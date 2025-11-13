சூரியன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்? முழு ராசிபலன்

ஜோதிடத்தின்படி, சூரியன் கிரகங்களின் ராஜா. சூரியனின் மாதாந்திர ராசி மாற்றம் சுப மற்றும் அசுப நிகழ்வுகளையும் வாழ்க்கையை மாற்றும் மாற்றங்களையும் கொண்டுவருகிறது. தற்போது, சூரியன் துலாம் ராசியில் உள்ளது. நவம்பர் 16, 2025 அன்று, சூரியன் விருச்சிக ராசியில் நுழைவார். சூரியன் இந்த ராசியில் ஒரு மாதம் தங்கி, பின்வருமாறு பன்னிரண்டு ராசிகளையும் பாதிக்கும்.
மேஷம் - விருச்சிக ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி உங்கள் எட்டாவது வீட்டில் இருக்கும், எனவே ஒரு மாதம் நீங்கள் சிறப்பு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். ஆரோக்கியம் அவசியம்; ஆபத்தான முடிவுகளைத் தவிர்க்கவும், உங்கள் செலவுகளை மிதப்படுத்தவும்.
ரிஷபம் - இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, சூரியன் உங்கள் ஏழாவது வீட்டில் இருப்பார், இது கூட்டாண்மை, வணிக உறவுகள் மற்றும் சக ஊழியர்களுடனான உறவுகளில் சில மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
மிதுனம் - சூரியன் உங்கள் ஆறாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது மாதம் முழுவதும் எதிரிகளிடமிருந்து உங்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதை உறுதி செய்யும். நிலுவையில் உள்ள பணிகளை எளிதாக முடிக்க அரசாங்கத்திடமிருந்து சலுகைகளைப் பெறலாம். உங்கள் மனம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், உங்கள் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்.
கடகம் - சூரியன் உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இதன் விளைவாக உங்கள் ஜாதகப்படி கல்வி, குழந்தைகள், படைப்பாற்றல் அல்லது பொழுதுபோக்கு தொடர்பான செயல்பாடுகள் ஏற்படும். உங்கள் ஜாதகத்தில் உள்ள சேர்க்கைகளைப் பொறுத்து கிரகங்கள் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ பலன்களைத் தரும்.
சிம்மம் - சூரியன் உங்கள் நான்காவது வீட்டில் பெயர்ச்சி அடைகிறார், இது தொடர்ந்து சர்ச்சைகளை அதிகரிக்கும். உங்கள் பணியிடத்திலும் பயணத்திலும் மாற்றங்கள் சாத்தியமாகும், மேலும் கூடுதல் முயற்சியின் மூலம் மட்டுமே வெற்றி அடையப்படும்.
கன்னி - உங்கள் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவீர்கள், மேலும் பெரும்பாலான பணிகளில் வெற்றி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும்.
துலாம் - புதிய ஒப்பந்தங்களுக்கான வாய்ப்புகளை உங்களுக்கு வழங்கும். எதிர்கால லாபத்திற்கான சாத்தியக்கூறுகள் முழுமையாக நிறுவப்பட்டுள்ளன.
விருச்சிகம் - இந்த மாதம் நீண்டகால உடல்நலப் பிரச்சினை தீர்க்கப்படும். இட மாற்றம் மற்றும் புதிய நபர்களைச் சந்திப்பது மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன.
தனுசு - செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும்; உறவுகளைப் பராமரிப்பதில் கவனமாக இருங்கள். இளைஞர்கள் காதல் விவகாரங்களில் தோல்வியை சந்திக்க நேரிடும்; முக்கியமான பணிகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.
மகரம் - பதினொன்றாம் வீட்டில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவது பல நன்மைகளைத் தரும்; உங்கள் திறமைகளுக்கு ஏற்ப நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். முழு அதிர்ஷ்டத்தைப் பெறுவீர்கள்.
கும்பம் - பணியிடத்தில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். லாபம் பெருகும். சமூகத்தில் உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும், மேலும் நீங்கள் அன்புக்குரியவர்களைச் சந்திப்பீர்கள்.
மீனம் - அதிர்ஷ்டவசமாக, புதிதாக ஏதாவது செய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்; வாகனம் அல்லது வேறு ஏதாவது வாங்க வாய்ப்பு உள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
