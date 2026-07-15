/ஜூலை 16ல் சூரியன் - சந்திரன் பெயர்ச்சி.. இந்த 3 ராசிகளுக்கு யோகம், பணமழை!

இந்த ஜூலை மாதத்தில் பல முக்கிய கிரக மாற்றங்கள் நிகழவுள்ள நிலையில், ஜூலை 16, 2026 அன்று ஒரு அபூர்வ ஜோதிட நிகழ்வு அரங்கேறுகிறது. அதாவது சூரியன், சந்திரன் ஆகிய இரு கிரகங்களும் ஒரே நாளில் தங்கள் ராசிகளை மாற்றிக்கொள்கின்றன. சூரியன் மிதுன ராசியில் இருந்து சந்திரனின் வீடான கடக ராசிக்கும், சந்திரன் கடக ராசியில் இருந்து சூரியனின் வீடான சிம்ம ராசிக்கும் பெயர்ச்சியாகிறார்கள்.
இந்த பெயர்ச்சியின் மூலம் உருவாகும் அசாதாரண கிரக அமைப்பானது, அனைத்து ராசிகளிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தினாலும், குறிப்பாக மூன்று ராசியினருக்கு பெரும் யோகங்களையும் உச்சகட்ட நன்மைகளையும் தரப்போகிறது. அவர்கள் யார் என்று பார்ப்போம்.
மேஷ ராசியினருக்கு இந்த காலகட்டம் கல்வி, தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் அசுர வளர்ச்சியை தரும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்களுக்கு சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கும். புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் கிடைக்கும். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்குப் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. பூர்வீக சொத்துக்கள் கைக்கு வருவதுடன், புதிய வருமான வழிகளும் திறக்கும். மொத்தத்தில் வெற்றிகள் குவியும் காலமிது.
சூரியன் உங்கள் ராசிக்குள் நுழைவதால் தன்னம்பிக்கையும், ஆற்றலும் பன்மடங்கு அதிகரிக்கும். சந்திரனின் நகர்வால் பொருளாதார நிலை மளமளவென உயரும். குடும்பத்திலும் பணிபுரியும் இடத்திலும் அனைவரின் ஆதரவும் கிடைக்கும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக அமையும்; துணையுடன் பயணம் செல்ல வாய்ப்புண்டு. புதிய சொத்துக்கள் வாங்க உகந்த காலம் இது. ஆரோக்கியம் சிறப்பாக நீடிக்கும்.
துலாம் ராசியினருக்குத் தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் நல்ல அங்கீகாரமும் முன்னேற்றமும் கிடைக்கும். கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் வந்து சேரும். வேலை சுமை மற்றும் மன அழுத்தம் குறையும். நீண்ட நாட்களாகத் தடைப்பட்டிருந்த காரியங்கள் அனைத்தும் இனிதே நிறைவடையும். புதிய சொத்து வாங்கும் யோகமும், ஆரோக்கிய குறைபாடுகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சி பெறும் வாய்ப்பும் உண்டாகும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)