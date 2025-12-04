சூரிய பெயர்ச்சி 2026: இந்த 5 ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்.. உங்க ராசி இருக்கானு பாருங்க!

சூரிய பெயர்ச்சி 2026 : நவகிரகங்களில் முக்கிய கிரகமாக சூரியன் கருதப்படுகிறார். இவர் கிரகங்களின் ஆட்சியாளராகவும் அழைக்கப்படுகிறார். இவர் ஒரு ராசியில் சுமார் ஒரு மாத காலம் சஞ்சரிப்பார். ராசி மாறும் போது தமிழ் மாதங்கள் தோன்றுகின்றன. ஆகவே 2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14 அன்று மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். மேலும் சுமார் ஒரு மாதம், அதாவது மே 15, 2026 வரை மேஷ ராசியில் இருப்பார்.
சூரிய பெயர்ச்சி பலன்கள்
மேஷ ராசி சூரியனின் உச்ச நிலையாகும். அதாவது அங்கு சூரியன் தனது அதிக சக்தியுடன் இருப்பார். இந்த பயணம் பொதுவாக அனைவருக்கும் அதிக சக்தி, தன்னம்பிக்கை, முன்னணி தன்மை, துணிவு, புதிய முயற்சிகளைத் தொடங்கும் ஊக்கத்தை தரும். இருப்பினும் சில ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகளை அடைவர். அவற்றில் சில முக்கிய ராசிகள் கீழே பார்ப்போம்.
மேஷம் (Aries)
மேஷ ராசியின் முதலாம் வீடு லக்ன ஸ்தானத்தில் சூரியன் சுற்றுவதால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் அதிக நன்மைகள் பெறுவர். தன்னம்பிக்கை உயர்வதுடன் தலைமை பண்புகள் வெளிப்படும். உங்கள் முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியாக முடிவடைய வாய்க்கும். பணியிலுள்ளவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள், சலுகைகள் கிடைக்கும். சக்தி அதிகரிக்கும். எடுக்கும் முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டாகும். சூரிய பகவானின் அருளால் புதிய ஊக்கம் பிறக்கும்.
மிதுனம் (Gemini)
சூரியன் மிதுன ராசியின் 11-வது வீடு லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். ஆகையால் மிதுன ராசிக்காரர்கள் திடீர் நிதி வருமானங்களை எதிர்பார்க்கலாம். நீண்டகாலம் நிறைவில்லாத கனவுகள் நிறைவேறும். புதிய வருவாய் வாய்ப்புகள் உருவாகும். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவுக்கு வரும். புதிய சொத்துக்கள் வாங்க வாய்ப்பு உண்டு. சமூக மரியாதை உயரும். நண்பர்கள், குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும்.
கடகம் (Cancer)
கடக ராசியினருக்கு தொழில் வீடான பத்தாம் வீட்டில் சூரியன் சஞ்சரிப்பதால் தொழில் மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கு சிறந்த காலமாக இருக்கும். வேலை புரிவோருக்கு பணியிடத்தில் முன்னிலை கிடைக்கும். கடின உழைப்புக்கான பலன்களை அனுபவிப்பீர்கள். புதிய பொறுப்புகளை ஏற்க ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். தொழில் விரிவடையும். லாபம் அதிகரிக்கும். புதிய தொழில் அல்லது வியாபாரம் துவங்க விரும்புவோரின் கனவு நிறைவேறும்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசியின் ஒன்பதாம் வீடு பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சூரியன் சுற்றுகிறார். சிம்ம ராசியின் தலைவரும் சூரியனாவதால், சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிறந்த பலன்களை அனுபவிப்பர். அதிர்ஷ்டம் எல்லா துறைகளிலும் துணை நிற்கும். தந்தை வழி நிதி ஆதாயங்கள் கையிருக்கும். பழமையான சொத்துக்களில் இருந்த பிரச்சனைகள் தீரும். சொத்துக்கள் பெற வாய்ப்பும், சொத்துக்களால் நிதி வருமானமும் உண்டு. புதிய வீடு, மனை, வாகனம் வாங்கும் கனவுகள் நிறைவேறும்.
தனுசு (Sagittarius)
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஐந்தாம் வீடு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சூரியன் சுற்றுவது மிக சிறப்பு காலமாகும். இந்த காலத்தில் மாணவர்களுக்கு கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். குடும்ப உறவுகள் சமன்பாடாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். கடந்த கால பிரச்சனைகள் நீங்குகிறது. குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு நல்வரவு வரும். திருமண வரன் தேடும் முடிவுற்றவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
