இன்று சூரிய பெயர்ச்சி! 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், கோடீஸ்வர யோகம்.. செல்லம், புகழ் கொட்டும்

Sun Transit On Pongal January 14: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தங்கள் ராசியை மாற்றி வருகின்றன. இதனால், 12 ராசிகளுக்கும் ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், ஜனவரி 14ஆம் தேதியான இன்று பிற்பகல் 3.13 மணிக்கு நுழைகிறா. சூரியன் தனுசு ராசியில் இருந்து மகர ராசிக்குள் பெயர்ச்சி அடைவதை அடுத்து, மகர சங்கராந்தி தொடங்குகிறது. எனவே, சூரியனின் பெயர்ச்சியால் 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக இருப்பதாக ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசியில் சூரியன் 10வது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் மேஷ ராசிகளுக்கு பல விஷயங்களில் நன்மை உண்டாகும். குறிப்பாக தொழில் வாழ்க்கை அமோகமாக இருக்கும். தொழில் இருந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் சற்று குறையும். தொழிலில் எதிர்பாராத லாபங்களை பெறுவீர்கள். இதனால் இத்தனை நாட்களாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை விரைந்து முடிப்பீர்கள். மேலும் பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டுகளை பெற்று, வருமானமும் உயர அதிக வாய்ப்புள்ளது. இதனால் உங்களது நிதி நிலைமை மேம்படும்.. குடும்பத்தில் செல்வம் அதிகரித்து தந்தை மற்றும் பூர்விக சொத்துக்களால் பெரிய லாபத் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம்.
கடகம் (Cancer)
சூரியன் கடக ராசியில் ஏதாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் செல்வம் குடும்பத்தில் உயரக்கூடும். பல வழிகளில் உங்களுக்கு வருமானம் அதிகரிக்கும். பங்குச் சந்தைகளில் உங்களது முதலீடுகளில் எதிர்பாராத லாபத்தை பெறுவீர்கள். மேலும் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு பொங்கலுக்கு பிறகு நல்ல வேலை கிடைக்க அதிகமாக வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களுக்கு இருந்த தனிப்பட்ட பிரச்சினைகள் அனைத்தும் விலகும். திட்டமிட்டு இருந்த பணிகளை சிறப்பாக முடிப்பீர்கள். போட்டித் தேர்வுகள் மற்றும் நேர்காணலில் வெற்றியடைவீர்கள். வேலை நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கும் செல்ல வாய்ப்புள்ளது. திருமண வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். கணவன் மனைவி இருந்து வந்த கருத்து மோதிரவன் முடிவுக்கு வரும்.
துலாம் (Libra)
துலாம் ராசி நான்காவது வீட்டில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் சொத்து தகராறுகள் தீர்க்கப்படும். நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் இருக்கும் சொத்து பிரச்சினைகளுக்கு உங்கள் சாதமாக தீர்ப்பு வழங்கப்படும். வேலையில் நிச்சயமாக பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வீடு மற்றும் வாகனமாகும் யோகங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் பதவி உயிருடன் சாதகமான பகுதிக்கு இனமாற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. வேலையில்லாதவர்களுக்கு தொலைதூரப் பகுதியில் வேலை கிடைக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல வரன் கிடைக்கும். 2026 ஆண்டுக்குள் திருமணம் முடிக்கப்படுவீர்கள்.
தனுசு (Sagittarius)
சூரியன் தனஸ்தானத்தில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் தனுசு ராசிகளுக்கு பணி நிமித்தமாக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. இதன் மூலம் அவரது வருமானம் இரட்டிப்பாக அதிகரிக்கும். தந்தை தரப்பில் இருந்த உங்களுக்கு சொத்துக்கள் வரும். பணியிடத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரம் கட்டாயம் கிடைக்கும். உங்களால் நிறுவனம் பயனடைய அதிக வாய்ப்புள்ளது. நிதி சிக்கல்களில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். வருமானம் அதிகரிப்பதன் மூலம் உங்கள் சேமிப்பு அதிகரிப்பதோடு, பழைய கடன்களையும் அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தியை கேட்பீர்கள். வீட்டில் சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
மகரம் (Capricorn)
சூரியன் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் வேலைகள் நிச்சயமாக பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வேலையில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. கூடிய வகையில் வேலை ஒன்று கிடைக்கும். தங்கள் தொழில் மற்றும் வேலைகளுக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. திடீர் நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகளில் அதிகப்படியான லாபத்தை பெறுவீர்கள். பெரும்பாலான நிதி சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும். உங்கள் ஆரோக்கியம் மேம்படும். குடும்பத்தில் இருப்பவர்களின் உடல் நலனில் சிறிய முன்னேற்றத்தை காண்பீர்கள்.
மீனம் (Pisces)
சூரிய பகவானின் ஆசியால் மீன ராசிகளுக்கு தொட்டதெல்லாம் அதிர்ஷ்டமாக இருக்கும். புதிய தொழில் தொடங்கும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும் பணியிட மாறுதலுக்கும் நீங்கள் தாராளமாக முயற்சிக்கலாம். நம்பிக்கை கூறியவர்களுடன் கடன் வாங்கவும் சாதகமான நேரமாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு இருந்த வீட்டு கடன் மற்றும் பிற கடனை அடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வரவேண்டிய பணம் பாக்குகள் முழுமையாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதிகாரிகளின் ஆதரவுடன் வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் நீங்கள் நினைத்தபடி அதிக லாபத்தை பெறுவீர்கள். திருமண தடைகள் நீங்கி நல்ல வரன் கிடைக்க வாழ்த்துவது. உங்களுடன் நலனில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
