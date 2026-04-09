மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரை, யாருக்கு சூப்பர், யாருக்கு சுமார்?

Sun Transit Effects: மேஷ ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியில் தாக்கம் சில ராசிகளில் சாதகமாகவும், சில ராசிகளில் பாதகமாகவும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு இது அதிக நன்மைகளை அளிக்கும் வகையில் அமையும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 9, 2026, 04:03 PM IST
  • சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார்.
  • இதனால் கல்வி, காதல் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் சுப பலன்கள் உண்டாகும்.
  • சுக்ராதித்ய யோகத்தால், காதல் உறவுகள் வலுப்பெறும்.

Suriyan Peyarchi Rasi Palangal: 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14, செவ்வாய்க்கிழமையன்று சூரியன் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இந்நாளில், அவர் மீன ராசியிலிருந்து விலகி, தனது உச்ச ராசியான மேஷத்தில் பிரவேசிக்கிறார். மேஷ ராசியில் ஏற்கனவே சுக்கிரன் வீற்றிருப்பார். மேஷ ராசியில் சூரியனும் சுக்கிரனும் இணையும் இந்தச் சேர்க்கையானது, மிகவும் மங்களகரமான சுக்கிராதித்ய யோகத்தை உருவாக்கும். இதற்கிடையில், 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 30, வியாழக்கிழமையன்று, புதன் கிரகம் மேஷ ராசியில் பிரவேசித்து, மிகவும் சக்திவாய்ந்த மற்றும் நற்பயன்களைத் தரக்கூடிய புதாதித்ய யோகத்தை உருவாக்கும்.

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷ ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியில் தாக்கம் சில ராசிகளில் சாதகமாகவும், சில ராசிகளில் பாதகமாகவும் இருக்கும். எனினும் சில ராசிகளுக்கு இது அதிக நன்மைகளை அளிக்கும் வகையில் அமையும். மேஷத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் காரணமாக மேஷம் முதம் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்களை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மேஷம் (Aries): சூரியன் உங்கள் ராசியின் முதல் வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது உங்கள் தன்னம்பிக்கை, ஆளுமை மற்றும் தலைமைத்துவத் திறன்களில் மிகப்பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தும். சூரியன் தனது உச்ச வீட்டில் சஞ்சரிப்பது, நீங்கள் புதிய தொடக்கங்களை மேற்கொள்ள உத்வேகம் அளிக்கும். வேலை தேசிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். சுக்ராதித்ய யோகம், உங்கள் தனிப்பட்ட ஈர்ப்பு சக்தியையும் சமூக அந்தஸ்தையும் வலுப்படுத்தி, மக்களை உங்கள் பக்கம் ஈர்க்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus): சூரியன் உங்கள் ராசியின் பன்னிரண்டாம் வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் விளைவாகச் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். சுக்ராதித்ய யோகம் உங்களை ஆன்மீகத் தேடல்களையும் மன அமைதியையும் நோக்கி வழிநடத்தும். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள், தியானம் மற்றும் ஆராய்ச்சி தொடர்பான முயற்சிகளுக்கு இந்தக் காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். இருப்பினும், செலவுகளைக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வைத்திருப்பது மிக அவசியம். அத்துடன், இந்தக் காலகட்டத்தில் வேலை மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான அறிகுறிகளும் தென்படுகின்றன.

மிதுனம் (Gemini): சூரியன் உங்கள் ராசியின் பதினொன்றாம் வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது வருமான உயர்வுக்கும், உங்கள் விருப்பங்கள் நிறைவேறவும் சாதகமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். சுக்ராதித்ய யோகம், உங்கள் சமூக வட்டத்தை விரிவுபடுத்துவதோடு, நண்பர்கள் மூலமாக உங்களுக்குப் பல நன்மைகளையும் பெற்றுத்தரும். உங்கள் தொடர்புகளை வளர்த்துக்கொள்ளும் முயற்சிகள் புதிய வாய்ப்புகளின் கதவுகளைத் திறக்கும். புதாதித்ய யோகம் உருவாவதன் மூலம், வியாபார லாபம் அதிகரிக்கும்; உங்கள் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாகச் செயல்வடிவம் பெறும்.

கடகம் (Cancer): சூரியன் உங்கள் ராசியின் பத்தாம் வீட்டிற்குள் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இது தொழில் முன்னேற்றத்திற்கும், உங்கள் கௌரவம் மற்றும் அந்தஸ்து உயர்வதற்கும் உரிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். சுக்ராதித்ய யோகத்தின் தாகத்தால், நீங்கள் பணிபுரியும் இடத்தில் பிரபலமாவீர்கள். உங்கள் மேலதிகாரிகளிடமிருந்து உங்களுக்குத் தேவையான ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். புதாதித்ய யோகம் உருவாவது, உங்கள் திட்டங்களின் வெற்றியை உறுதி செய்யும். உங்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைக்கும்.

சிம்மம் (Leo): சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஒன்பதாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் அதிர்ஷ்டம் முழுமையாக உங்கள் பக்கம் இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படும். சுக்ராதித்ய யோகத்தின் காரணமாக, மதம் மற்றும் ஆன்மீகம் சார்ந்த செயல்பாடுகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் அல்லது நீண்ட தூரப் பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகக்கூடும். புதாதித்ய யோகம் அமைவதால், உங்கள் கல்வி முயற்சிகளிலும் தொழில் வாழ்க்கையிலும் வெற்றி கிட்டும். உயர்கல்வி பயில்வோருக்கு இக்காலம் மிகவும் சாதகமாக அமையும். உங்கள் தந்தையிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்.

கன்னி (Virgo): சூரியன் உங்கள் ராசியின் எட்டாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் திடீர் மாற்றங்களும், சில ஏற்ற இறக்கங்களும் ஏற்படக்கூடும். சுக்ராதித்ய யோகத்தால் மறைமுகமான ஆதாயங்களும், ஆராய்ச்சி சார்ந்த முயற்சிகளில் வெற்றியும் உண்டாகும். முதலீடுகள் மற்றும் காப்பீடு தொடர்பான விஷயங்களுக்கு இக்காலம் சாதகமாக அமையலாம். புதாதித்ய யோகம் அமைவதால், தற்போதுள்ள பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க அது உதவும். இருப்பினும், மன அழுத்தத்தைத் தவிர்ப்பது மிகவும் அவசியம். பொறுமையைக் கடைப்பிடியுங்கள்; நீங்கள் நிதானத்துடன் இருந்தால் மட்டுமே வெற்றி உங்களைத் தேடி வரும்.

துலாம் (Libra): சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஏழாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் உங்கள் திருமண வாழ்க்கையிலும், தொழில் கூட்டாண்மைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படும். சுக்ராதித்ய யோகம் அமைவதால், உறவுகளுக்குள் ஈர்ப்பு அதிகரிக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். தொழில் கூட்டாண்மைகள் லாபகரமாக அமையும். புதாதித்ய யோகத்தால் தகவல் தொடர்பு மேம்படும், தவறான புரிதல்களைத் தீர்க்க அது உதவும். புதிய உறவுகளைத் தொடங்க இது ஒரு சாதகமான நேரமாகும். உங்கள் உடல்நிலை சீராக இருக்கும்.

விருச்சிகம் (Scorpio): சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஆறாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் எதிரிகள் மீது வெற்றியும், போட்டி சார்ந்த முயற்சிகளில் வெற்றியும் உறுதியாகக் கிடைக்கும். சுக்ராதித்ய யோகம் அமைவதால், பணியிடத்தில் உங்கள் தொழில்சார்ந்த நற்பெயரும் மதிப்பும் வலுப்பெறும். புதாதித்ய யோகத்தின் தாக்கத்தால் உங்கள் பணிகளின் வேகம் அதிகரிக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகள் அனைத்தும் சரியானவையாக அமையும். தொழில் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கான வலுவான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. உங்கள் உடல்நிலை மேம்படும் என்றாலும், உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் நீங்கள் கவனமாக இருப்பது அவசியம். உங்கள் கடின உழைப்பிற்கான பலன்களை அறுவடை செய்யும் நேரமிது.

தனுசு (Sagittarius): சூரியன் உங்கள் ராசியின் ஐந்தாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் கல்வி, காதல் மற்றும் குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் சுப பலன்கள் உண்டாகும். சுக்ராதித்ய யோகத்தால், காதல் உறவுகள் வலுப்பெறும். உங்கள் படைப்பாற்றல் திறன் அதிகரிக்கும்.மாணவர்கள் படிப்பில் வெற்றிபெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கக்கூடும். உங்கள் உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். இருப்பினும், அதீத உற்சாகத்தைத் தவிர்த்து எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம்.

மகரம் (Capricorn): சூரியன் உங்கள் ராசியின் நான்காம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் வீடு, குடும்பம் மற்றும் சொத்து சார்ந்த விஷயங்களில் உங்கள் ஈடுபாடும் செயல்பாடுகளும் அதிகரிக்கும். சுக்ராதித்ய யோகத்தால் உங்கள் வீட்டில் அமைதியும் நல்லிணக்கமும் நிலவும். சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் சொத்து வாங்குவதற்கான சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். உங்கள் தொழில் அல்லது பணியில் ஸ்திரத்தன்மை ஏற்படும். மேலும், உங்கள் தாயாரிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். உங்கள் உடல்நலம் சீராக இருக்கும் என்றாலும், மன அமைதியைக் காத்துக்கொள்வது மிகவும் முக்கியம். 

கும்பம் (Aquarius): சூரியன் உங்கள் ராசியின் மூன்றாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் உங்கள் தைரியம், வீரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை ஆகியவை அதிகரிக்கும். சுக்ராதித்ய யோகம் அமைவதால், உங்கள் பேச்சுத்திறன் மேம்படும். மேலும், புதிய வாய்ப்புகள் உங்களைத் தேடி வரும். புதாதித்ய யோகம் அமைவதால், வியாபாரத்தில் லாபமும், புதிய முயற்சிகளில் வெற்றியும் கிட்டும். உங்கள் உடன்பிறப்புகளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும், பயணங்களுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. உங்கள் உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும்.

மீனம் (Pisces): சூரியன் உங்கள் ராசியின் இரண்டாம் வீட்டிற்குப் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால் உங்கள் பொருளாதார நிலை வலுப்பெறும். மேலும், உங்கள் பேச்சிற்கு அதிக செல்வாக்கு ஏற்படும். சூரியன் பெயர்ச்சியால் ஏற்படும் சுக்ராதித்ய யோகத்தின் தாக்கத்தால், நிதி ஆதாயங்களும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் உண்டாகும். புதாதித்ய யோகம் அமைவதால், முதலீடுகள் மூலம் உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும். தொழில் அல்லது பணியில் முன்னேற்றத்திற்கான நேரம் இது. உங்கள் உடல்நலம் பொதுவாகச் சீராக இருக்கும். உங்கள் உணவு விஷயத்தில் நீங்கள் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. இந்த மாதம் சூரியன் பெயர்ச்சி எப்போது நடைபெறும்?
சூரியன் பெயர்ச்சி ஏப்ரல் மாதன் 14 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ளது. அன்று, சூரியன் மீன ராசியிலிருந்து மேஷ ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆவார்.

2. சூரியன் ஒரு மாதத்தில் எத்தனை முறை பெயர்ச்சியாகிறார்?
சூரியன் மாதத்திற்கு ஒரு முறை பெயர்ச்சி ஆகிறார்.

3. சூரியனின் அருள் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
சூரியனின் அருள் பெற தினமும் சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

