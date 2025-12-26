சூரிய பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. உயர் பதவி கிடைக்குமாம்!

Astrology: இன்னும் 4 நாட்களில் 2026ஆம் ஆண்டு பிறக்கவுள்ளது. நாம் அனைவரும் ஒரு புதிய ஆண்டில் காலடி எடுத்து வைக்கிறோம். வரும் 2026ஆம் ஆண்டில் பல கிரக மாற்றங்கள் நிலக இருக்கின்றனர். சில கிரக மாற்றங்கள் நேர்மறையான பலன்களையும் சில கிரக மாற்றங்கள் எதிர்மறையான பலன்களை அளிக்கும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே சூரியன் மகர ராசிக்கு மாறுகிறார். இது சரியாக ஜனவரி 14ஆம் தேதி நடக்க இருக்கிறது.
இந்த ராசியானது ஒழுக்கம், பொறுப்பு ஆகியவற்றுடன் பொறுப்புடையது என்பதால், இந்த கிரக பெயர்ச்சி குறிப்பிட்ட ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ல் அதிர்ஷ்டத்தை வழங்க இருக்கிறது. அப்படி அதிர்ஷ்டம் பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? அவர்கள் எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம் (Aries)
2026ல் சூர்யன் மகர ராசிக்கு மாற இருப்பதால், மேஷ ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிகழ உள்ளன. சூரிய பெயர்ச்சி தொழில் விஷயங்களில் நெருக்கமான தொடர்புடையதால், மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிக பலன்கள் கிடைக்கவிருக்கின்றன. இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அரசு பணி அல்லது உயர் பதவிகள் கிடைக்க வாய்ப்பிருக்கின்றன. தொழில் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். பழைய கடன்கள் இருந்தால் அதனை அடைப்பீர்கள். இதனால் வாழ்க்கையில் நிம்மதி ஏற்படும். மொத்தத்தில் இந்த சூரிய பெயர்ச்சியால் நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும்.
சிம்மம் (Leo)
சிம்ம ராசி சூரியனால் ஆளப்படுகிறது. இதன் காரணமாக சூரிய பெயர்ச்சியின் தாக்கம் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகம் இருக்கும். 2026ஆம் ஆண்டில் அவர்களின் அனைத்து முயற்சிகளும் வெற்றி பெறும். அதன் மூலம் புதிய பதவிகளை பெற வாய்ப்புள்ளது. பண வரவு அதிகம் இருக்கும். பழைய முதலீடுகளிலிருந்து லாபம் கிடைக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். திருமண வாழ்க்கையில் அமைதி இருக்கும். குடும்பத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி பிறக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
மகர ராசிக்கு சூரியன் மாறவதால் விருச்சிக ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிகழும். பணியிடத்தில் மரியாதை அதிகரிக்கும். உங்களின் கடின உழைப்பிற்கு பலன் கிடைக்கும். புதிய பதவியில் அமர வாய்ப்புள்ளது. கடன்கள் தீரும். வணிக ஒப்பந்தங்களிலிருந்து லாபம் ஈட முடியும். புதிய தொழில் தொடங்க இது சிறந்த காலகட்டமாக இருக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் திருமணம் ஆகும். ஏற்கனவே திருமணம் ஆனவர்களுக்கு துணையிடம் இருக்கும் பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி இருக்கும். நிலுவையில் இருக்கும் பணங்கள் உங்களை தேடி வரும்.
தனுசு (Sagittarius)
2026ஆம் ஆண்டு தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக அமையவிருக்கிறது. வாழ்க்கையில் பல அற்புதமான மாற்றங்களை அனுபவிக்கப்போகிறார்கள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் நல்ல வேலை அமையும். 2026ன் முதல் சில மாதங்களில் எதிர்பார்த்தை விட நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தினரிடம் இருந்து முழு ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை பெறலாம். சமூகத்தில் மரியாதையும் மதிப்பும் அதிகர்க்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
