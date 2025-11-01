விருச்சிகத்தில் சூரியப் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், அனைத்திலும் வெற்றி

Sun Transits In Scorpio: ஜோதிடத்தின் படி, தற்போது துலாம் ராசியில் இருக்கும் ஒன்பது கிரகங்களின் ராஜா சூரியன். நவம்பர் 2025 இல் சூரியன் மீண்டும் ராசிகளை மாற்ற உள்ளார். ஜோதிடத்தின் படி, இந்த பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும்.
கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன், நவம்பர் 16, 2025 அன்று மதியம் 1:44 மணிக்கு துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவார், மேலும் டிசம்பர் 15, 2025 வரை அங்கேயே இருப்பார். ஜோதிடத்தின்படி, சூரியன்-செவ்வாய் கூட்டணி காரணமாக, இந்த பெயர்ச்சி சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமான பலனைத் தரும். இந்த பெயர்ச்சி எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
இந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள்
சூரியன் தனது ராசியை மாற்றப் போகிறார். மேஷம், துலாம் மற்றும் விருச்சிகம் ஆகிய மூன்று ராசிக்காரர்கள் பயனடைவார்கள். நவம்பர் மாதத்தில் சூரியனின் பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகளையும் முன்னேற்றத்தையும் தரும், அதே நேரத்தில் சுயபரிசோதனை மற்றும் செயல்களில் அர்ப்பணிப்புக்கான நேரமாகவும் இருக்கும். இங்கே, இந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய நேர்மறையான மாற்றங்களை விரிவாக ஆராய்வோம்.
மேஷம்: சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். நீங்கள் வியாபாரத்தில் விரும்பிய லாபத்தை அடைய வாய்ப்புள்ளது. நிலுவையில் உள்ள பணிகள் நிறைவடையும், செல்வாக்கு மிக்கவர்களிடமிருந்து ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், இது புதிய தொடர்புகளுக்கு வழிவகுக்கும். மன நலம் மேம்படும், மேலும் ஆரோக்கியம் சாதாரணமாக இருக்கும். புதிய தொழிலைத் தொடங்குவதற்கும் இந்த நேரம் சாதகமானது.
துலாம்: சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல சாதகமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். புதிய சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. திருமண உறவுகள் மிகவும் இணக்கமாக மாறும், காதல் வலுவடையும். ஒரு குழந்தையின் பிறப்பும் சாத்தியமாகும். நிலம் அல்லது மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான பழைய தகராறுகள் முடிவுக்கு வரலாம்.
விருச்சிகம்: சூரியன் உங்கள் சொந்த ராசியில் நுழைகிறார், எனவே இந்த நேரம் உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் மத நடவடிக்கைகளில் ஆர்வமும் அதிகரிக்கும். உங்கள் தொழில் ஒரு புதிய திசையைக் கண்டுபிடிக்கும், மேலும் உங்களுக்கு சிறந்த வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிட உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். வணிகத்தில் லாபம் குறிக்கப்படுகிறது, மேலும் பழைய தகராறுகள் தீர்க்கப்படலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
