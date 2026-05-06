ரிஷபத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: மே 15 முதல் 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம், நினைத்தது நடக்கும்

Suriyan Peyarchi Rasi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி அனைத்து கிரகங்களுக்கும் சில குறிப்பிட்ட குணாதிசயங்கள் உள்ளன. கிரகங்களின் பெயர்ச்சி ஏற்படும் போதெல்லாம், மனிதர்களின் வாழ்வில், அந்தந்த கிரகங்கள் சார்ந்த அம்சங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. கிரக பெயர்ச்சிகளின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படுகின்றன.
சூரியன் பெயர்ச்சி
கிரகங்களின் மன்னனாக கருதப்படும் சூரியன் சுமார் 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, அதாவது, ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். தற்போது சூரிய பகவான் மேஷ ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். இன்னும் சில நாட்களில், சரியாகச் சொல்வதானால், மே 15, 2026 முதல், அவர் சுக்கிரனுக்குச் சொந்தமான ரிஷப ராசிக்குள் பெயரச்சி ஆகவுள்ளார்.
சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்
சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் இந்த காலத்தில் பல வித வெற்றிகளை பெறுவார்கள். கடினமான சூழல்களையும் எளிதாக கையாள்வார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வருமானத்தில் குறிப்பிட்ட உயர்வைக் காண்பார்கள். இவர்களது நிதி நிலைமை முன்னெப்போதையும் விட வலுப்பெறும். மேலும், சமூகத்தில் அவர்களின் மதிப்பும் கௌரவமும் உயரும். இக்காலகட்டத்தில் அவர்கள் மேற்கொள்ளும் எந்தவொரு முயற்சியும் நிச்சயம் வெற்றியைப் பெற்றுத் தரும்.
ரிஷப ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், அதிகப்படியான அதிர்ஷ்டத்தை அனிபவிக்கவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
ரிஷபம் (Taurus): வருமானத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வு
சூரியன் ரிஷப ராசியில்தான் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இதன் காரணமாக, இந்த பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான நன்மைகளை அளிக்கவுள்ளது. உங்கள் நிதி நிலைமையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும். நிலம் மற்றும் சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும். மேலும், புதிய வீடு வாங்குவதற்கான அல்லது வீட்டு வசதிகளை மேம்படுத்திக்கொள்வதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் வருமானத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வை நீங்கள் காண்பீர்கள். அத்துடன், பழைய கடன்களிலிருந்து உங்களுக்கு முழுமையான நிவாரணம் கிடைக்கும். மேலும், உங்கள் பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலம் கணிசமான நன்மைகளை நீங்கள் வெற்றிகரமாகப் பெறுவீர்கள்.
சிம்மம் (Leo): கடின உழைப்பும் முயற்சிகளும் பலனளிக்கத் தொடங்கும்
சிம்ம ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கும், சூரியன் பெயர்ச்சி மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். பல வழிகளிலிருந்தும் செல்வம் வந்து சேரும் என்பதைச் சாதகமான கிரக அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட திட்டம் அல்லது முயற்சியில் நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடையக்கூடும். வருமானம் அதிகரிப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள சேமிப்புத் தொகையும் வளரத் தொடங்கும். கூடுதலாக, உங்கள் முதலீடுகள் மூலம் அமோகமான லாபத்தைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம். உங்கள் கடின உழைப்பும் முயற்சிகளும் இறுதியாகப் பலனளிக்கத் தொடங்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio): ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும்
விருச்சிக ராசியைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். முன்பு முடங்கிக்கிடந்த அல்லது தேங்கிக்கிடந்த பணத்தை மீண்டும் திரும்பப் பெற வழி பிறக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அமோகமான லாபத்தை ஈட்டக்கூடிய நேரம் இது. அலுவலக பணிகளில் உள்ளவரகளுக்கு, ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. கிரக அமைப்புகள் சாதகமாக இருப்பதால், நிலுவையில் உள்ள தொகைகள் அல்லது வரவேண்டிய பணத்தை நீங்கள் வெற்றிகரமாக வசூலிப்பீர்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட பணி அல்லது திட்டத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைவதற்கு காலம் ஏதுவாக உள்ளது. மேலும், நீண்ட நாட்களாக உங்கள் மனதில் இருந்தும் நிறைவேறாமல் இருந்த ஒரு ஆசை சூரிய பகவானின் அருளால் இறுதியாக நிறைவேறக்கூடும்.
மீனம் (Pisces): ஒட்டுமொத்த வருவாயும் அதிகரிக்கும்
மீன ராசியில் பிறந்தவர்களும் சூரியன் பெயர்ச்சியால் அளவற்ற நன்மைகளைப் பெறுவார்கள். உங்கள் செல்வத்திலும் பொருள் வளத்திலும் திடீரென்றும், மிகத் தெளிவாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய உயர்வை நீங்கள் காணக்கூடும். செல்வம் சேர்வதற்குச் சாதகமான, மங்களகரமான கிரக அமைப்புகள் தற்போது உருவாகி வருகின்றன. முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு இது ஒரு மிகச்சிறந்த காலமாக இருக்கும். புதிய வேலை அல்லது வேலைவாய்ப்பு ஒன்றைப்பெறும் வாய்ப்புகள் வலுவாகத் தென்படுகின்றன. உங்கள் பூர்வீகச் சொத்துக்கள் மூலமாகவும் நீங்கள் நன்மைகளைப் பெறக்கூடும். மேலும், உங்கள் ஒட்டுமொத்த வருவாயும் மிகப்பெரிய அளவில் உயர்வடையவுள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சூரியன் பெயர்ச்சி பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. சூரியன் எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை பெயர்ச்சி ஆகிறார்?
சூரியன் 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறை, ஆதாவது, மாதத்திற்கு ஒரு முறை பெயர்ச்சி ஆகிறார்.
2. சூரியன் தற்போது எந்த ராசியில் உள்ளார்?
சூரியன் தற்போது மேஷ ராசியில் உள்ளார்.
3. ரிஷபத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகள் எவை?
சூரியன் பெயர்ச்சியால் ரிஷபம், சிம்மம், விருச்சிகம், மீனம் ஆகிய ராசிகளுக்கு அதிக நன்மை கிடைக்கும்.
