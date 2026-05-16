/சூரியன் - குரு சேர்க்கை: ஜூன் மாதம் முதல் 4 ராசிகளுக்கு நல்ல காலம்.. அதிர்ஷ்டம், பணம், வெற்றி!

சூரியன் மற்றும் குருவின் சேர்க்கை ஜூன் 19 ஆம் தேதி நடக்கிறது. இதனால் அனைத்து ராசிக்காரர்களும் பலனடைந்தாலும் மேஷம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் தனுசு ஆகிய 4 ராசிக்காரர்கள் மட்டும் அதிர்ஷ்டம் மற்றும் அதிக பலன்களை பெற இருக்கின்றனர்.
ஜோதிடத்தில், சூரியன் மற்றும் குரு ஆகிய இரு கிரகங்களுமே மிகவும் முக்கியமானவை. இவற்றின் ஒவ்வொரு அசைவுகளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சூரியன் மற்றும் குரு இணைந்து துவித்வாதச யோகத்தை உருவாக்குகிறது. ஜூன் 19, 2026 வெள்ளிக்கிழமை அன்று சரியாக அதிகாலை 01.34 மணிக்கு சூரியன் மற்றும் குரு 30 டிகிரி கோணத்தில் இணைந்து துவித்வாதச யோகம் உருவாக்குகிறது. இந்த யோகம் மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கும் பலன்களை தர இருக்கிறது. இருப்பினும் குறிப்பிட்ட 4 ராசிகளுக்கு (மேஷம், சிம்மம், துலாம், தனுசு) மட்டும் அதிர்ஷ்டத்தையும் அதிக பலன்களையும் கொடுக்க இருக்கிறது.
சூரியன் - குரு உருவாக்கும் துவித்வாதச யோகம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு சிறப்பான பலன்களை அடைய இருக்கின்றனர். வேலை இடத்தில் பாராட்டு கிடைக்கும். சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் உயரும். கூடுதல் வருமானத்திற்கான வழிகள் பிறக்கும். தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிதாக தொழில் அல்லது வியாபாரத்தை தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது சரியான காலகட்டம் ஆகும். மேலும், சேமிப்பு அதிகமாகும்.
சூரியன் மற்றும் குரு உருவாக்கும் துவித்வாதச யோகம் சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வெற்றிக் கதவை திறக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் கையில் எடுக்கும் அனைத்து காரியஙக்ளும் வெற்றி அடையும். வீட்டில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் வாய்ப்புள்ளது.நீண்ட நாட்களாக முடங்கி கிடைந்த பணம் கைக்கு வரும். நிதி சார்ந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் கிடைக்கும்.
சூரியன் மற்றும் குரு உருவாக்கும் துவித்வாதச யோகம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு பல வகையில் நன்மைகளை பெற இருக்கின்றனர். வேலையிடத்தில் சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்கும். அனைவருடனும் இணக்கமாக செயல்பட்டு, நீண்ட நாட்களாக தேங்கி கிடந்த வேலைகளை செய்து முடிப்பீர்கள். வருமானம் உயர்வதற்கான புதிய வழிகள் பிறக்கும். வேலை மாற நினைத்தவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும். புதிதாக வேலை தேடுபவர்களுக்கும் நல்ல சம்பளத்துடன் வேலை கிடைக்கும் வாய்ப்புள்ளது.
சூரியன் மற்றும் குருவின் துவித்வாதச யோகத்தால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும். திடீர் பண வரவு உண்டாகலாம். ஆரோக்கியத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். சமுதாயத்தில் உங்களுக்கான அங்கீகாரமும் கெளரவமும் உயரும். போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். மேலும், இந்த காலகட்டத்தில் புது சொத்து அல்லது வாகனம் வாங்கும் யோகம் உள்ளது.
