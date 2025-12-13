English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 3 நாட்களில் சூரியன் பெயர்ச்சி: பேரதிர்ச்சி? பேரதிர்ஷ்டம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?

3 நாட்களில் சூரியன் பெயர்ச்சி: பேரதிர்ச்சி? பேரதிர்ஷ்டம்? மேஷம் முதல் மீனம் வரை யாருக்கு எப்படி?

Sun Transit: இன்னும் 3 நாட்களில் தனுசு ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி நடக்கவுள்ளது, மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் இதன் தாக்கம் எப்படி இருக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 13, 2025, 08:33 AM IST
  • சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும்.
  • அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும்.
  • வாழ்க்கையில் செல்வம், செழிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சி வரும்.

Suriyan Peyarchi Palangal: கிரகங்களின் மன்னனாக இருக்கும் சூரியன் விடாமுயற்சி, மரியாதை, ஆளுமை, தன்னம்பிக்கை, மரியாதை, கௌரவம், தலைமைத்துவ திறன் மற்றும் ஆற்றல் ஆகியவற்றின் காரணி கிரகமாக கருதப்படுகிறார். ஒருவரது ஜாதகத்தில் சூரியன் வலுவாக இருந்தால், அந்த நபர் சக்திவாய்ந்த ஆளுமை மிக்கவராக வாழ்வில் பல வித சாதனைகளை செய்கிறார். மாதா மாதம் நடக்கும் சூரியன் பெயர்ச்சி முக்கிய ஜோதிட நிகழ்வாக பார்க்கப்படுகின்றது. 

Surya Gochar: சூரியன் பெயர்ச்சி பலன்கள்

சூரியன் டிசம்பர் 16, 2025 அன்று அதிகாலை 4:27 மணிக்கு தனுசு ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகிறார். ஜனவரி 14, 2026 வரை அவர் தனுசு ராசியில் இருப்பார். இதன் தாக்கத்தால் சில ராசிக்காரர்கள் தொழில் வெற்றி, மேம்பட்ட ஆரோக்கியம், நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் உயர் பதவிகளை அனுபவிப்பார்கள், மற்றவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் அதிகரித்த பிரச்சினைகளை சந்திக்க நேரிடும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளிலும் சூரியன் பெயர்ச்சியால் ஏற்படவுள்ள தாக்கம் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

மேஷம் (Aries): வாழ்க்கையில்  செல்வம், செழிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சி

சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்கு குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஒன்பதாவது வீட்டில் நிகழும். அதன் செல்வாக்கின் கீழ், நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிடைக்கும். வாழ்க்கையில்  செல்வம், செழிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சி வரும். முதலீடுகளும் நல்ல வருமானத்தைத் தரும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.

ரிஷபம் (Taurus): புதிய வேலை அல்லது ஒப்பந்தங்களைத் தவிர்க்கவும்

ரிஷப ராசிக்காரர்கள் சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் அதிக சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும். வியாபாரத்தில் மந்தநிலை இருக்கும். இந்த நேரத்தில் புதிய வேலை அல்லது ஒப்பந்தங்களைத் தவிர்க்கவும், ஏனெனில் இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. சக ஊழியர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பைப் பராமரிக்க வேண்டியிருக்கும், இல்லையெனில் நீங்கள் சிரமங்களைச் சந்திக்க நேரிடும்.

மிதுனம்  (Gemini): மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். திடீரென்று கூடுதல் வேலைச் சுமையை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். சில பெரிய பிரச்சனைகள் எழுவது உங்கள் கவலைகளை அதிகரிக்கும். அதிகப்படியான பயணம் உடல் வலியை ஏற்படுத்தும்.

கடகம் (Cancer): புதிய தொடர்புகள் நன்மைகளைச் தரும்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். இந்தப் பெயர்ச்சி உங்கள் ஐந்தாவது வீட்டில் நடைபெறும். தொழிலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் உங்களுக்கு வருமான ஆதாரங்களை வழங்குவார்கள். தொழில் மற்றும் வணிகம் மேம்படும். வணிகத் துறையில் புதிய தொடர்புகள் நன்மைகளைத் தரும்.

சிம்மம் (Leo): கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல பெயர்

தனுசு ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். இந்த காலத்தில் வெற்றி, நிதி ஆதாயங்கள் மற்றும் சிறந்த வணிக வெளியீட்டை அனுபவிப்பீர்கள். அரசாங்க வேலைக்கான ஏற்பாடுகள் வெற்றிகரமாக இருக்கலாம். கலைத்துறையில் நீங்கள் நல்ல பெயரைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் காதல் வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும்.

கன்னி (Virgo): புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும்

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியன் பெயர்ச்சி சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய பொறுப்புகளுக்கான வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். வியாபாரத்தைல் அதிக லாபம் ஈட்டுவீர்கள், உங்கள் நிலையை வலுப்படுத்துவீர்கள். வேலை தொடர்பான அனைத்து பயணங்களும் இனிமையாகவும் லாபகரமானதாக இருக்கும்.

துலாம் (Libra): முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்

சூரியன் பெயர்ச்சி காலத்தில் துலாம் ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். காதல் உறவுகளில் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது. இல்லையெனில் நீங்கள் உணர்ச்சி ரீதியான துயரத்தை சந்திக்க நேரிடும். இந்த நேரத்தில், அதிக உணர்ச்சி காரணமாக மனம் சஞ்சலப்படும் என்பதால் முக்கிய முடிவுகளையும் எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். சந்தை முதலீடுகளில் நஷ்டம் ஏற்படலாம், ஜாக்கிரதையாக இருப்பது நல்லது.

விருச்சிகம் (Scorpio): நிதி நிலைமை பாதிக்கப்படும்

சூரியன் பெயர்ச்சி விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சிரமங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். எதிர்பாராத விதமாக சில பெரிய செலவுகள் ஏற்படும். உங்கள் நிதி நிலைமை பாதிக்கப்படும். உறவுகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்கலாம், இதனால் உங்கள் குடும்பத்தில் சில அமைதியின்மை ஏற்படலாம். புதிய நபர்களைச் சந்திக்கும் போது எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

தனுசு (Sagittarius): நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்

தனுசு ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி தனுசு ராசிக்காரர்களின் காதல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியைத் தரும். தனுசு ராசியின் முதல் வீட்டில் சூரியனின் பெயர்ச்சி நடைபெறும். இது உங்கள் வேலைத் திறன்களை மேம்படுத்தி உங்களுக்கு ஏராளமான வெற்றியைத் தரும். இந்த நேரம் உங்களுக்கு நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைத் தரும். உங்களுக்கு சில நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம்.

மகரம் (Capricorn): ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்ததாக இருக்கும்

சூரியன் பெயர்ச்சி மகர ராசிக்காரர்களுக்கு ஏற்ற தாழ்வுகள் நிறைந்ததாக இருக்கலாம். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். மாணவர்கள் அதிக பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகளை எடுப்பது பெரிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். முயற்சிகளில் பலன்களை அடையத் தவறுவதால் மனதில் சஞ்சலம் ஏற்படும்.

கும்பம் (Aquarius): தொழிலில் சாதமான சூழ்நிலை

சூரியன் கும்ப ராசியின் பதினொன்றாவது வீட்டில் சஞ்சரிப்பார். இது உங்கள் வேலை பெறுவதற்கான விருப்பத்தை நிறைவேற்றும். தொழில் மற்றும் வணிகம் இரண்டிலும் சாதகமான சூழ்நிலைகளை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள். உங்கள் சமூக மரியாதை அதிகரிக்கும். இந்த நேரம் தொழிலதிபர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

மீனம் (Pisces): உடல்நலனில் அதிக கவனம் தேவை

மீன ராசிக்காரர்கள் தங்கள் அனைத்து பணிகளிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். உடல்நலனில் அதிக கவனம் தேவை. மூட்டு வலி, சோர்வு மற்றும் இரத்த அழுத்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடும். பழைய பிரச்சினைகள் குறித்து உங்கள் துணையுடன் வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. காதல் உறவுகளில் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

சூரியன் அருள் பெற

வாழ்வில் அனைத்து வெற்றிகளையும் பெற்று, பல உச்சங்களைத் தொட, ஆதித்ய ஹ்ருதயம் மற்றும், ‘ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே பாசஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ சூர்யப் ப்ரசோதயாத்’ என்ற சூரியன் காயத்ரி மந்திரத்தை தினமும் பாராயணம் செய்யலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

