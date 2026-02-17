இன்று சூரிய கிரகணம்: உருவாகும் 4 ராஜயோகங்கள்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

Surya Grahan 2026 on November 17: சூரிய கிரகணம் இன்று நடக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நடக்கிறது. பிப்ரவரி 17ஆம் தேதியான இன்று பிற்பகல் 3.26 மணிக்கு சூரிய கிரகணம் தொடங்கி மாலை 7.57 மணி வரை சூரிய கிரகணம் முடிவடையும். இந்த நேரத்தில் சுக்கிரன், ராகு, புதன் ஆகியவை கும்பத்தில் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் தான் 4 சிறப்பு வாய்ந்த யோகங்கள் உருவாகிறது. சூரியன் புதன் சேர்க்கையில் புதாத்திய யோகம், செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கையில் மகா லட்சுமி ராஜயோகம், லட்சுமி நாராயண யோகம், சுக்ராதித்ய யோகம் ஆகியவை உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு இன்று சிறப்பானதாக இருக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சூரிய கிரகணத்தால் உருவாகும் ராஜயோகங்களால் பில நன்மைகளை பெறுவார்கள். மேலும், தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் அதிகப்படியான நன்மைகளை பெறுவார்கள். மேலும், குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு ஏற்ற பொறுப்புகள் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு போன்றவை உங்களுக்கு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது.
மிதுனம்
மிதுன ராசியில் 4 ராஜயோகங்களால் பல நன்மைகளை பெறுவார்கள். வருமானம் அதிகம் கிடைக்குல், பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. கூடுதல் வருமானத்தை கொண்டு வருவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பாரத்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் விருப்பமான பணிகளை எடுத்து செய்வீர்கள். மன நிறைவான விஷயங்களை கொண்டு வரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்களுக்கு மன அமைதி இருக்கும். மேலும், வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழிலில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள். எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். மேலும், உங்கள் தொழிலுக்கு உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். உங்கள் தொழிலில் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்வீர்கள். அதோடு, தொழிலி விரிவாக்கமும் இருக்கும். எடுத்த காரியங்களை திட்டமிட்டப்படி முடிப்பீர்கள். உங்களது கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். முன்னர் செய்த முதலீட்டில் இருந்த போதுமான வருமானத்தை பெறுவீர்கள். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். பல ஆண்டுகளாக முடிக்க முடியாமல் நிலுவையில் இருந்து பணிகளை முடிக்க வாய்ப்புள்ளது
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு 4வது வீட்டில் தாக்கததை ஏற்படுத்தும். நேர்மறையான தாக்கத்தை மட்டுமே ஏற்படுத்தம். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உறவில் காணப்பட்ட பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் நடக்கும். குடும்பத்துடன் கோயில்களுக்கு செல்வீர்கள். மன ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.
