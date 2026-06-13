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3 நாட்களில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை, முழு ராசிபலன்

Sun Transit Effects: இன்னும் இரண்டு நாட்களில் சூரியன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது. மேஷம் முதம் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 13, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:37 AM IST
3 நாட்களில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 6 ராசிகளுக்கு அட்டகாசமான நேரம்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை, முழு ராசிபலன்
Image Credit: Sun Transit (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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