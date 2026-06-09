/மிதுனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: ஜூன் 16 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், வெற்றிகள் குவியும்

Suriyan Peyarchi Palangal: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சூரிய பகவானுக்கு முக்கிய இடம் உள்ளது. அவர் கிரகங்களின் அரசராக கருதப்படுகிறார். சூரியன் ஆளுமை, தலைமைத்துவ பண்பு, வெற்றி, விடாமுயற்சி, தைரியம் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். சூரியன் பெயர்ச்சி ஆகும்போதெல்லாம், மனிதர்களின் இந்த பண்புகளில் தாக்கம் ஏற்படுகின்றது.
கிரகங்களின் மன்னனான சூரியன் மாதத்திற்கு ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். தற்போது அவர் ரிஷப ராசியில் உள்ளார். ஜூன் மாதம் 16 ஆம் தேதி அவர் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். சூரியன் எந்த ராசிக்குள் நுழைந்தாலும், அது பன்னிரண்டு ராசிகளையும் பாதிக்கிறது.
ஜூன் மாதத்தில் நிகழும் சூரியப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், ஐந்து ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். இந்த ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அளப்பரிய செல்வம், செழிப்பு மற்றும் வெற்றியை அடைவார்கள். குறிப்பாக, 2026 ஜூன் 16 அன்று சூரியன் மிதுன ராசிக்குள் நுழையும்போது, மிதுனத்தில் ஏற்கனவே புதன் இருப்பதால், இந்தச் சேர்க்கை 'புதாதிக்ய ராஜயோகத்தை' (Budhaditya Rajyogam) உருவாக்கும். மேலும், புதன் தனது சொந்த ராசியில் அமைந்திருப்பதால், 'பத்ர ராஜயோகம்' (Bhadra Rajyogam) எனும் மங்களகரமான அமைப்பும் உருவாகிறது. இந்த சக்திவாய்ந்த கிரக அமைப்புகளின் நற்பலன்களை அந்தந்த ராசிக்காரர்கள் பெறுவார்கள்.
மிதுன ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியால் அதிகமான நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இங்கே காணலாம்:
|ராசிகள்
|பலன்கள்
|மிதுனம்
|வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்கள்
|சிம்மம்
|பதவி உயர்வு கிடைக்கும்
|கன்னி
|குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்தி
|துலாம்
|அனைத்து தடைகளும் நீங்கும்
|கும்பம்
|போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றி
மிதுனத்தில் சூரியப் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும். இவர்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும். மேலும் பதவி உயர்வுக்கான வலுவான அறிகுறிகள் உள்ளன. சூரியனின் தாக்கத்தால், இவர்களின் சமூக அந்தஸ்தும் மரியாதையும் உயரும். பணியிடத்தில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பார்கள் மற்றும் தொழிலில் பெரும் லாபத்தை ஈட்டுவார்கள். திருமண வாழ்க்கையில் அன்பும் இணக்கமும் நிலவும்.
சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் செல்வத்தில் பெரும் வளர்ச்சியைக் காண்பார்கள். மேலும் புதிய வருமான வழிகளைப் பெறுவார்கள். முடங்கியிருந்த பணம் திரும்பக் கிடைப்பது இவர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்தும். தொழிலதிபர்கள் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தத்தைப் பெறக்கூடும். இது கணிசமான லாபத்தை அளிக்கும். பணியிடத்தில் முக்கிய பொறுப்புகள் இவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம், மேலும் அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்பும் உள்ளது.
சூரியப் பெயர்ச்சி மற்றும் 'புதாதிக்ய ராஜயோகம்' ஆகியவை கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். முடங்கிய பணம் திரும்பக் கிடைக்கும். மேலும் நிலுவையில் உள்ள பணிகள் தடங்கலின்றி நிறைவடையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். தொழிலில் கணிசமான லாபம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கன்னி ராசிக்காரர்கள் சூரிய பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் வாழ்வில் சிறப்பான நிலையை அடைவார்கள். குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சியும், அமைதியும் இருக்கும்.
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் பூர்வீகச் சொத்துக்களிலிருந்து நன்மைகள் கிடைக்கும். இக்காலத்தில் அதிர்ஷ்டம் முழுமையாக இவர்களுக்குச் சாதகமாக இருக்கும். இக்காலம் தொழிலதிபர்களுக்கு லாபகரமானதாக அமையும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்தும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். உங்கள் குழந்தைகள் தொடர்பான முக்கிய மற்றும் நல்ல செய்தியை நீங்கள் பெறலாம். உங்கள் பணிகளுக்குத் தடையாக இருந்த அனைத்து தடைகளும் நீக்கப்படும்.
சூரியன் பெயர்ச்சி கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நன்மை பயப்பதாக அமையும். முதலீடுகள் மூலம் அபரிமிதமான லாபம் கிடைக்கும். கும்ப ராசியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வுகளில் பெரும் வெற்றி பெறுவார்கள். சூரியனின் பெயர்ச்சி உங்களுக்குப் புதிய வாய்ப்புகளைக் கொண்டுவரும். இக்காலகட்டத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி காண்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் இருக்கும்.
வாழ்வில் அனைத்து வித செல்வங்களையும் பெறவும், வளமாய் வாழ்ந்து வெற்றிகளை குவிக்கவும், ஆளுமை மேம்படவும் சூரியனின் அருள் தேவை. இதற்கு ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வது நல்லது. இது தவிர, கிரகங்களின் அரசரான சூரியன் அருள் பெற, தினமும் காலையில் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்லோகத்தை பாராயனம் செய்யலாம், இது சகல தோஷங்களுக்கும் நிவாரணமாக அமையும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)