English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • இன்று சூரிய கிரகணம்: உருவாகும் 4 ராஜயோகங்கள்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

இன்று சூரிய கிரகணம்: உருவாகும் 4 ராஜயோகங்கள்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

Surya Grahan 2026 on November 17: 2026ஆம் ஆண்டில் முதல் சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழ்கிறது. இந்த நேரத்தில் 4 ராஜயோகங்கள் உருவாகிறது. இந்த ராஜயோகங்களால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 17, 2026, 11:15 AM IST
  • சூரிய கிரகணம் 2026
  • உருவாகும 4 ராஜயோகங்கள்
  • 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன், பிப்ரவரி 17 செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன், பிப்ரவரி 17 செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 6ம் வகுப்பு முதல் இலவச லேப்டாப்.. முதல்வர் சூப்பர் அறிவிப்பு!
camera icon7
Free laptop scheme
பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 6ம் வகுப்பு முதல் இலவச லேப்டாப்.. முதல்வர் சூப்பர் அறிவிப்பு!
20 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 6 உடற்பயிற்சிகளை செய்து பாருங்க!
camera icon7
weight loss
20 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 6 உடற்பயிற்சிகளை செய்து பாருங்க!
காஷ்மீர் செல்ல ஆசையா? கம்மி விலையில் 6 நாட்கள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
காஷ்மீர் செல்ல ஆசையா? கம்மி விலையில் 6 நாட்கள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
இன்று சூரிய கிரகணம்: உருவாகும் 4 ராஜயோகங்கள்.. 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், செல்வம் பெருகும்

Surya Grahan 2026 on November 17: சூரிய கிரகணம் இன்று நடக்கிறது. 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் நடக்கிறது.  பிப்ரவரி 17ஆம் தேதியான இன்று பிற்பகல் 3.26 மணிக்கு சூரிய கிரகணம்  தொடங்கி மாலை 7.57 மணி வரை சூரிய கிரகணம் முடிவடையும்.  இந்த நேரத்தில் சுக்கிரன், ராகு, புதன் ஆகியவை கும்பத்தில் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் தான் 4 சிறப்பு வாய்ந்த யோகங்கள் உருவாகிறது. சூரியன் புதன் சேர்க்கையில் புதாத்திய யோகம், செவ்வாய் சந்திரன் சேர்க்கையில் மகா லட்சுமி ராஜயோகம், லட்சுமி நாராயண யோகம், சுக்ராதித்ய யோகம் ஆகியவை உருவாகிறது. இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு இன்று சிறப்பானதாக இருக்கும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சூரிய கிரகணத்தால் உருவாகும் ராஜயோகங்களால் பில நன்மைகளை பெறுவார்கள். மேலும், தொழிலில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் அதிகப்படியான நன்மைகளை பெறுவார்கள். மேலும், குடும்பத்தில் இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் தீரும். புதிய தொழில் தொடங்கவும் அதிக வாய்ப்புள்ளது. பணியிடத்தில் உங்களுக்கு ஏற்ற பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.  பதவி உயர்வு, ஊதிய உயர்வு போன்றவை உங்களுக்கு கிடைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. 

மிதுனம்

மிதுன ராசியில் 4 ராஜயோகங்களால் பல நன்மைகளை பெறுவார்கள். வருமானம் அதிகம் கிடைக்குல், பல வழிகளில் இருந்து உங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.  கூடுதல் வருமானத்தை கொண்டு வருவீர்கள். கூட்டுத் தொழிலில் எதிர்பாரத்த  லாபத்தை பெறுவீர்கள். நிதி நிலைமை மேம்படும். உங்கள் விருப்பமான பணிகளை எடுத்து செய்வீர்கள். மன நிறைவான விஷயங்களை கொண்டு வரும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. உங்களுக்கு மன அமைதி இருக்கும். மேலும், வீடு, வாகனம் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. 

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தொழிலில் வளர்ச்சி அடைவீர்கள். எதிர்பார்த்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறுசிறு பிரச்னைகள் முடிவடையும். மேலும், உங்கள் தொழிலுக்கு உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவுகள் கிடைக்கும். உங்கள் தொழிலில் அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்வீர்கள்.  அதோடு,  தொழிலி விரிவாக்கமும் இருக்கும். எடுத்த காரியங்களை திட்டமிட்டப்படி முடிப்பீர்கள்.  உங்களது கடின உழைப்பிற்கு ஏற்ற பலன்களை பெறுவீர்கள். முன்னர் செய்த முதலீட்டில்  இருந்த போதுமான வருமானத்தை பெறுவீர்கள். உறவினர்கள் வீட்டிற்கு வருவார்கள். பல ஆண்டுகளாக முடிக்க முடியாமல் நிலுவையில் இருந்து பணிகளை முடிக்க வாய்ப்புள்ளது

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு 4வது வீட்டில் தாக்கததை ஏற்படுத்தும். நேர்மறையான தாக்கத்தை மட்டுமே ஏற்படுத்தம். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும்.  உறவில் காணப்பட்ட பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள். வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் நடக்கும். குடும்பத்துடன் கோயில்களுக்கு செல்வீர்கள். மன ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் காண்பார்கள். உயர்கல்விக்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது.

பொறுப்பு துறப்பு: இதில் இடம்பெற்றுள்ள தகவல்கள் பொதுவானவை ஆகும். பல்வேறு ஊடகங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், நம்பிக்கைகளின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. இதற்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது.

மேலும் படிக்க: சூரிய கிரகணம் 2026: சந்திரனின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ட்ரபுள் பாதிப்பு- முழு விவரம்

மேலும் படிக்க: உருவாகும் இரட்டை ராஜயோகம்! இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜ வாழ்க்கை.. பணம், நகையை குவிக்க முடியும்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Surya GrahanSurya Grahan 2026Surya Grahan lucky Zodiac SignsRajyog In Surya GrahanSolar Eclipse 2026

Trending News