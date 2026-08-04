Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Spiritual
  • /ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை.. தொழிலில் முன்னேற்றம்!

ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை.. தொழிலில் முன்னேற்றம்!

Surya Grahan: 2026 ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணத்தால் உருவாகும் சதுர்கிரஹி யோகம், 3  ராசியினருக்கு பணவரவு, தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளை தர உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 04, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:20 PM IST
ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை.. தொழிலில் முன்னேற்றம்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அடுத்தது இதுதான் நடக்கும்! Scene 1, 2, 3.. இதைதான் த்ரிஷா செய்யப்போகிறார்..
2
3
4
5