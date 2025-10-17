சுக்கிரனின் ராசியில் சூரியன்.. இந்த ராசிகளுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றி, உச்ச அதிர்ஷ்டம்

Sun Transit in Libra Zodiac Sign: இன்று, அதாவது அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி, சூரியன் துலாம் ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த ராசியில், சூரியனின் நிலை மிகவும் பலவீனமாக இருக்கும் நிலையில் பல ஜோதிட மாற்றங்கள் நிகழப் போகிறது. அதன்படி இம்முறை, சூரியன் புதன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகத்துடன் இணைந்திருக்கும். சனி சூரியனின் எட்டாவது வீட்டில் பயணிக்கும், மேலும் குருவின் பார்வையும் சூரியன் மீது இருக்கும். இந்த நிலையானது வரும் நவம்பர் 16 ஆம் தேதி வரை நீடிக்க உள்ளது. ஜோதிடத்தில், சூரியன் தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவம் மற்றும் கௌரவத்தின் கிரகமாகக் கருதப்படுகிறது. மேலும், மற்ற கிரகங்களை விட இந்த கிரகம் மிகவும் உச்ச கிரகமாகும். அந்த வகையில் சூரியனின் பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு நபரின் வாழ்க்கையிலும் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, சூரியனின் பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி பிரகாசமான பலனைத் தரும். வணிக கூட்டாண்மைகளில் பணிபுரிபவர்கள் நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். கணவன்-மனைவி இடையேயான உறவு இனிமையாக இருக்கும். புதிய ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடும் வாய்ப்பு கூட உங்களுக்குக் கிடைக்கலாம். உங்கள் வார்த்தைகள் மற்றவர்களை ஈர்க்கும், மேலும் நீங்கள் கூறும் கருத்துக்கு மதிப்பு கிடைக்கும். உங்கள் உடல்நலம் மேம்படும், மேலும் வேலையில் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். நீண்ட காலமாக தேங்கிக் கிடக்கும் நிதி நன்மையைப் பெறுவீர்கள். முதலீடு மூலம் நன்மை உண்டாகும். வீடு, குடும்பம் மற்றும் சொத்து மீதான உங்கள் கவனத்தை அதிகரிக்கும். குடும்பத்திற்குள் சிறிய தவறான புரிதல்கள் ஏற்படக்கூடும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி அவர்களின் வேலையில் ஸ்திரத்தன்மையையும் நம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும். கன்னி ராசிக்காரர்களின் கடின உழைப்புக்கு வெகுமதி கிடைக்கும். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்கள் வெற்றி பெறலாம். பயணம் நன்மை பயக்கும். நெருங்கிய நண்பருடனான விரிசலும் முடிவுக்கு வரலாம். நல்ல செய்தி வரக்கூடும். தன்னம்பிக்கை கணிசமாக அதிகரிக்கும். அரசு அல்லது நிர்வாகப் பதவிகளில் இருப்பவர்கள் சிறப்பு நன்மைகளை அனுபவிப்பார்கள். நிதி, குடும்பம் மற்றும் பேச்சாற்றலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியனின் இந்தப் பெயர்ச்சி படைப்பாற்றலையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் தரும். கலைஞர்கள் மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் துறையில் பணிபுரிபவர்கள் சிறப்பு நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். காதல் உறவுகள் வலுப்பெறும். வீட்டில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய யோசனை உங்களுக்கு புகழைத் தரும். உங்கள் பெற்றோரிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் தொழில் வாழ்க்கையும் நிலையானதாக மாறும். மன அமைதி நிலவும். பழைய உறவினரை சந்திப்பது நல்ல பலன்களைத் தரும். தனிப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் தன்னம்பிக்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
மேலும் படிக்க | நாளை சூரியன் பெயர்ச்சி: யாருக்கு சாதகம், யாருக்கு பாதகம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ