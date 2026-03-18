இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம், நல்ல காலம் ஆரம்பம்

Suriyan Peyarchi Palangal: சூரியன் மார்ச் 15 ஆம் தேதி மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். தற்போது இன்று, அதாவது மார்ச் 18 ஆம் தேதி அவர் சனி பகவானுடன் தொடர்புடைய நட்சத்திரமான உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். இதனால் சில ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம் ஆகும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 05:51 PM IST
Suriyan Nakshatra Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலை மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். சூரியனின் இந்தப் பெயர்ச்சி மீன சங்கராந்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சூரியன் இப்போது சுமார் ஒரு மாத காலத்திற்கு இந்த ராசியிலேயே சஞ்சரிப்பார். அதைத் தொடர்ந்து, ஏப்ரல் மாதத்தில், சூரியன் மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவார். சூரியனின் பெயர்ச்சிகள் முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வுகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.

சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி

சூரியன் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ள நிலையில், இன்று மார்ச் 18, 2026 அன்று உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கிறார். இந்த நட்சத்திரம் சனி பகவானுடன் தொடர்புடையதாகும். சூரியன் சனியின் நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிப்பது ஒரு தனித்துவமான மற்றும் வலிமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த கிரகச் சேர்க்கையானது, மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமான விளைவுகளை அளிக்கும் என கருதப்படுகின்றது. உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில் சூரியனின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இந்த பெயர்ச்சி இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களுக்குப் பொருளாதார ஆதாயங்களும் பிற நன்மைகளும் கிடைக்கக்கூடும். சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை பெறவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries)

சூரியன் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரத்தில், அதாவது சனியின் நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆவது மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்குச் சாதகமான நன்மைகளை அளிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில், பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் கடின உழைப்பு கவனிக்கப்பட்டு, அதற்கான அங்கீகாரம் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். உங்கள் முயற்சிகளையும் பங்களிப்புகளையும் உயர் அதிகாரிகள் பாராட்டுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கலாம். 

நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த அல்லது தடைபட்டிருந்த பணிகள் இப்போது வெற்றிகரமாக படிப்படியாக நிறைவுபெறத் தொடங்கும். நிதி சார்ந்த விஷயங்களிலும் முன்னேற்றத்திற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன. பண வரவு அதிகமாகும். மேலும், புதிய வருமான வழிகள் உருவாவதற்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. தொழில் அல்லது வர்த்தகத் துறையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு, புதிய தொழில்முறைத் தொடர்புகள் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில் பொறுமையையும் கட்டுப்பாட்டையும் கடைப்பிடிப்பது உங்களுக்குப் பெரிதும் சாதகமாக அமையும்.

மிதுனம் (Gemini)

மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியனின் நட்சத்திர பெர்ச்சி தொழில் மற்றும் பணி சார்ந்த கண்ணோட்டத்தில் சாதகமானதாகக் கருதப்படலாம். ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள், புதிய பொறுப்புகள் அல்லது பதவி உயர்வு தொடர்பான வாய்ப்புகளைப் பெறக்கூடும். உங்கள் பணியில் நீங்கள் காட்டும் அர்ப்பணிப்பு, உங்களுக்கென ஒரு தனித்துவமான அடையாளத்தை உருவாக்கிக்கொள்ள உதவும். பணியிடத்தில் உங்கள் மீதுள்ள மதிப்பும் நம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். சக ஊழியர்களின் ஆதரவையும் பெறுவீர்கள். 

தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், ஒரு புதிய திட்டம் அல்லது கூட்டாண்மை மூலம் நன்மைகளைப் பெறக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலைமை, முன்பை விட வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான உறவுகள் சீராகவும் சமநிலையுடனும் இருக்கும். மேலும், வீட்டில் அமைதியான மற்றும் ஆதரவான சூழல் நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குழந்தைகள் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கும்.

மகரம் (Capricorn)

சூரியன், சனியின் நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆவது மகர ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு ஒரு நன்மை பயக்கும் சூழலை உருவாக்குகிறது. இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் திட்டமிடல் மற்றும் கடின உழைப்பிற்கான உறுதியான பலன்களை நீங்கள் காணத் தொடங்கலாம். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். பண வரவு அதிகமாகும்.

சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். உங்கள் தொழில் முயற்சிகளில் படிப்படியான முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. லாபம் அதிகரிக்கும். ஒரு முக்கியமான முயற்சியில் அல்லது பணியில் நீங்கள் வெற்றியை அடையக்கூடும். நிதி ரீதியாக, உங்கள் நிலைமை ஸ்திரமடைய வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உங்கள் சேமிப்பை அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். ஊதியம் பெறும் பணியாளர்கள் தங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவையும் ஒத்துழைப்பையும் எதிர்பார்க்கலாம். அலுவலகத்தில் பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைட்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. சமூகத்திலும் உங்கள் நட்பு வட்டத்திலும் உங்கள் நற்பெயர் வலுப்பெறும். இது, உங்கள் தன்னம்பிக்கையை மேலும் அதிகரிக்க உதவும். வாழ்வில் பல வித வெற்றிகள் கிட்டும்.

கும்பம் (Aquarius)

சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகப்படியான நற்பயன்களைத் தருவதாக அமையும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை பெருகும். அதேவேளையில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள சேமிப்பும் உயரும். நீண்டகாலமாக இருந்துவந்த ஒரு கடன் சுமையிலிருந்து நீங்கள் விடுபடுவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து செயல்களிலும் நிச்சயம் வெற்றி காண்பீர்கள். புதிய வேலை ஒன்று கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன.

இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரக்கூடும். மேலும், உங்கள் ஆளுமைத்தன்மை மிகுந்த வசீகரத்துடனும் ஈர்ப்பு சக்தியுடனும் மிளிரும். ஒரு புதிய திட்டம் அல்லது முன்னெடுப்பின் மூலம் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. ஆரோக்கியம் மேம்படும், மேலும் குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

