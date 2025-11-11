English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • நவம்பர் 16 சூரியன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு கொண்டாட்டம், வெற்றி மேல் வெற்றி

நவம்பர் 16 சூரியன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு கொண்டாட்டம், வெற்றி மேல் வெற்றி

Sun Transit 2025: நவம்பர் மாதம் நிகழும் சூரியனின் செவ்வாய் ராசிப் பெயர்ச்சி மூன்று ராசிகளின் வாழ்வில் நன்மையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 11, 2025, 06:54 PM IST
  • செல்வமும், மகிழ்ச்சியும் இரட்டிப்பாகும்.
  • உங்கள் தன்னம்பிக்கை வானைத் தொடும்.
  • தவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.

நவம்பர் 16 சூரியன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு கொண்டாட்டம், வெற்றி மேல் வெற்றி

Sun Transit 2025: நவம்பர் 16, 2025 அன்று வான மண்டலத்தில் ஒரு முக்கியமான கோள் பெயர்ச்சி நிகழவுள்ளது. கிரகங்களின் தலைவனான சூரிய பகவான், துலாம் ராசியில் இருந்து வெளியேறி, செவ்வாய்க்கு சொந்தமான விருச்சிக ராசிக்குள் (Scorpio) நுழைகிறார். இந்த பெயர்ச்சி, நவம்பர் 16, 2025, ஞாயிற்றுக்கிழமை, பிற்பகல் 01:44 மணிக்கு தொடங்கி, அவர் மீண்டும் தனுசு ராசிக்கு மாறும் வரை, அதாவது, டிசம்பர் 16, 2025, அதிகாலை 04:26 மணி வரை நீடிக்கும்.

சூரியன் தன்னுடைய இயற்கையான எதிரி ராசியான துலாமிலிருந்து விலகி, செவ்வாயின் ஆதிக்கம் நிறைந்த விருச்சிகத்தில் சஞ்சரிப்பது, சில ராசிகளுக்கு வலிமையையும், அபரிமிதமான வெற்றியையும் அள்ளித் தரக்கூடியதாக அமையும். குறிப்பாக, மூன்று ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் இருந்த கஷ்டங்கள் நீங்கி, தலைவிதி மாறும் நேரமிது. அவர்கள் மகத்தான செல்வத்தைப் பெறுவார்கள், அவர்களின் தலைமைத்துவ திறன்கள் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும், மேலும் சமூகத்தில் அவர்களின் அந்தஸ்து உயரும்.

1. ரிஷபம் (Taurus)
விருச்சிக ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி, ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு 'யோக பலன்களை' அள்ளித் தரும் பொற்காலமாக அமையும். இது உங்கள் ராசியின் 7-வது வீடான களத்திர ஸ்தானத்தில் நிகழ்வதால், தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறை உறவுகளில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.

பொருளாதார வளர்ச்சி: செல்வமும், மகிழ்ச்சியும் இரட்டிப்பாகும். எதிர்பாராத தன வரவுகள் வந்து சேரும். முதலீடுகளிலிருந்து லாபத்தைப் பெறலாம்.

தொழில் & வேலைவாய்ப்பு: பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் மற்றும் உயர்ந்த வெகுமதி கிடைக்கும். பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன.

தன்னம்பிக்கை: உங்கள் தன்னம்பிக்கை வானைத் தொடும். வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு அம்சத்திலும் வெற்றி உங்களுக்குக் காத்திருக்கிறது. குறிப்பாக, மூதாதையர் சொத்துகள் தொடர்பான சிக்கல்கள் சாதகமாக முடிவடையும்.

2. விருச்சிகம் (Scorpio)
சூரியன் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்குள் (முதல் வீடு) சஞ்சரிப்பதால், இந்த பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு புத்துயிர் அளிக்கும் காலமாக இருக்கும். இது உங்கள் ஆளுமை, உடல் ஆரோக்கியம் மற்றும் பொது இமேஜை வலுப்படுத்தும்.

தடைகள் தகரும்: வேலையில் இருந்த அத்தனை தடைகளும் நீங்கி, மனதில் இருந்த அழுத்தங்கள் மறைந்து போகும். ஒரு புதிய உற்சாகத்துடனும், துணிச்சலுடனும் செயல்படுவீர்கள்.

புதிய உயரங்கள்: வாழ்க்கையில் புதிய இலக்குகளை நிர்ணயிக்கவும், அவற்றை அடைவதற்கும் இது மிகச் சிறந்த நேரம். புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கலாம்; அவை அபாரமான வெற்றியைப் பெறும்.

ஆற்றல்: உங்கள் உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும். உங்கள் கடின உழைப்பானது, நீங்கள் கனவு கண்ட புதிய உயரங்களை அடைய உதவும். சமூகத்தில் உங்கள் புகழ் ஓங்கும்.

3. தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சி (12-வது வீட்டில்) நிதி, ஆன்மீகம் மற்றும் வெளிநாட்டு தொடர்புகள் ஆகியவற்றில் பலன்களைத் தரும். எதிர்பாராத வெற்றிகளையும், நன்மைகளையும் அள்ளித் தரும்.

நிதி விடுதலை: நிதி ஆதாயங்களுக்கான புதிய வழிகள் திறக்கப்படும். நீண்ட நாட்களாக உள்ள கடனில் இருந்து விடுபட இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகும். செலவுகளைக் கட்டுக்குள் வைப்பீர்கள்.

ஆன்மீகப் பயணம்: ஆன்மீக முன்னேற்றம் மற்றும் தியானம் ஆகியவற்றில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் அல்லது வெளிநாட்டுத் தொடர்புகளால் ஆதாயம் கிட்டும்.

ஆளுமை மேம்பாடு: நீங்கள் முன்பை விட மிகவும் நேசமானவராகவும், கனிவானவராகவும் இருப்பீர்கள். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குச் சாதகமாக இருப்பதால், எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி நிச்சயம். உங்கள் ஆளுமை மேம்பட்டு, அனைவராலும் விரும்பப்படுவீர்கள்.

சூரிய வழிபாட்டின் முக்கியத்துவம்
சூரியன், ஆரோக்கியம், தன்னம்பிக்கை, அதிகாரம் மற்றும் மனோபலம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் கிரகம் ஆகும். இந்த பெயர்ச்சி காலத்தில், சூரியனை வழிபடுவது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது.

தினமும் காலையில் சூரிய மந்திரத்தை உச்சரித்து வருவது, உங்களுக்கு மன மற்றும் உடல் ரீதியான வலிமையைத் தரும். இதனால், உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து, சவால்களை எதிர்கொள்ளும் சக்தி கிடைக்கும். மேலும், சூரியனின் அருள் இருந்தால், அனைத்து விதமான நோய்களும் நீங்கி, நீங்கள் முழுமையான நலனைப் பெறலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

