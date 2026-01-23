பிப்ரவரியில் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்... பணமும், புகழும் குவியும் - 3 முறை சூரியன் பெயர்ச்சி

Sun transits three times in february: சூரிய கிரகம் தனது ராசியை 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மாற்றிக்கொள்வார். அதோடு நட்சத்திரங்களையும் மாற்றிக்கொள்வார். அப்படி ராசி மற்றும் நட்சத்திரத்தை மாற்றி அமைக்கும்போது, அதன் தாக்கமானது அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் இருக்கும். இந்த நிலையில், பிப்ரவரி மாதம் சூரியன் 3 முறையை தனது நிலையை மாற்ற உள்ளார்.
அதாவது முதலில் பிப்ரவரி 06ஆம் தேதி அவிட்டம் நட்சத்திரத்திக்கு செல்கிறார். இதையடுத்து 13ஆம் தேதி மகர ராசியில் இருந்து வெளியேறி கும்ப ராசிக்குள் நுழைய இருக்கிறார். பின்னர் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி சூரியன் மீண்டும் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றுகிறார். அவர் சதயம் நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இப்படி பிப்ரவரி மாதம் மட்டும் மூன்று முறை பெயர்ச்சி ஆக உள்ளார். இதன் தாக்கம் சில குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த இருக்கிறது. அவர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries)
பிப்ரவரி மாதம் நடக்கும் 3 சூரிய பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். செய்யும் வேலையாக இருந்தாலும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி அதில் நல்ல முன்னேற்றத்தை காண முடியும். வருமானம் அதிகரிக்கும். கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிகள் பிறக்கும். எந்த வேலையை கையில் எடுத்தாலும் அதில் வெற்றியில் முடியும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நினைத்த வேலை கிடைக்கும். மொத்தத்தில் மேஷ ராசிக்காரர்கள் இந்த சூரிய பெயர்ச்சியால் நிதி ரீதியான முன்னேற்றத்தை அடைய இருக்கின்றனர்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பிப்ரவரியில் நடக்கும் சூரிய பெயர்ச்சி அதிக அதிர்ஷ்டத்தை தர இருக்கிறது. திருமணத்திற்காக வரன் தேடுபவர்களுக்கு பிப்ரவரி மாதம் வரன் அமையும். வருமானத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். வேலை இடத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் புது மனை, வீடு போன்ற சொத்துக்களை வாங்கி குவிக்க முடியும். மேலும், கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் வெற்றியில் முடியும்.
தனுசு (Sagittarius)
பிப்ரவரி மாதம் நடக்கும் மூன்று சூரிய பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை தர இருக்கிறது. தொழில் செய்பவர்கள் நல்ல லாபத்தை பெற முடியும். வணிகத்திலும் லாபம் இருக்கும். இந்த இரண்டிலுமே எதிர்பாராத அளவு வளர்ச்சி இருக்கும். வெளிநாட்டிற்கு பயணிக்கும் வாய்ப்புகள் ஏற்படும். நீங்கள் அதனை மேற்கொள்ளும் நிலையில், அது உங்களுக்கு சாதகமாக அமையும். நீண்ட காலமாக தடைபட்டிருக்கும் வேலை இந்த காலகட்டத்தில் முடிவடையும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.)
