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ஜூலை 16ல் சூரியன் - சந்திரன் பெயர்ச்சி.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு யோகம், பணமழை!

Suriyan - Chandran Peyarchi Palangal: ஜூலை 16 அன்று நிகழும் சூரியன் - சந்திரன் ஒரே நாள் ராசி மாற்றத்தால் 3 ராசியினருக்கு பெரும் யோகங்களும் அசுர வளர்ச்சியும் கிடைக்க போகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 15, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:46 PM IST
ஜூலை 16ல் சூரியன் - சந்திரன் பெயர்ச்சி.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு யோகம், பணமழை!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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