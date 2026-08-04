/ஆகஸ்ட் 12 சூரிய கிரகணம்: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பணமழை.. தொழிலில் முன்னேற்றம்!

வானியல் மற்றும் ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆடி அமாவாசை தினமான 2026 ஆகஸ்ட் 12 அன்று, ஓர் அபூர்வமான சூரிய கிரகணம் நிகழ உள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டின் இறுதி சூரிய கிரகணமான இது, கடக ராசியில் நிகழ்கிறது.
அப்போது சூரியன், சந்திரன், புதன் மற்றும் குரு ஆகிய நான்கு கிரகங்களும் ஒரே ராசியில் ஒன்று கூடி, மிகச் சக்திவாய்ந்த 'சதுர்கிரஹி யோகத்தை' உருவாக்குகின்றன. இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் புலப்படாது என்றாலும், இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிகளின் மேலும் இருக்கும்.
குறிப்பாக, இந்த சதுர்கிரஹி யோகத்தால் 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொட்டதெல்லாம் துலங்கும் யோகமும், நன்மைகளும் கிடைக்கவுள்ளன. அவர்கள் யார் யார் என்று பார்ப்போம்.
ரிஷப ராசியினருக்கு இந்த சூரிய கிரகணம் பண வரவையும், தொழில் ரீதியான மாற்றங்களையும் அள்ளித் தர இருக்கிறது. வருமானம் கணிசமாக உயரும். நிதி தொடர்பான தடைகள் விலகி, புதிய முதலீட்டு வாய்ப்புகள் அமையும். நீண்ட நாட்களாக நீடித்து வந்த வீடு அல்லது சொத்து தொடர்பான சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வரும். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கும், பணிபுரிபவர்களுக்கும் புதிய வாய்ப்புகள் கதவை தட்டும். தொழில் நிமித்தமாக வெளிநாடு செல்ல விரும்புபவர்களின் கனவு நனவாகும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் பாராட்டு கிடைக்கும்.
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த சதுர்கிரக யோகம் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் பொற்காலமாக அமையப் போகிறது. புதிய வாகனம், சொத்துக்கள் அல்லது வீட்டிற்கு தேவையான ஆடம்பரப் பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் உங்களது திறமைக்கு உரிய அங்கீகாரமும், சாதனைகளுக்கான பாராட்டும் கிடைக்கும். புதிய திட்டங்களைத் தொடங்கி வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களை பற்றி பரவிய தவறான வதந்திகள் அழியும். தம்பதியிடையே அன்பு, நெருக்கம் மற்றும் ஒற்றுமை அதிகரிக்கும்.
கும்ப ராசியினருக்கு உழைப்பிற்கேற்ற இரட்டிப்பு பலன்களும், லட்சியங்களை அடையும் நல்வாய்ப்புகளும் தேடிவரும். இயல்பிலேயே பண விஷயத்தில் சாதுரியமாக செயல்படும் உங்களுக்கு, இக்காலகட்டத்தில் லாபகரமான புதிய முதலீட்டு கதவுகள் திறக்கும். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு சம்பள உயர்வு, பதவி உயர்வு போன்ற மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். வாழ்க்கைத்துணைக்கு நீண்ட நாளாக வழங்க நினைத்த ஆடம்பரப் பரிசுகளை வழங்கி மகிழ்விப்பீர்கள். தொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் புதிய, வெற்றிகரமான தொடக்கம் அமையும்.
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