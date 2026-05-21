/சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: இன்னும் 4 நாட்களில் 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்

Suriyan Nakshatra Peyarchi: மே மாதத்தில், வானிலை மாற்றங்களோடு, கிரகங்களின் நகர்விலும் ஒரு பெரிய மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் நிகழவிருக்கிறது. ஜோதிட கணக்கீடுகளின் படி, கிரகங்களின் அரசனான சூரிய பகவான், விரைவில் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றவுள்ளார். சூரிய பகவான் ஒரு நட்சத்திரத்திலிருந்து மற்றொரு நட்சத்திரத்திற்கு மேற்கொள்ளும் இந்த இடப்பெயர்வு, அண்ட சராசரத்திற்கும் பூமிக்கும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த பெயர்ச்சியின் போது, சூரிய பகவான் கிருத்திகை நட்சத்திரத்திலிருந்து விலகி, ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையவுள்ளார். சூரியன் உச்சத்தில் இருக்கும் அக்னி நட்சத்திரத்தில் அவர் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையவுள்ளார்.
அக்னி நட்சத்திரம் சமய மற்றும் அறிவியல் ஆகிய இரு கண்ணோட்டங்களிலிருந்தும் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஜோதிடக் கணக்கீடுகளின்படி, சூரியன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் நுழைவது பூமியைத் தீவிரமாக வெப்பமடையச் செய்து, கடுமையான வெப்பத்தின் ஒரு காலகட்டத்தைத் தொடங்கி வைக்கும். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சூரியன் பெயர்ச்சி காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசமாக ஜொலிக்கப்போகும் 4 ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சனாதன மரபுகளின்படியும் வேத ஜோதிடத்தின்படியும், ரோகிணி நட்சத்திரம் குளிர்ந்த மற்றும் மென்மையான இயல்பைக் கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுகிறது. ஒரு அக்னி கோளமாகவே திகழும் சூரிய பகவான், குளிர்ந்த இயல்புடைய இந்த நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும்போது, அந்த நட்சத்திரத்தின் குளிர்ச்சியான தாக்கத்தை அவர் உள்வாங்கிக்கொள்கிறார். இதனால் அவரது சொந்த வெப்பநிலையானது பன்மடங்கு அதிகரிக்கிறது. இக்காலகட்டத்தில், சூரியக் கதிர்கள் பூமியின் மீது நேரடியாக விழுகின்றன. இதன் விளைவாக, தொடர்ந்து ஒன்பது நாட்களுக்கு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிலான கடும் வெப்பம் நிலவக்கூடும்.
ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தாலும், குறிப்பிட்ட நான்கு ராசிகளுக்கு மட்டும் இக்காலகட்டம் ஒரு தெய்வீக வரமாகவே அமையவுள்ளது. அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்.
|ராசி
|பலன்கள்
|மேஷம்
|நிதி ரீதியாகப் நன்மை
|சிம்மம்
|தன்னம்பிக்கை புதிய உச்சங்களை எட்டும்
|கன்னி
|அதிர்ஷ்டம் பெருகும்
|தனுசு
|புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும்
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த சூரியப் பெயர்ச்சியானது நிதி ரீதியாகப் பெரிதும் நன்மை பயப்பதாக அமையும். நீண்ட நாள் நிலுவையில் உள்ள உங்களின் பணிகள் இறுதியாக நிறைவுபெறும். மேலும், நிதி ஆதாயத்திற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உருவாகும். நீங்கள் ஒரு பணிபுரியும் நபராக இருந்தால், உங்கள் பணியிடத்தில் உங்கள் நற்பெயர் உயரும். மேலும், உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும்.
சூரிய பகவானே சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக விளங்குவதால், இந்தப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் உங்கள் மீது மிகவும் பிரம்மாண்டமானதாக இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை புதிய உச்சங்களை எட்டும். ஒரு முக்கிய வணிக ஒப்பந்தம் இறுதி செய்யப்படலாம். இது உங்கள் லாபத்தை இரட்டிப்பாக்கும் வாய்ப்புள்ளது. சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் கௌரவமும் அதிகரிக்கும்.
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி காலம் அதிர்ஷ்டம் பெருகும் காலமாக அமையும். நீங்கள் நீண்ட காலமாக ஒரு வாகனம் அல்லது சொத்து வாங்குவது குறித்துச் சிந்தித்து வந்திருந்தால், அந்த விருப்பம் இப்போது நிறைவேறக்கூடும். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் நிலவி வந்த அனைத்து பதற்றங்களும் விலகி, உங்களுக்கு மன அமைதி கிட்டும். குழந்தைகளால் நல்ல செய்தி கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்.
நிதி ரீதியாகப் பார்க்கும்போது, தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு இக்காலம் மிகவும் வலுவானதாக அமையவுள்ளது. புதிய வருமான வழிகள் உருவாகும். இது உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள இருப்பை அதிகரிக்கச் செய்யும். முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த நேரமாக இருக்கும். இம்முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் கணிசமான லாபத்தை ஈட்டித் தரக்கூடும்.
சூரியன் நட்சத்திர மே 25 ஆம் தேதி நிகழும்.
சூரியன் ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி ஆகிறார்.
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷம், சிம்மம், கன்னி, தனுசு ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கும்.