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மிதுனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: ஜூன் 16 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், வெற்றிகள் குவியும்

Suriyan Peyarchi Rasi Palangal: சூரியப் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், ஐந்து ராசிகளில் இதனால் அதிகப்படியான நன்மைகள் நடக்கும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:42 PM IST
மிதுனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: ஜூன் 16 முதல் 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், வெற்றிகள் குவியும்
Image Credit: Surya Gochar (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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