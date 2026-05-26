/ரோகிணியில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நேரம்... பணம், பதவி, புகழ் கிட்டும்

Suriyan Nakshatra Peyarchi: ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும்.
Suriyan Nakshatra Peyarchi: கிரகங்களின் அரசரான சூரியன், நேற்று, மே 25, 2026 அன்று பிற்பகல் 3:44 மணிக்கு, சூரிய பகவான், ரிஷப ராசியில் சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குப் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார். ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சூரியன் ஒரு நட்சத்திரத்திலிருந்து மற்றொரு நட்சத்திரத்திற்கு மாறும் இந்த நிகழ்வு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது.
ரோகிணி நட்சத்திரம் சந்திரனுக்கு மிகவும் பிடித்த நட்சத்திரமாகப் போற்றப்படுகிறது. மேலும் இது மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, வசீகரம், செல்வம் மற்றும் சுபீட்சம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது. பூமியின் மீது சூரியனின் தாக்கம் அல்லது ஆதிக்கம் அதன் உச்ச நிலையில் இருக்கும் என்று நம்பப்படும் அக்னி நட்சத்திர காலத்தில் சூரியனின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிகமான நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் இந்த காலம் பொற்காலமாய் ஜொலிக்கும். இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு, தொழில் வளர்ச்சி, செல்வச் செழிப்பு மற்றும் சமூக அந்தஸ்து ஆகியவற்றில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு உந்துசக்தியாக இக்காலம் அமையும் என்று ஜோதிட சாஸ்திரம் கூறுகிறது. சூரியன் பெயர்ச்சியால் ராஜயோகத்தை பெறவுள்ள ராசிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
|நட்சத்திரம்
|பலன்கள்
|மேஷம்
|நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் குறிப்பிடத்தக்க ஆதாயங்கள்
|மிதுனம்
|வணிகர்களுக்கு அதிக லாபம்
|சிம்மம்
|உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு
|கன்னி
|உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும்
|தனுசு
|ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள்
|கும்பம்
|கடின உழைப்புக்கான பலன்
மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் பெயர்ச்சி ஆவது நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் குறிப்பிடத்தக்க ஆதாயங்களை ஈட்டித் தரும். நீண்ட காலமாக முடங்கிக்கிடந்த அல்லது நிலுவையில் இருந்த தொகையை திரும்பப் பெறுவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. புதிய தொழில் ஒப்பந்தங்கள் இறுதி செய்யப்படலாம். மேலும் வேலை அல்லது தொழிலில் சிறப்பான வாய்ப்புகள் வந்து சேருவதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. ஒரு புதிய தொழில் முயற்சியையோ அல்லது திட்டத்தையோ தொடங்க விரும்புவோருக்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்திற்குள் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். ஆன்மீகத் தலங்களுக்குத் தீர்த்த யாத்திரை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. காதல் வாழ்க்கையிலும் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காண முடியும். முதலீடுகள் தொடர்பான விஷயங்களில், நன்கு ஆலோசித்து எடுக்கப்படும் விவேகமான முடிவுகள் லாபகரமாக அமையக்கூடும்.
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியனின் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பதிலும், தொழில் வளர்ச்சியிலும் ஒரு முக்கிய காரணியாக அமையும். நீண்ட காலமாகத் தேங்கிக்கிடந்த பணிகள் படிப்படியாக நிறைவு பெறத் தொடங்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், புதிய தொழில்முறைத் தொடர்புகள் மூலம் கணிசமான நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். வணிகர்கள் அதிக லாபம் காண்பார்கள். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. அரசியல் மற்றும் ஊடகத் துறைகளில் பணியாற்றுவோருக்கும் இக்காலம் மிகவும் சுபமானதாக இருக்கும். மாணவர்கள் தங்கள் கல்வி மற்றும் போட்டித் தேர்வுகளில் மேற்கொண்ட கடின உழைப்பிற்கான பலன்களைப் பெறும் வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தரமான, மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். மன அழுத்தத்தின் அளவு முன்பை விடக் குறையக்கூடும்.
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியனின் இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சி மிகவும் செல்வாக்கு மிக்கதாகவும், தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவும் கருதப்படுகிறது. சூரியனே உங்கள் ராசியின் அதிபதி கிரகம் என்பதால், அதன் நேர்மறையான தாக்கம் உங்கள் தொழில் மற்றும் நற்பெயரில் தெளிவாகத் தென்படும். உங்கள் பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. வியாபாரத்தில், தேக்கமடைந்திருந்த திட்டங்கள் மீண்டும் வேகம் பிடிக்கும். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். மக்கள் உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள். நீண்ட காலமாக நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ஒரு முக்கிய முடிவு தொடர்பான விஷயத்தில், இக்காலகட்டத்தில் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் காதல் வாழ்விலும், திருமண உறவிலும் நல்லிணக்கம் நிலவும்.
கன்னி ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் ரோகிணி நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசிப்பது, அவர்களின் அதிர்ஷ்டத்தை வலுப்படுத்தும் ஒரு காலகட்டமாக அமையும். ஆன்மீக மற்றும் மதச் செயல்பாடுகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். மேலும் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. வெளிநாடுகள் தொடர்பான முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். ஊதியம் பெறும் பணியாளர்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான வழிகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. மாணவர்களுக்கு இக்காலகட்டம் மிகவும் சாதகமானதாகக் கருதப்படுகிறது. போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருபவர்கள் நேர்மறையான முடிவுகளைப் பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களின் ஆதரவு உங்களுக்குக் கிடைக்கும். மேலும் மனதிற்கு நிம்மதி அளிக்கும் உணர்வை நீங்கள் பெறுவீர்கள்.
தனுசு ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சி தொழில் மற்றும் நிதி சார்ந்த விஷயங்கள் இரண்டிலும் முன்னேற்றத்தைக் கொண்டு வரும். உங்கள் பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. வியாபாரத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் லாபகரமாக அமையக்கூடும். கூட்டாண்மை முறையில் தொழில் செய்பவர்கள் கணிசமான நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் ஏதேனும் ஒரு சுப நிகழ்வு குறித்துப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறலாம். நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த பிரச்சனைகளும் சிரமங்களும் படிப்படியாகக் குறையத் தொடங்கும். உங்கள் குடும்ப வாழ்வில் மகிழ்ச்சி பொங்கிப் பெருகும். திருமண வாழ்வும் நல்லிணக்கத்துடன் திகழும். பயணங்களால் நன்மைகள் கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகளைச் செய்வதற்கு இக்காலகட்டம் மிகவும் சாதகமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் நட்சத்திரப் பெயர்ச்சி வீட்டு வசதிகள் மற்றும் சொத்து சம்பந்தமான விஷயங்களில் ஆதாயங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். வீடு, வாகனம் அல்லது நிலம் வாங்குவதற்கான யோகம் தற்போது உண்டாகும். உங்கள் பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம். குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் மகிழ்ச்சியான நேரத்தைச் செலவிடுவீர்கள். மேலும், வீட்டில் நிலவும் சூழல் மிகவும் நேர்மறையாக இருக்கும். ஒரு புதிய வணிக உத்தி அல்லது திட்டத்திற்கான பணிகள் தொடங்கப்படலாம். நீண்ட காலமாக மன உளைச்சலால் அவதிப்பட்டு வந்தவர்களுக்கு, இறுதியாக அதிலிருந்து நிவாரணம் கிடைக்கக்கூடும். மாணவர்களுக்கும் இந்தக் காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். அவர்களின் கடின உழைப்புக்கு நிச்சயம் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும்.
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால், மேஷம், மிதுனம், சிம்மம், கன்னி, தனுசு, கும்பம் ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிக நன்மைகள் நடக்கும்.