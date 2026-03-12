மீனத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளின் கஷ்டமெல்லாம் காணாமல் போகும், இனி எல்லாம் சுகமே!!

Suriyan Peyarchi Rasi Palan: ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் அனைத்து கிரகங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட குணாதிசயங்கள் உள்ளன. சூரியன் கிரகங்களின் அரசராகக் கருதப்படுகிறார். சூரியன் தனது ராசியை மாற்றும்போது, அதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் உணரப்படுகிறது. இந்த முறை, சூரிய பகவான் மார்ச் 15 ஆம் தேதி அதிகாலையில் மீன ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகவுள்ளார்.
Suriyan Peyarchi Palangal: சனியுடன் சேரும் சூரியன்
சனி பகவான் ஏற்கனவே மீன ராசியில் உள்ளார். ஜோதிடத்தில், சூரியனும் சனியும் எதிரி கிரகங்களாகக் கருதப்படுகின்றன. ஆனால் அவர்களுக்கு இடையில் உள்ள தந்தை-மகன் உறவின் காரணமாக, அவற்றின் சேர்க்கை சில ராசிகளுக்கு சாதகமான பலன்களைத் தரும். இன்னும் 3 நாட்களில் நடக்கவுள்ள சூரிய பெயர்ச்சியின் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளிலும் காணப்படும். எனினும், சில ராசிகளில் இதனால் அதிக நன்மைகள் நடக்கும். இவர்கள் வாழ்வில் வெற்றிகள் குவியும். அந்த அதிர்ஷ்ட ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மேஷம் (Aries):
சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். வேலை செய்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். அலுவலக பணிகளில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வுக்கான வாய்ப்புகளும் உள்ளன. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள பணிகள் படிப்படியாக முடியத் தொடங்கும். வெளிநாட்டு விவகாரங்கள் தொடர்பான விஷயங்களிலும் நேர்மறையான முடிவுகள் காணப்படலாம். மேலும், உடல்நலம் தொடர்பான பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபட வாய்ப்பு உள்ளது.
மிதுனம் (Taurus):
தொழில் வாய்ப்புகளைப் பொறுத்தவரை மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமாகக் கருதப்படுகிறது. வேலையில் அவர்களது கடின உழைப்பு நேர்மறையான பலன்களைத் தரக்கூடும். அவர்களுக்கு பதவி உயர்வுகள் அல்லது புதிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடும். தொழிலதிபர்கள் ஒரு புதிய பிராஜெக்ட் அல்லது ஒப்பந்தத்திற்கான வாய்ப்புகளைப் பெறலாம். சமூகத்தில் கௌரவம் அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறிகளும், செல்வாக்கு மிக்க நபருடனான சந்திப்பிற்கான அறிகுறிகளும் உள்ளன.
கடகம் (Cancer):
மீனத்தில் சுக்கிரன் பெயர்ச்சி இந்த காலகட்டத்தில் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை அள்ளிக்கொடுக்கும். தொழில் முன்னேற்றத்திற்கான பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வணிக விரிவாக்கத்திற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும். சிலர் புதிய தொழில் தொடங்குவது குறித்து பரிசீலிக்கலாம். கடக ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படலாம். போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் மாணவர்களும் நல்ல பலன்களைக் காண வாய்ப்புள்ளது. குழந்தைகள் மூலம் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம் (Scorpio)
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் சூரிய பெயர்ச்சியின் போது நிதி ஆதாயத்திற்கான வாய்ப்புகளை அனுபவிக்கலாம். நீங்கள் புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்தால், பல நல்ல பலன்களைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. புதிய சொத்து வாங்குவதையும் நீங்கள் பரிசீலிக்கலாம். உங்கள் குழந்தைகள் மூலம் உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களின் முழுமையான ஆதரவு கிடைக்கும்.
மீனம் (Pisces)
மீன ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பு வாய்ப்புகளை அளிக்கும். வேலை மற்றும் வணிகத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த பெயர்ச்சியின் தாக்கத்தால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். சூரியனின் அருளால் பண வரவு அதிகமாகும். உங்கள் சமூக அந்தஸ்து பலமடையக்கூடும். ஆரோக்கியம் மேம்படும், மேலும் குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையே நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் தீரும்.
மொத்தத்தில், மீன ராசியில் சூரியனின் பெயர்ச்சி பல ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய நம்பிக்கையையும் வாய்ப்புகளையும் கொண்டு வரக்கூடும். குறிப்பாக மேஷம், மிதுனம், கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் தொழில், பணம் மற்றும் சமூக மரியாதை தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான பலன்களை அனுபவிக்கக்கூடும்.
