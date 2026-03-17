சூரியன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளின் தலைவிதி தலைகீழாய் மாறப்போகுது, உங்க ராசி என்ன?

Suriyan Peyarchi Rasi Palan: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சூரியன் கிரகங்களின் அரசராக கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அவர் தனது வாழ்வில் பல வித வெற்றிகளை பெறுகிறார். அவரது ஆளுமை பலரை ஈர்க்கும் வகையில் அமைகின்றது. சூரியன் மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலையில் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகியுள்ளார்.
Suriyan Peyarchi Palangal
சூரியன் தன்னம்பிக்கை, அந்தஸ்து, கௌரவம், ஆற்றல், பொலிவு மற்றும் தலைமைத்துவ பண்பிற்கு காரணி கிரகமாக உள்ளார். சூரியன் ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றது. இதனால் சில ராசிகளில் சுப பலன்களும் சில ராசிகளில் பிரச்சனைகளும் ஏற்படும்.
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலை 1:08 மணிக்கு சூரியன் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆனார். மீன ராசி குரு பகவானால் ஆளப்படும் ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. ஆகையால், இந்த ராசியின் வழியாக சூரியன் பயணிப்பது வாழ்க்கையின் பல அம்சங்களில் சாதகமான பலன்களைத் தரும் என்று நம்பப்படுகிறது. தற்போது, சுக்கிரனும் சனியும் ஏற்கனவே மீன ராசியில் உள்ளனர். இதன் விளைவாக, சூரியனின் பெயர்ச்சி சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு தொழில், நிதி சார்ந்த விஷயங்கள், குடும்பம் மற்றும் பணியிடத்தில் சாதகமான விளைவுகள் எற்படும். இந்த கிரக அமைப்பின் அடிப்படையில், அனைத்து ராசிகளின் மீதும் தாக்கம் எற்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் ஆக்கப்பூர்வமான நன்மைகள் கிடைக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries):
சூரியன் பெயர்ச்சியால் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான நன்மைகள் கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கவுள்ளது. வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் வெற்றிகரமாக நடந்துமுடியும்.
ரிஷபம் (Taurus):
ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சி ஆதாயம் மற்றும் வருமானம் தொடர்பான விஷயங்களில் நன்மை பயக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில், புதிய தொடர்புகள் உருவாகலாம். இதனால் உங்கள் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். மேலும் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு மேல் அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். அவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் அல்லது வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் நிதி நிலையில் படிப்படியான முன்னேற்றத்தையும் நீங்கள் காணக்கூடும்.
மிதுனம் (Gemini)
மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, சூரியனின் இந்த சஞ்சாரம் அவர்களின் தொழில் மற்றும் பணி சார்ந்த விஷயங்களில் சாதகமான பலன்களைத் தரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில், உங்கள் பணி முயற்சிகளில் நீங்கள் செலுத்திய கடின உழைப்பு வெளிப்படையாகத் தெரியவரும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் உங்கள் பணியைப் பாராட்டி அங்கீகரிக்கக்கூடும். தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள், ஒரு புதிய ஒப்பந்தம் அல்லது வியூக ரீதியான திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய வாய்ப்புள்ளது. மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னர் செய்த முதலீடுகளால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
கடகம் (Cancer)
கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, இந்த சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிர்ஷ்டத்தின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். இக்காலகட்டத்தில், நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் அல்லது திட்டங்கள் வெற்றிகரமாக நிறைவடையும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. கல்வித் துறையில் இருப்பவர்களுக்கும், போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகுபவர்களுக்கும் இந்த காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையக்கூடும். பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். இந்த பயணங்களால் உங்களுக்கு சாதகமான நன்மைகள் ஏற்படும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வணிக விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு, மீன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி நிதி சார்ந்த விஷயங்களில் முன்னேற்றங்களைக் கொண்டு வரக்கூடும். இக்காலகட்டத்தில், பழைய முதலீடு ஒன்றிலிருந்து ஆதாயம் கிடைப்பதற்கோ அல்லது முடங்கிக்கிடந்த நிதி மீண்டும் கிடைப்பதற்கோ வாய்ப்புகள் உள்ளன. வேலை மற்றும் தொழில் சார்ந்த முயற்சிகளிலும் நிலைமை மேம்படக்கூடும். மேலும், ஒரு புதிய திட்டம் அல்லது முன்னெடுப்பின் மூலம் நன்மைகளைப் பெறுவதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன. ஆரோக்கியம் மேம்படும், மேலும் குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும்.
மீனம் (Pisces)
சூரியன் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவது மீன ராசிக்காரர்களுக்கு அதிக நன்மைகளை அளிக்கின்றது. மீன ராசியைச் சேர்ந்தவர்கள் அதன் தாக்கத்தை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் உணர்வார்கள். இக்காலகட்டத்தில், உங்கள் தன்னம்பிக்கை உயரக்கூடும். மேலும், உங்கள் ஆளுமைத்தன்மை மிகுந்த வசீகரத்துடனும் ஈர்ப்பு சக்தியுடனும் மிளிரும். வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் சார்ந்த விஷயங்களில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். பல்வேறு முயற்சிகளிலும் வெற்றியை அடைவதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. குடும்பத்தில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் உள்ளன.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | ராகுவுக்கு பிடித்த ராசிகள்: இந்த 4 ராசிகளுக்கு எப்போதும் கோடீஸ்வர யோகம்.. அதிர்ஷ்டம், வெற்றி குவியும்
மேலும் படிக்க | பங்குனி 3 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
