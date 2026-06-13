/3 நாட்களில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை, முழு ராசிபலன்

Suriyan Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் அரசன் சூரியன். அவர் தனித்துவம், தன்னம்பிக்கை, தலைமைத்துவம், அதிகாரம், வீரியம் மற்றும் ஆற்றல் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக உள்ளார். ஒருவரது ராசியில் சூரியன் உச்சத்தில் இருந்தால், அவர் வாழ்வில் உயர் பதவிகளை அடைகிறார். சிறந்த தலைவனாக திகழ்கிறார்.
சூரியன் மாதம் ஒரு முறை தனது ராசியை மாற்றுகிறார். தற்போது சூரியன் ரிஷப ராசியில் உள்ளார். ஜூன் 15, 2026 அன்று சூரிய பகவான் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். மிதுனம் ஒரு காற்று ராசியாகும். இது பேச்சாற்றல், ஆர்வம், அறிவுத்திறன், தகவமைப்பு, தொடர்புகளை உருவாக்குதல், கற்றல் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையது. மிதுனத்தின் ஆற்றல் வேகமானது, பன்முகத்தன்மை கொண்டது மற்றும் மனதைத் தூண்டக்கூடியது.
சூரியன் மிதுன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆவதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளுக்கு இது மிகவும் லாபகரமானதாக அமையும். சில ராசிகளுக்கு சுப பலன்களும் சில ராசிகளுக்கு பிரச்சனைகளும் வரக்கூடும். மிதுனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி அனுகூலமான நன்மைகளை அளிக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். வாழ்வில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில், குறுகிய பயணங்கள் மற்றும் புதிய யோசனைகள் முக்கிய முன்னுரிமைகளாக இருக்கும். புதிய தொழில்முறை அல்லது தனிப்பட்ட வழிகளைத் திறக்கும் முக்கியமான விவாதங்களில் நீங்கள் ஈடுபடலாம். சரியான திட்டம் இல்லாமல் உணர்ச்சிவசப்பட்டுப் பேசுவதையோ அல்லது வாக்குறுதிகளை அளிப்பதையோ தவிர்க்கவும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களின் கவனம் இந்த காலத்தில் நிதி, வருமானத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் தனிப்பட்ட விழுமியங்கள் மீது மாறும். வருவாயை அதிகரிக்க அல்லது நடைமுறைத் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள புதிய வாய்ப்புகளை நீங்கள் சந்திக்கலாம். தேவையற்ற ஆடம்பரங்களுக்கு அதிகமாகச் செலவு செய்வதையோ அல்லது அவசரப்பட்டு பொருட்களை வாங்குவதையோ தவிர்க்கவும்.
சூரியன் பெயர்ச்சி மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமாக அமையும். இது உங்களை நீங்களே வலுப்படுத்திக் கொள்ளும் நேரம். தன்னம்பிக்கை, அடையாளம், தலைமைப் பண்புகள் மற்றும் மரியாதை ஆகியவை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கும். நீங்கள் ஆற்றலுடன், பெரிய இலக்குகளை அடையத் தயாராக இருப்பதை உணரலாம். ஒரே நேரத்தில் பல திட்டங்களில் உங்கள் ஆற்றலைச் சிதறடிப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அனுகூலமான நன்மைகளை அள்ளித்தரும். குழந்தைகளால் நன்மை உண்டாகும். பணி இடத்தில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. இந்த காலத்தில் எதிர்காலத் திட்டங்களைக் கவனமாக மதிப்பீடு செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை உணரலாம். மன நலத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி கலவையான பலன்களை அளிக்கும். இந்த நேரத்தில், நட்புகள், தொடர்புகளை வளர்த்தல், ஒத்துழைப்பு மற்றும் நீண்ட கால இலக்குகள் வேகம் பெறும். உங்கள் சமூக மற்றும் தொழில்முறை வட்டங்களை விரிவுபடுத்த இது ஒரு சாதகமான நேரம். முக்கியமான தகவல்களைப் பகிரும்போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள். யாரை நம்புவது என்பதில் விவேகத்துடன் செயல்படுங்கள்.
தொழில் வளர்ச்சி, பொது பிம்பம் மற்றும் தொழில்முறை வாய்ப்புகள் ஆகியவை சூரியன் பெயர்ச்சியின் போது முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும். தகவல் தொடர்புத் திறன்கள் மற்றும் உன்னதமான தொடர்புகளை வளர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் நீங்கள் அங்கீகாரம் பெறலாம். உங்களையோ மற்றவர்களையோ அளவுக்கு அதிகமாக விமர்சிப்பதைத் தவிர்க்கவும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். குழந்தைகளால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும்.
சூரியன் பெயர்ச்சி துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மன மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில் இருக்கும். இக்காலத்தில் கற்றல், பயணம், உயர்கல்வி மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்படும். புதிய வாய்ப்புகளை ஆராயவும் உங்கள் கண்ணோட்டத்தை விரிவுபடுத்தவும் நீங்கள் உத்வேகம் பெறலாம். உற்சாகமூட்டும் புதிய வாய்ப்புகளை மதிப்பிடும்போது யதார்த்தமான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிக்கவும்.
கூட்டு நிதி விவகாரங்கள், முதலீடுகள், உணர்வுப்பூர்வமான ஆழம் மற்றும் தனிப்பட்ட மாற்றம் ஆகியவை இக்காலத்தில் முக்கியக் கவனத்திற்குரிய விஷயங்களாக இருக்கும். அர்த்தமுள்ள உரையாடல்கள் தெளிவைத் தரும். ரகசியம் காப்பதையோ அல்லது முக்கியமான தகவல்களை மறைப்பதையோ தவிர்க்கவும். சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் இந்த நேரத்தில் சற்று நிதானத்தை காப்பது நல்லது.
சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் இந்த காலத்தில் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களை அளிக்கும். உறவுகள் மற்றும் கூட்டாண்மைகள் இக்காலத்தில் முக்கிய இடத்தைப் பிடிக்கும். வெளிப்படையான உரையாடல் மற்றும் பரஸ்பர புரிதல் ஆகியவை தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில்முறைத் தொடர்புகளை வலுப்படுத்தும். எல்லாம் தெரியும் என்ற எண்ணத்தை கைவிட்டு மற்றவர்கள் சொல்வதை கவனமாகக் கேட்கவும்.
மகர ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி அனுகூலமான பலன்களை அளிக்கும். வேலை, உற்பத்தித்திறன், அன்றாட நடைமுறைகள் மற்றும் திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் ஆகியவை இக்காலத்தில் முன்னுரிமை பெறும். செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் சிறந்த நடைமுறைகளை உருவாக்கவும் நீங்கள் உத்வேகம் பெறலாம். அளவுக்கு அதிகமான பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களைச் சிரமத்திற்குள்ளாக்கிக் கொள்ளாதீர்கள்.
படைப்பாற்றல், காதல், சுய வெளிப்பாடு மற்றும் தனிப்பட்ட மகிழ்ச்சி ஆகியவை சூரியன் பெயர்சி காலத்தில் சிறப்பிடம் பெறும். உங்களுக்கு ஆர்வமுள்ள விஷயங்களைத் தொடரவும், கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும் இது ஒரு சாதகமான பெயர்ச்சிக் காலமாகக இருக்கும். கவனத்தைச் சிதறவிடாமல் இருக்கவும். கண்ணில் படும் ஒவ்வொரு உற்சாகமான வாய்ப்பின் பின்னாலும் ஓடுவதைத் தவிர்க்கவும்.
வீடு, குடும்பம், உணர்வுப்பூர்வமான பாதுகாப்பு மற்றும் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்வின் அடித்தளம் ஆகியவை இக்காலத்தில் முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும். குடும்பத்தினருடனான உறவுகளை வலுப்படுத்துவதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களுடனான கடினமான உரையாடல்களைத் தவிர்க்க முயற்சிக்காதீர்கள். அனைத்தையும் பேசி சரி செய்துகொள்ளுங்கள். குழந்தைகள் மூலம் நன்மை நடக்கும். வாழ்வில் மகிழ்ச்சி இருக்கும்.
(பொறுப்புத் துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)