மே மாதம் சூரியன் பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான ராஜயோகம், செல்வம் பெருகும்

Suriyan Peyarchi Rasi Palangal: சூரியன் கிரகங்களின் அரசராக பார்க்கப்படுகிறார். அவர் ஆளுமை, அறிவாற்றல், வலிமை, வீரியம், தலைமைத்துவ பண்பு ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். சூரியன் உச்சம் பெற்ற நபர்கள் சிறந்த தலைவர்களாக திகழ்கிறார்கள். ஒரு மாத இடைவெளியில் சூரியன் தனது ராசியை மாற்றுகிறார். இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும்.
மே மாதம் சூரியன் பெயர்ச்சி
மே 15 ஆம் தேதி ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், இந்த நாளில் கிரகங்களின் அரசனான சூரியன் தனது ராசியை மாற்றி ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆகிறார். சூரியனின் இந்த ராசி மாற்றம் வாழ்க்கையின் பல முக்கியத் துறைகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும், குறிப்பாக இது மக்களின் நிதி நிலையில் ஆழமான செல்வாக்கைச் செலுத்தும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் இருக்கும். குறிப்பாக, சூரியன் ரிஷப ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவது குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு ஒரு சாதகமான காலகட்டத்தைத் தொடங்கி வைக்கும். சூரியன் மே 15-ஆம் தேதி காலை 6:22 மணிக்கு ரிஷப ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆக உள்ளார். அங்கு ஜூன் 22 ஆம் தேதி வரை அவர் சஞ்சரிப்பார். சூரியனின் இந்த ராசி மாற்றத்தால் எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சுபமான விளைவுகள் ஏற்படும் என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ரிஷபம் (Taurus): நிதி நிலைமை மேலும் வலுப்பெறும்
ரிஷப ராசியில்தான் சூரியன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. சூரியனின் இந்த ராசி மாற்றம் உங்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயப்பதாக அமையும். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை பன்மடங்கு உயரும். மற்றவர்கள் உங்கள் வார்த்தைகளுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிப்பார்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பலன்களை நீங்கள் அறுவடை செய்வீர்கள். பதவி உயர்வு அல்லது ஊதிய உயர்வு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. நீங்கள் வேலை மாற்றத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தால், அதைச் செய்வதற்கு இக்காலம் ஒரு சாதகமான வாய்ப்பை வழங்கும். எனினும், உங்கள் முடிவை நீங்கள் மிகவும் நிதானத்துடனும் சிந்தனையுடனும் எடுக்க வேண்டும். உங்கள் தொழில் முயற்சிகள் லாபம் ஈட்டித் தரும். உங்கள் நிதி நிலைமையும் மேலும் வலுப்பெறும். உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையும் மிகவும் இணக்கமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அமைய உள்ளது.
சிம்மம் (Leo): பண வரவு அதிகமாகும்
சிம்ம ராசியின் அதிபதி சூரிய பகவானே ஆவார். இக்காலம் உங்கள் தொழில் முன்னேற்றத்திற்கு வலுவான வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. நீண்ட காலமாகப் பதவி உயர்வுக்காகவோ அல்லது புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படுவதற்காகவோ காத்திருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வந்து சேரலாம். அரசுத் துறைகளிலோ அல்லது நிர்வாகத் துறைகளிலோ பணிபுரிபவர்களுக்கு இக்காலம் குறிப்பாகச் சாதகமாக அமையும். உங்கள் தலைமைத்துவப் பண்புகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுப் பாராட்டப்படும். உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். பண வரவு அதிகமாகும். உங்கள் நிதி நிலைமை வலுப்பெறும்; வருமானத்திற்கான புதிய வழிகள் திறக்கும். எனினும், நீங்கள் அகங்காரம், கோவம் ஆகியவற்றைத் தவிர்க்க வேண்டும். இல்லையெனில், உங்கள் உறவுகளுக்குள் கசப்புணர்வு ஏற்படக்கூடும்.
கடகம் (Cancer): குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும்
கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியனின் இந்த ராசி மாற்றம் வருமானத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகளுக்கு வழிவகுத்து, அதன் மூலம் நிதி ஆதாயங்களைக் கொண்டு வரும். இக்காலகட்டத்தில், பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து உங்களுக்குப் பணம் வந்து சேர்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. நிலுவையில் உள்ள போனஸ்கள், கமிஷன்கள் அல்லது முன்பு முடங்கியிருந்த பழைய பாக்கிகளை நீங்கள் மீட்டெடுக்கக்கூடும். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்குவதற்கோ அல்லது ஒரு புதிய தொழில் முயற்சியை ஆரம்பிப்பதற்கோ இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக அமைகிறது. நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரிடமிருந்து உங்களுக்குச் சிறந்த ஆதரவு கிடைக்கும். இது உங்கள் பணிகளை இன்னும் திறம்பட நிறைவு செய்ய உதவும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் தழைத்தோங்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். மேலும், உங்கள் குடும்பத்தினருடன் செலவிடப் போதுமான நேரமும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஏதேனும் ஒரு நற்செய்தி வந்து சேரலாம். உங்கள் உடல்நலம் சீராக இருக்கும். உங்கள் உணவுமுறையில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
சூரியன் அருள் பெற
சூரிய பகவானின் அருள் பெற்று வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்கலையும் பெற தினமும் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்லோகத்தை பாராயனம் செய்வதும்,‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வதும் நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சூரியன் பெயர்ச்சி பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. சூரியன் எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார்?
சூரியன் 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, தோராயமாக, மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார்.
2. சூரியன் தற்போது எந்த ராசியில் உள்ளார்?
சூரியன் தற்போது மேஷ ராசியில் உள்ளார்.
3. ரிஷபத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் எவை?
சூரியன் பெயர்ச்சி ரிஷபம், சிம்மம், கடகம் ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கும்.
