார்.
மீனத்தில் நடந்த சூரியன் பெயர்ச்சி மற்றும் நேற்று நடந்துள்ள சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஆகியவற்றின் தாக்கத்தால், மீன ராசிக்காரர்கள் அனுகூலமான நன்மைகளை பெறுவார்கள். குழந்தைகளால் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் கவனம் செலுத்துவார்கள். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. சூரியன் எந்த நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார்?
சூரியன் சனியின் நட்சத்திரமான உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார்.
2. சூரியன் கிரக பெயர்ச்சி எப்போது நடந்தது?
சூரியன் மார்ச் 15ஆம் தேதி அதிகாலை மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார்.
3. சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைக்கும்?
கடகம், மகரம் மற்றும் மீனம் ஆகிய 3 ராசிகளுக்கு சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் அதிகப்படியான நன்மைகள் கிடைக்கும்.
மேலும் படிக்க | சனி, ராகு, கேது ஆட்டம் ஆரம்பம்.. இந்த 4 ராசிகளுக்கு பிரச்னை, பணச் சிக்கல் வருமாம்
மேலும் படிக்க | 12 ஆண்டுக்குப் பின் குரு உச்சம்.. இந்த ராசிகளுக்கு மகா ராஜயோகம், பணம், வெற்றி குவியப்போகுது
