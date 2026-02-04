சூரிய கிரகணம்: பிப்.17., முதல் பிரச்சனை மேல் பிரச்சனை.. இந்த 5 ராசிகள் உஷார்!

Surya Grahanam Unlucky Zodiac Signs: பிப்ரவரி மாதம் தற்போது தொடங்கி உள்ளது. இம்மாதத்தில் முக்கிய நிகழ்வாக சூரிய கிரணம் நடைபெற இருக்கிறது. இது இம்மாத நடுப்பகுதியில் அதாவது சரியாக பிப்ரவரி 17ஆம் தேதி நிகழ உள்ளது. கும்ப ராசியில் நிகழும் இந்த சூரிய கிரணம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.
இதன் தாக்கம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதிலும் குறிப்பாக சில ராசிக்காரர்கள் பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும். அவர்களின் ஒவ்வொரு முயற்சியும் தோல்வியடையும். சூரிய கிரகணம் பிப்ரவரி 17 மாலை 5. 30 மணிக்கு தொடங்கி இரவு 7.57 வரை நிகழும். அப்போது முதல் சில ராசிக்காரர்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், அவர்கள் யார் யார் எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளை அவர்கள் சந்திக்க இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
சிம்மம்
சூரிய கிரகணத்தால் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பிரச்சனைகளை சந்திக்க உள்ளனர். அதிலும் சிம்ம ராசியின் அதிபதியே சூரியன் என்பதால், அவர்களூக்கு இந்த காலகட்டம் மிகவும் மோசமானதாக இருக்கும். இந்த காலத்தில் எந்த ஒரு முடிவாக இருந்தாலும் அதனை தள்ளிவைக்கவும். அவசரப்பட்டு எந்த முடிவுகளையும் எடுக்க வேண்டாம். உங்கள் மேல் உள்ள நம்பிக்கை குறைய தொடங்கும். வேலை இடத்தில் உங்களின் செயல்பாடுகள் கூர்ந்து கவனிக்கப்படும். பணம் ரீதியாக பிரச்சனை வர வாய்ப்புள்ளது. எனவே இதில் எல்லாம் கவனமாக இருக்கவும்.
கன்னி
சூரிய கிரகணம் கன்னி ராசியின் 6வது வீட்டில் நிகழ உள்ளது. இதனால் கன்னி ராசிக்காரர்கள் பெரும் தோல்விகளை சந்திக்க இருக்கின்றனர். கையில் எடுக்கும் எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அது தோல்வியில் முடியும். இந்த காலகட்டத்தில் மற்றவர்களை நம்புவதால் எமாற்றம் அடைவீர்கள். அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம். பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். பணம் அதிகம் செலவாகும்.
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசியின் 4ஆம் வீட்டில் சூரிய கிரகணம் நிகழு உள்ளது. இதனால் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் ஆரோக்கிய ரீதியாக சிரமத்தை எதிர்கொள்ள இருக்கிறார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். உடன் இருப்பவர்களால் பிரச்சனை ஏற்படும். பணம் ரீதியாக சவால்களை சந்திக்க நேரும். எனவே அதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழில் செய்பவர்கள் இந்த காலகட்டத்தில் கவனமாக முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். அவசரப்படும் பட்சத்தில் நஷ்டம் ஏற்படலாம். அதேபோல் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
கும்பம்
சூரிய கிரகணம் கும்ப ராசியின் முதல் வீட்டில் நிகழ உள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் மிகுந்த மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகக்கூடும். குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரச்சனை அதிகரிக்கும். துணையுடன் அதிக வாக்குவாதம் வரும். எனவே பொறுமையாக இருந்து எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நிதானமாக யோசித்து முடிவு எடுக்க வேண்டும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் லாபம் குறைவாக இருக்கும்.
மீனம்
சூரிய கிரகணம் மீன ராசியின் 12வது வீட்டில் நிகழ உள்ளது. இது மீன ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பணம் ரீதியாக நெருக்கடியை கொடுக்க உள்ளது. ஆரோக்கியம் ரீதியாகவும் பிரச்சனை ஏற்படும். தொழில் செய்பவர்களுக்கு இந்த காலகட்டம் ஏற்றதாழ்வுடன் இருக்கும். ஆரோக்கியத்தில் எலும்பு அல்லது வயிற்று சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வரக்கூடும்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
