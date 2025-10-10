English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

துலாம் ராசியில் சூரியப் பெயர்ச்சி: 2 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்து விருப்பங்களும் நிறைவேறும்

Sun Transit 2025: சூரிய கடவுள் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் விரும்பிய வெற்றியையும் அனைத்து வகையான துன்பங்களிலிருந்தும் நிவாரணத்தையும் தரும் கடவுளாவார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 10, 2025, 08:00 PM IST
  • அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி சூரியன் தனது நிலையை மாற்றுவார்.
  • வெள்ளிக்கிழமை சுக்கிரனுக்கு உகந்த நாளாக கருதப்படுகிறது.
  • சிவபெருமானின் வழிபாட்டால் சுக்கிரன் மகிழ்ச்சி அடைவார்.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிதாக எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : புதிதாக எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்?
கழட்டிவிடப்படும் நடராஜன்... இந்த 3 பௌலர்களை குறிவைக்கும் டெல்லி!
camera icon8
Delhi Capitals
கழட்டிவிடப்படும் நடராஜன்... இந்த 3 பௌலர்களை குறிவைக்கும் டெல்லி!
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
camera icon8
IPL 2026
தோனி விளையாடுவது உறுதி... CSK கழட்டிவிடும் இந்த 5 வீரர்கள் - மினி ஏலத்தின் முரட்டு பிளான்!
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
camera icon7
Highest Individual Scores
Ind vs Aus ODI: சச்சின் டெண்டுல்கர் முதல் ரோகித் சர்மா வரை.. அதிக ரன் அடித்த டாப் 5 வீரர்கள்!
துலாம் ராசியில் சூரியப் பெயர்ச்சி: 2 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்து விருப்பங்களும் நிறைவேறும்

Sun Transit 2025: ஜோதிடத்தின் படி, அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை விழுகிறது. தற்போது தீபாவளி படிக்கைக்கு முன்னதாக ஆன்மாவின் அடையாளமான சூரியக் கடவுள் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். சூரியனின் ராசியில் ஏற்படும் இந்த மாற்றம் பல ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் வாழ்க்கையில் விரும்பிய வெற்றியைக் கொண்டுவரும். மேலும், இந்த ராசிக்காரர்களின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும். எனவே எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.

Add Zee News as a Preferred Source

சூரியப் பெயர்ச்சி 2025

தற்போது, ​​ஆன்மாவின் காரகமான சூரியன் கன்னி ராசியில் பயணித்து வருகிறார். தீபாவளி பண்டிகைக்கு ஒரு நாள் முன்பு, சூரியன் தனது ராசியை மாற்றுவார். ராம ஏகாதசியன்று, சூரியன் துலாம் ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார். துலாம் ராசிக்கு இந்த பெயர்ச்சி மிதுனம் மற்றும் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு நன்மைகளைத் தரும். அதன்படி டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை குரு கடகத்தில் பயணிப்பார். மறுநாள், குரு வக்ர நிலையில் மிதுன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign): துலாம் ராசியில் சூரிய பகவான் பெயர்ச்சி அடையப் போகிறார், இதனால் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் அதிகரிக்கும். மத நிகழ்வுகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்களின் சிறப்பான கலையின் மூலம் நிதி நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். வாகனம் வாங்கலாம். தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும். பல்வேறு வழிகளில் பணம் சம்பாதிப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். அரசுத் துறையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு நன்மைகளைப் பெறலாம். தாமிரம் மற்றும் தங்கம் அல்லது பிற உலோகங்களுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு இரட்டிப்பு லாபம் கிடைக்கும். தொழிலை விரிவுபடுத்தத் திட்டமிடுவீர்கள். தந்தேராஸ் நாளில் தங்க நகைகளை வாங்கலாம்.

தனுசு (Sagittarius Zodiac Sign): தனுசு ராசிக்காரர்கள் மீது சூரிய பகவானின் ஆசிகள் பொழியும். சூரிய பகவானின் ஆசியுடன், சுப காரியங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் புத்திசாலித்தனமும் வீரியமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் எதிரிகளை வெல்வீர்கள். உங்கள் தாய்வழிப் பக்கத்திலிருந்து நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். முதலீடு உங்கள் விதியை மாற்றும். உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். தாமச பொருட்களை உட்கொள்ளாதீர்கள். உங்கள் மரியாதை அதிகரிக்கும். செல்வத்தைச் சேர்ப்பதில் வெற்றி பெறுவீர்கள். உங்கள் ஆசிரியர்களை மதிக்கவும். விருந்தினர்கள் வீட்டிற்கு வருகை தருவார்கள். வேலை தொடர்பான பிரச்சினைகள் நீங்கும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் உருவாகும். நிதி நிலைமை வலுவடையும்.

(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)

மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு பின் புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வேலை, வியாபாரத்தில் அமோக வெற்றி

மேலும் படிக்க | இன்னும் 8 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு டபுள் மெகா அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sun TransitLord SuryahoroscopeAstrology

Trending News