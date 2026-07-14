/ஜூலை 16 சூரியன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளில் யாருக்கு அதிர்ஷ்ட காலம், யாருக்கு கஷ்ட காலம்?

Suriyan Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் இன்னும் இரண்டு நாட்களில், அதாவது ஜூலை 16-ஆம் தேதி, மிதுன ராசியிலிருந்து கடக ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். சூரியன் 1 மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார்.
ஜூலை 16 அன்று நடக்கவுள்ள சூரியப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். இந்தப் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இதனால் சில ராசிகளுக்கு பொற்காமல் தொடங்கும். சில ராசிகள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். சூரியன் கடக ராசிக்கு இடம்பெயரும் இந்தக் காலத்தில், எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்குச் சுப பலன்கள் கிடைக்கும், யார் சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும் என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
|ராசிகள்
|பலன்
|மேஷம்
|நல்ல வேலை கிடைக்கும்
|ரிஷபம்
|உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும்
|மிதுனம்
|கடுமையான பேச்சு உறவுகளில் விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடும்
|கடகம்
|உயர் அதிகாரிகளுடன் நல்லுறவைப் பேணுவது நன்மை தரும்
|சிம்மம்
|தியானம் செய்வது நன்மை பயக்கும்
|கன்னி
|குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்
|துலாம்
|உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்
|விருச்சிகம்
|அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குத் துணையாக இருக்கும்
|தனுசு
|திடீர் மாற்றங்களை சந்திக்க நேரிடலாம்
|மகரம்
|கலவையான பலன்கள் கிடைக்கலாம்
|கும்பம்
|உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு
|மீனம்
|குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி
சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மெஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையாம பலன்கள் கிடைக்கும். இக்காலத்தில், குடும்ப விவகாரங்கள் மற்றும் தாயாரின் உடல்நலம் குறித்துச் சில கவலைகள் ஏற்படலாம். கல்வியில் ஈடுபட்டுள்ள மேஷ ராசிக்காரர்கள் தங்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவதில் சிரமத்தை எதிர்கொள்ளலாம். முதலீடுகளைச் செய்யும்போது கவனமாகச் செயல்பட வேண்டும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
சூரியன் பெயர்ச்சி ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையையும் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக, கடின உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்கும். மேலும், புதிய வணிகத் திட்டங்களில் வெற்றி கிடைப்பதற்கான வலுவான வாய்ப்புள்ளது. பணி இடத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும்.
மிதுனம் (Gemini): கடுமையான பேச்சு உறவுகளில் விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடும்
இந்த காலத்தில் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு நிதி விஷயங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. கடுமையான பேச்சு உறவுகளில் விரிசலை ஏற்படுத்தக்கூடும். குடும்பத்தில் அமைதியான சூழலைப் பராமரிக்க முயற்சிப்பது நல்லது. நண்பர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளிடமிருந்து ஆதரவு கிடைக்கும்.
கடக ராசிக்கு, இக்காலத்தில் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். உங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள். தொழில் ரீதியான உங்கள் நிலை வலுவடையும். மேலும், உயர் அதிகாரிகளுடன் நல்லுறவைப் பேணுவது நன்மை பயக்கும். ஆதாயங்கள் கிடைப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளன
சூரிய பெடர்ச்சியின் தாக்கத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். மன அழுத்தத்தைத் தவிர்க்க ஒரு சீரான தினசரி நடைமுறையைப் பின்பற்றுங்கள். தியானம் செய்வது நன்மை பயக்கும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உயர் அதிகாரிகளின் பரிபூரண ஆதரவு கிடைக்கும்.
கன்னி ராசியினருக்கு, சூரியன் 'லாப ஸ்தானம்' எனப்படும் ஆதாய வீட்டிற்குள் சஞ்சரிக்க உள்ளார். வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறவும் இக்காலம் சாதகமானதாகக் கருதப்படுகிறது. பயணங்கள் மேற்கொள்ள வாய்ப்புள்ளது. அந்த பயணங்களால் அனுகூலமான நன்மைகள் உருவாகும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் இப்போது வெற்றிகரமாக நிறைவடையும். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை கிடைக்கும்.
துலாம் ராசியினருக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி காலம் கலவையான நன்மைகளை அளிக்கும். தொழில் செய்பவர்களுக்குப் புகழும் லாபமும் கிடைக்கக்கூடும். பணி இடத்தில் சாதகமான சூழல் உருவாகும். குழந்தைகளால் நன்மை கிடைக்கும். கடின உழைப்பிற்கான பலன்களைப் பெறுவதற்குச் சாதகமான சூழல் உருவாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நிதி நிலையில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
விருச்சிக ராசியினருக்கு, தொழில் ஸ்தானத்தின் அதிபதியான சூரியன் பாக்கிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்க உள்ளார். தொழில் துறையில் நல்ல பலன்கள் கிடைக்கலாம். வணிகர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும். பணியில் இருப்பவர்களுக்குப் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். குடும்பத்துடன் அமைதியான பொழுதை செலவழிப்பீர்கள். அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்குத் துணையாக இருக்கும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களைச் சந்திப்பது எதிர்கால நன்மைகளைத் தரக்கூடும்.
சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு திடீர் இட மாற்றம் அல்லது தொழில் மாற்றம் ஏற்படலாம். தனுசு ராசியினருக்கு, பாக்கிய ஸ்தானத்தின் அதிபதியான சூரியன் எட்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்க உள்ளார். இக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் சில திடீர் மாற்றங்களை சந்திக்க நேரிடலாம். சூரியன் பெயர்ச்சி காலத்தில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றங்களுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும். எவ்வித வாக்குவாதங்களிலும் ஈடுபடுவதைத் தவிர்க்கவும்.
மகர ராசியினருக்கு சூரியன் பெயர்ச்சியால் கலவையான பலன்கள் கிடைக்கலாம். உறவுகளில் சிறு சிறு கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தவும். உடற்பயிசி அவசியம். சிறந்த தொழில் வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். தனிப்பட்ட உறவுகள் ஆழமடைவதற்கான வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது.
கும்ப ராசியினருக்கு, ஏழாம் வீட்டு அதிபதியான சூரியன் ஆறாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்க உள்ளார். சூரியனின் இந்த பெயச்சி எதிரிகளை வெல்வதற்குச் சாதகமான சூழலை உருவாக்கித் தரும். பணியில் இருப்பவர்களுக்கு இக்காலம் அனுகூலமாக அமையும். தொழிலில் லாபம் அதிகரிக்கவும், உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் காணவும் வாய்ப்புள்ளது. உறவினர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும், பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)