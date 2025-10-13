தீபாவளிக்கு முன் சூரியன் ராசி மாற்றம்: 3 ராசிகளுக்கு எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்

Sun Transits In Libra: இந்து மதத்தில், ராசிகள் கிரகங்களின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகின்றன. ஒரு கிரகம் தனது ராசியை மாற்றும்போது, அது சுப மற்றும் அசுப பலன்களைத் தரும். வேதங்களில், சூரியன் கிரகங்களின் ராஜாவாகக் கருதப்படுகிறது. தீபாவளிக்கு முன், கிரகங்களின் ராஜாவான இந்த சூரியன் கன்னி ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்குச் செல்வார். இது பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்ற தாழ்வுகளைக் கொண்டுவரும்.
ஜோதிடத்தின்படி, இந்த ஆண்டு தந்தேரஸ் பண்டிகை அக்டோபர் 18 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும். அதற்கு ஒரு நாள் முன்பு, அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி, கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியனின் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். அதன்படி சூரியன் துலாம் ராசியில் நுழைவார், இது சில ராசிகளின் அதிர்ஷ்டத்தை மாற்றக்கூடும். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் நிலை, நற்பெயர், வேலை மற்றும் ஆரோக்கியத்தில் சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடலாம். எனவே அவை எந்த ராசிக்காரர்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அசுப பலன்கள் கிடைக்கும்:
மேஷம்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் திருமணம், கூட்டாண்மை மற்றும் பொது உறவுகளுடன் தொடர்புடைய ஏழாவது வீட்டிற்குள் செல்வார். இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். செலவுகள் அதிகமாக இருக்கும். நிதி இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், வியாபாரத்தில் சற்று எச்சரிக்கை தேவை.
மிதுனம்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் ஐந்தாவது வீடான மிதுனத்தில் பெயர்ச்சி அடைவார், இது புத்திசாலித்தனம், குழந்தைகள், கல்வி மற்றும் அன்பு ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. வாகனங்களைப் பயன்படுத்தும் போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். சொத்து தொடர்பான தகராறுகள் ஏற்படலாம். உங்கள் உடல்நலத்தில் கவனமாக இருங்கள். வாழ்க்கையில் பாதகமான விளைவுகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். செல்வத்தை குவிப்பதில் சிரமங்கள் இருக்கலாம்.
மகரம்: இந்த ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி மிகவும் அசுபமாக இருக்கும். வாகனங்கள் மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்காக பணத்தை செலவிட வேண்டியிருக்கும். பெற்றோருடனான உறவுகள் மோசமடையக்கூடும். நீங்கள் ஏதேனும் புதிய முயற்சியைத் தொடங்க திட்டமிட்டால், அதை சிறிது காலத்திற்கு ஒத்திவைக்கவும். உணர்ச்சிவசப்பட்டு எந்த முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்கவும். உறவுகள் விரிசல் அடையக்கூடும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு பின் புதன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு வேலை, வியாபாரத்தில் அமோக வெற்றி
மேலும் படிக்க | இன்னும் 8 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு டபுள் மெகா அதிர்ஷ்டம், வெற்றி பெருகும்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ