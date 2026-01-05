English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மகரத்தில் சூரிய பெயர்ச்சி! 4 ராசிகளுக்கு விடிவுகாலம்.. செல்வம், புகழ், அதிர்ஷ்டம் கொட்டப்போகுது

Sun Transit 2026: ஜனவரி 14ஆம் தேதி சூரிய பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால்,  4 ராசிகளுக்கு பதவி உயர்வு, லாபம், அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Jan 5, 2026, 05:30 PM IST

Sun Transit 2026: 2026ஆம் ஆண்டு பிறந்துள்ள நிலையில், முக்கிய கிரங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. அந்த வகையில், கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  ஜனவரி 14ஆம் தேதி அன்று பிற்பகல் 3.13 மணிக்கு சூரிய பகவான் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். ஜனவரி 14 ஆம் தேதி மகர சங்கராந்தி அனுசரிக்கப்படுகிறது. சூரியனின் பெயர்ச்சி பல ராசிகளுக்கும் மிகவும் சாதகமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.  இது தொழில், குடும்ப வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.  எனவே, மகர ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவதால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

 மேஷம் (Aries)

மேஷ ராசிக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி நன்மையை கொடுக்கும். தொழிலில் வெற்றி பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. நிதி வளர்ச்சி ஏற்படும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக பணியிடத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னை தீரும். இதனால் சுமுகமாக உங்களது பணி வாழ்க்கை இருக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடமும் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் உங்களை தேடி வரும். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களை பெறுவீர்கள். மேலும், வீடு, வாகனம் வாங்குவதற்கான யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. 

சிம்மம் (Leo)

சிம்மம் ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் சஞ்சாரம் நன்மை பயக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். பதவி உயர்வுக்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு இந்தக் காலம் சாதகமாக இருக்கும். முதலீடுகள் நல்ல வருமானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கும். பூர்வீக சொத்துகள் உங்கள் பக்கம் முடிவாகும் வாய்ப்புள்ளது. சொந்து வீடு கட்டுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. காதல் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் நடக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள், பெற்றோருடன்  இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். கணவன் மனைவி இடையே இணக்கம் அதிகரிக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள். 

விருச்சிகம் (Scorpio)

சூரியன் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை வழங்குகிறது. குறிப்பாக தொழில் விவகாரத்தில் எதிர்பாராத பலன்களை பெறுவீர்கள். நண்பர்கள், உறவினர்களுடன் கூட்டுத் தொழில் தொடங்க சாதகமான நேரமாக இருக்கிறது. திருமண காரியங்களில் எதிர்பாராத முன்னேற்றத்தை பெறுவீர்கள். பல ஆண்டுகளாக திருமணம் முடிக்காமல் காத்திருந்தவர்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும். விரைவில் அவர்களுக்கு திருமணம் முடியும்.  மாணவர்கள் உயர் கல்விக்காகவும், வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மாணவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் உயர் பொறுப்புகளை பெற வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் உங்களுக்கு நிதி நிலைமை மேம்படும். 

தனுசு (Sagittarius)

சூரிய பெயர்ச்சி தனுசு ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணத்தை கொடுக்கும். சூரிய பெயர்ச்சி தொழிலில் லாபத்தை கொண்டு வரும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் நல்ல காலமாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே, செய்து வந்த தொழிலிலும் எதிர்பார்த்த வருமானத்தை கொண்டு வரும். நிதி நிலையில் எதிர்பார்க்காத முன்னேற்றம் இருக்கும். உடல் நிலையில் நல்ல மாற்றம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். குடும்பத்தில் கோயில் தரிசனம் மேற்கொள்வீர்கள். சகோதரர்களிடம் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். உங்கள் துணைவரின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். கடந்த சில தினங்களாக எதிர்கொண்டு வந்த பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். நிதி நெருக்கடிகளை சமாளிப்பீர்கள். கடன பிரச்னைக்ள் தீரும்.

