  • Tamil News
  • Spiritual
  • தனுசில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் கஷ்டமெல்லாம் தீரப்பொகுது, இனி எல்லாம் சுகமே

தனுசில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் கஷ்டமெல்லாம் தீரப்பொகுது, இனி எல்லாம் சுகமே

Sun Transit: டிசம்பர் 16 ஆம் தேதி சூரியன் தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார். இது 5 ராசிகளுக்கு அற்புதமான நற்பலன்களை அள்ளித்தரும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 9, 2025, 08:36 AM IST
  • சூரியன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களின் பணித் திறமையில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும்.
  • தொழில்முறை முன்னேற்றத்திற்கான பாதை திறக்கும்.
  • தலைமைத்துவ பண்புகள் மேன்மையடையும்.

தனுசில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் கஷ்டமெல்லாம் தீரப்பொகுது, இனி எல்லாம் சுகமே

Suriyan Peyarchi Palangal: சூரியன் கிரகங்களின் அரசனாக கருதப்படுகிறார். சூரியன் மகிழ்ச்சி, செழிப்பு, தன்னம்பிக்கை, சமூக கௌரவம் மற்றும் அதிகாரத்தின் அடையாளமாக உள்ளார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அந்த நபர் சக்திவாய்ந்த ஆளுமை மிக்கவராக வாழ்வில் பல வித சாதனைகளை செய்கிறார்.

சூரியன் பெயர்ச்சி

செவ்வாய்க்கிழமை, டிசம்பர் 16 அன்று சூரியன் தனுசு ராசிக்குள் பெயர்ச்சி ஆவார். தனுசு ராசியில் செவ்வாய் மற்றும் சூரியன் இணைவது சுப ஆதித்ய மங்கள யோகத்தையும் உருவாக்கும். இது ஒரு சுப யோகமாக கருதப்படுகின்றது.

சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

தனுசு ரசியில் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும் சில ராசிக்காரர்களுக்கு இது நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் அதிகரித்த மகிழ்ச்சியையும் தரும். மேஷம் மற்றும் சிம்மம் உட்பட ஐந்து ராசிக்காரர்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள். இந்த ராசிக்காரர்கள் வியாபாரத்தில் லாபம் ஈட்ட பொன்னான வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் நிதி ஆதாயத்திற்கான வலுவான சூழ்நிலைகள் உருவாகும்.  மேலும் பதவி உயர்வுகளுக்கான நல்ல வாய்ப்புகளும் உருவாகும். இந்த் ராசிக்காரர்களின் அதிர்ஷ்ட மாறி, அவர்களின் வாழ்க்கையை செல்வம், செழிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியால் நிரபக்கூடும். இந்த பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்கள் அதிக பயனடைவார்கள் என்பதை இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

மேஷம் (Aries): நிதி ஆதாயங்கள் ஏற்படும்

மேஷ ராசியின் ஒன்பதாவது வீட்டில் சூரியன் சஞ்சரிப்பார். சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால், மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நுழையும். வேலை தேசிக்கொண்டிருக்கும் மெஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை இணக்கமாக இருக்கும். அனைத்து முக்கியமான வணிகப் பணிகளும் சரியான நேரத்தில் முடிக்கப்படும். ஆக்கப்பூர்வமான யோசனைகள் மற்றும் கற்பனை எதிர்கால லாபத்தைத் தரும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஆன்மீக ஆர்வத்தில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும். நிதி விஷயங்கள் நன்மைகளைத் தரும். நிதி நிலைமை நிலையாக இருக்கும். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணியயுடன் புரிதலும் அன்பும் அதிகரிக்கும். 

சிம்மம் (Leo): கணிசமான லாபம் கிடைக்கும்

சிம்ம ராசியின் ஐந்தாவது வீட்டில் சூரியன் சஞ்சரிப்பார். சூரியன் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நன்மை பயக்கும். உங்கள் தலைமைத்துவ திறன்கள் அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் ஞானத்தால் எந்தவொரு பிரச்சினைக்கும் எளிதாக தீர்வுகளைக் காண்பீர்கள். வணிகத்தில் ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளிலிருந்து நீங்கள் லாபம் ஈட்டுவீர்கள். மேலும் நிதி விஷயங்களிலும் அதிக லாபம் ஈட்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. கடந்த காலத்தில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளிலிருந்தும் இப்போது லாபம் கிடைக்கும். கல்வித் துறையில் வெற்றிக்கான பாதையில் முன்னேறுவீர்கள். குடும்ப சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்தும் மகிழ்ச்சியைப் பெறுவீர்கள்.

கன்னி (Virgo): வாழ்வில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்

சூரியன் கன்னி ராசியின் நான்காவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார். இந்தப் பெயர்ச்சியின் போது, ​​கன்னி ராசிக்காரர்களின் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும், மேலும் உங்கள் அதிர்ஷ்டம் மாறக்கூடும். உங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றப் பாதையில் முன்னேறுவீர்கள், குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். வேலை செய்பவர்கள் தங்கள் சக ஊழியர்களால் பயனடைவார்கள். வெளிநாட்டு உறவுகள் மூலம் நன்மை நடக்கும். அலுவலக பணிகளில் உள்ல கன்னி ராசிக்காரர்கள் குறிப்பிடத்தக்க பலன்களைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது மன அமைதியைத் தரும், மேலும் குடும்பத்தில் உங்கள் தாயிடமிருந்து முழு ஆதரவையும் பாசத்தையும் பெறுவீர்கள். அன்புக்குரியவர்களுடன் தரமான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உண்டாகும்.

தனுசு (Sagittarius): பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன

தனுசு ராசியின் முதல் வீட்டில் சூரியன் சஞ்சரிப்பார். சூரியன் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களின் பணித் திறமையிலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைத் தரும். நீங்கள் தொழில்முறை முன்னேற்றத்திற்கான பாதையில் முன்னேறுவீர்கள். உங்கள் தலைமைத்துவம் அதிகரிக்கும், மேலும் பணியிடத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு வளரும். வேலையில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் கிடைக்கலாம், வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன, இது அவர்களின் வங்கி இருப்பை அதிகரிக்கும். தொழிலதிபர்கள் புதிய திட்டங்கள் மற்றும் முயற்சிகளால் நல்ல லாபத்தைக் காண்பார்கள். வெற்றிப் பாதையில் முன்னேற வாய்ப்பு கிடைக்கும். அவர்களின் நிதி நிலைமை நிலையானதாக இருக்கும்.

கும்பம் (Aquarius): வேலைவாய்ப்புத் துறையில் முன்னேற்றம்

கும்ப ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவார். சூரியன் பெயர்ச்சி காலத்தில், உங்கள் வேலையில் கணிசமான லாபத்தைப் பெறுவீர்கள். வேலையில் இருப்பவர்கள் பாராட்டப்படுவார்கள், மேலும் உங்கள் வேலைத் திறமையால் நீங்கள் பயனடைவீர்கள். உங்கள் கடின உழைப்பு பலனளிக்கும். கடின உழைப்பால் அதிக முன்னேற்றம் கிடைக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும், மேலும் வணிகத்தில் புதிய தொடர்புகள் நன்மைகள் கிடைக்கும். குடும்ப சூழ்நிலை இனிமையாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் உடன்பிறந்தவர்களுடனான உங்கள் உறவுகள் வலுவடையும். உங்கள் திருமண வாழ்க்கை இணக்கமாக இருக்கும், மேலும் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.

சூரியனின் அருள் பெற

சூரிய பகவானின் அருள் பெற்று, வாழ்வில் அனைத்து வெற்றிகளையும் பெற, ஆதித்ய ஹ்ருதயம் மற்றும், ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்வது நல்லது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க | இன்றைய ராசிபலன் டிசம்பர் 9 செவ்வாய் : முருகன் அருளால் மகிழ்ச்சி கிட்டும் ராசிகள்

மேலும் படிக்க | தனுசு ராசியில் செவ்வாய்: 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், டபுள் ஜாக்பாட் யாருக்கு?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

