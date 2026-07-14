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ஜூலை 16 சூரியன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளில் யாருக்கு அதிர்ஷ்ட காலம், யாருக்கு கஷ்ட காலம்?

Sun Transit Effects: ஜூலை 16 அன்று நடக்கவுள்ள சூரியப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். இந்தப் பெயர்ச்சி அனைத்து ராசிக்காரர்களுக்கும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 03:27 PM IST
ஜூலை 16 சூரியன் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளில் யாருக்கு அதிர்ஷ்ட காலம், யாருக்கு கஷ்ட காலம்?
Image Credit: Sun Transit on July 16 (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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