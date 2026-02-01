2 வாரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி! இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் மேல் அதிர்ஷ்டம்.. கோடீஸ்வர யோகம் வேற!

Surya Peyarchi 2026: ஜோதிடத்தில் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த கிரகமாக சூரியன் திகழ்கிறது. எனவே சூரியனின் ஒவ்வொரு மாற்றங்களும் கூடுதலாக கவனிக்கப்படுகிறது. சூரியனின் ராசி மாற்றும் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இந்த சூழலில், பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கி உள்ள நிலையில், சூரியன் தனது ராசியை மாற்றம் செய்ய உள்ளது.
அதாவது, பிப்ரவரி மாதம் நடுபகுதியில் சரியாக 13ஆம் தேதி அன்று சூரியன் கும்ப ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். இந்த ராசியில் மார்ச் 15ஆம் தேதி வரை என ஒரு மாத காலம் நீடிக்கிறார். சூரியைன் இந்த பெயர்ச்சி மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட ராசிகள் மட்டும் கூடுதல் நன்மைகளையும் பலன்களையும் பெற இருக்கின்றனர். அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எந்த மாதிரியான பலன்களை பெற உள்ளனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
மேஷம்
ராசிகளில் முதல் ராசியாக பார்க்கப்படும் மேஷ ராசியை சேர்ந்தவர்கள், சூரியனின் பெயர்ச்சியால் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமானதாக இருக்கப்போகிறது. கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்திலும் வெற்றிகளை குவிக்க முடியும். வியாபாரம், தொழில் போன்றவற்றில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை அடைய இருக்கிறார்கள். எதிர்பாராத பண வரவு இருக்கும். புதிதாக தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது சாதகமான காலம். நீங்கள் எப்போதே முதலீடு செய்திருப்பது உங்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக்கொடுக்கும்.
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்கள் சூரியனின் ராசி மாற்றத்தால் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்களை காண இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் விரும்பியதை அடைய முடியும். இதுவரை இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் தீர்ந்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். குடும்பத்தினருடன் உறவுகள் மேம்படும். அவர்களின் ஆதரவு கிட்டும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். கடன் பிரச்சனைகள் தீரும். இந்த காலகட்டத்தில் சேமிப்புகள் அதிகரிக்கும். கடின உழைப்புக்கு தகுந்த பலன்கள் கிடைக்கும். நிலுவையில் இருக்கும் பணம் வந்து சேரும். மொத்தத்தில் கும்ப ராசிக்கு சூரியன் மாறுவதால் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல காலம் பிறக்க இருக்கிறது.
மகரம்
சூரியனின் கும்ப ராசி மாற்றம் மற்ற ராசிக்காரர்களை விட மகர ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பானதாக அமைய இருக்கிறது. பல நன்மைகளை இந்த காலகட்டத்தில் மகர ராசிக்காரர்கள் பெற இருக்கின்றனர். குறிப்பாக பொருளாதாரத்தில் நல்ல வளர்ச்சியை அடைய இருக்கிறார்கள். வாழ்க்கை துணையுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இதனால் இருவருக்கும் கூடுதல் புரிதல் ஏற்படும். பிள்ளைகள் மூலம் நல்ல செய்திகளை பெறலாம். பிறரிடம் சிக்கி இருக்கும் உங்கள் பணம் வந்து சேரும். புது வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
