சூரியப் பெயர்ச்சி பலன்கள்: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர யோகம், ராஜ வாழ்க்கை

Sun Transits In Libra: சூரியன் தனது ராசியை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மாற்றுகிறார். பஞ்சாங்கத்தின்படி, இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 17, 2025 அன்று பிற்பகல் 01:53 மணிக்கு, சூரியன் கன்னி ராசியிலிருந்து துலாம் ராசிக்குள் நுழைவார். ஜோதிடத்தில், சூரியன் கிரகங்களின் ராஜா மற்றும் மிக முக்கியமான கிரகம் ஆகும். சூரியனின் ராசி மாற்றம் நாடு மற்றும் உலகம் உட்பட அனைத்து ராசிகளிலும் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். துலாம் ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி 5 ராசிகளின் செல்வத்தை தங்கம் போல பிரகாசிக்கச் செய்யும். இந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் எவை என்பதை இப்போது தெரிந்துக்கொள்வோம்.
ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign): துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி நிதி ரீதியாக நன்மை பயக்கும், இதனால் பண ஆதாயங்களும் புதிய வருமான ஆதாரங்களும் கிடைக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு போனஸ், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வுகள் கிடைக்கலாம். தொழிலதிபர்கள் முதலீடுகளில் நல்ல வருமானத்தைக் காணலாம், மேலும் முன்பு வைத்திருந்த நிதியை மீட்டெடுக்க வாய்ப்பு உள்ளது. ஃப்ரீலான்ஸர்கள் அல்லது சுயாதீன நிபுணர்கள் புதிய திட்டங்களைப் பெறலாம், இது அவர்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும். ஆரோக்கியமும் மேம்படும். செயல்திறனும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
சிம்மம் (Leo Zodiac Sign) சிம்ம ராசியை சூரியன் ஆட்சி செய்கிறார். துலாம் ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மரியாதை மற்றும் செல்வாக்கை அதிகரித்து தரும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து வலுவடையும், மக்கள் உங்கள் ஆலோசனையை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். நீங்கள் தலைமைப் பொறுப்பைப் பெறலாம் அல்லது உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து பாராட்டுகளைப் பெறலாம். ஊடகங்கள், நிர்வாகம் அல்லது அரசியலில் ஈடுபடுபவர்கள் சிறுது அளவில் பயனடைவார்கள். குடும்ப விஷயங்களில் உங்கள் பங்கும் அதிக செல்வாக்கு மிக்கதாக மாறக்கூடும்.
கன்னி (Virgo Zodiac Sign): இந்த நேரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நிதி வாய்ப்புகளைத் தரும். புதிய வருமான ஆதாரங்கள் திறக்கப்படலாம், குறிப்பாக நீங்கள் ஆன்லைன் வேலை, ஆலோசனை அல்லது படைப்புத் துறையில் ஈடுபட்டிருந்தால் லாபம் கிடைக்கும். கூட்டாக பணிபுரிபவர்கள் நல்ல லாபத்தைக் காண்பார்கள். வீட்டு வசதிகளில் அதிகரிப்பு சாத்தியமாகும். வீட்டு பட்ஜெட் சமநிலையில் இருக்கும், மேலும் முதலீடுகள் நீண்ட கால லாபத்தைத் தரும்.
துலாம் (Libra Zodiac Sign): இந்த ராசியில் சூரியன் நுழைவது துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு உற்சாகத்தையும் நம்பிக்கையையும் தரும். நீண்ட காலமாகத் தடைபட்ட பல பணிகள் இப்போது வேகத்தை அதிகரிக்கும். தொழில் வாழ்க்கையில், நீங்கள் புதிய திட்டங்களை வகுத்து அவற்றை செயல்படுத்த முடியும்.
கும்பம் (Aquarius Zodiac Sign): கும்ப ராசிக்கு, இந்தப் பெயர்ச்சி தொழில்முறை வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான புதிய வாய்ப்புகள் எழும். நீங்கள் வேலை மாற்றத்தைக் கருத்தில் கொண்டால், இது சரியான நேரமாக இருக்கலாம். வெளிநாட்டுப் பயணம், இடமாற்றம் அல்லது பதவி உயர்வு பெறலாம். கல்வி, ஆராய்ச்சி அல்லது எழுத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு சிறப்பு அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம். நெட்வொர்க்கிங் மற்றும் புதிய தொடர்புகள் நன்மை பயக்கும், எதிர்கால வாய்ப்புகளுக்கான கதவுகளைத் திறக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.)
