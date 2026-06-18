/சூர்ய நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026 : 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது! எந்தெந்த ராசிகள்?

Surya Transit 2026 : ஜோதிடத்தின் சாஸ்திரங்களின்படி, சூரிய பகவான் ஒரு ராசி அல்லது நட்சத்திரத்தில் மாறும் போது, தனிமனித வாழ்வில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். அவை நல்ல மாற்றமாகவும் இருக்கலாம், அல்லது நெகடிவான மாற்ற்ங்களாகவும் இருக்கலாம். சூரிய பகவான் வேறொரு ராசிக்கு மாறுவதால், ஒரு சில குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் செமையாக கொட்டப்போகிறது. அது என்னென்ன ராசிகள், எந்த வகையான அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளலாம்.
சூர்ய பகவானின், நட்சத்திர பெயர்ச்சி மேஷ ராசியின் மூன்றாம் வீடான தைரிய வீரிய ஸ்தானத்தில் நடக்கிறதாம். இதனால், அவர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து, பணியிடத்தில் அவர்களுடைய திறமைக்கு ஏற்ற அங்கீகாரம் கிடைக்குமாம். பணியிடத்தில் ப்ரமோஷன் கிடைப்பதோடு, பல நாட்களாக வராமல் இருந்த கடன் தொகைகள் கைக்கு வந்து சேரலாம். உடன் பிறந்தவர்கள் மூலம் ஆதரவு கிடைப்பதோடு, புது முயற்சிகள் அனைத்திலும் வெற்றி நிச்சயம் என்பதும் கூறப்படுகிறது.
மிதுன ராசியில், சூரிய பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியானது நிகழ்கிறது. இதனால், அவர்களுக்கு இது மிகச்சிறந்த காலக்கட்டமாக இருப்பதுடன், இவர்களின் பேச்சிற்கு சமுதாயத்திலும் நல்ல மதிப்பு கூடும். அழகு சேர்வதுடன், தொழில் ரீதியான பயணங்களும் பெரிய் லாபத்தை அளிக்கலாம். இது, ராகுவின் நட்சத்திரம் என்பதால், கோபத்தை குறைப்பதும் நிதானமாக பேசுவதும் நல்லது.
சூரியன், தனுசு ராசியின் 7ஆம் வீடான, களத்திர ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறர். இதனால், தொழிலில் புதிய பார்ட்னர்கள் கிடைப்பார்கள். அவர்களின் வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும். இதுவரை தடைப்பட்டுக்கொண்டிருந்த சுப காரியங்கள் கைகூடலாம். தாம்பத்திய உறவில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கலாம். சுப நிகழ்வுகளும் நடக்கும்.
கன்னி ராசியின் பத்தாவது வீட்டில், தொழில் ஸ்தானத்தில் சூரிய பகவான் நுழைகிறார். இதனால் வேலை தேடி வருபவர்கள், பதவி உயர்வு வேண்டுமென காத்திருப்பவர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம். அரசு வேலை, சுப செய்தி உள்ளிட்டவற்றிற்கு வாய்ப்புள்ளது. தனியார் கம்பெனியில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு, மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு கிடைக்கலாம். அரசியலில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும் வந்து சேரும்.
சூர்ய பகவான், சிம்ம ராசியின் அதிபதியாக இருக்கிறார். இந்த நட்சத்திரப்பெயற்சி, சிம்ம ராசியின் 11ஆம் வீடான லாப ஸ்தானத்தில் அமைய இருக்கிறது. தொழிலில், இதுவரை இருந்த முட்டுக்கட்டைகள் விலகி, அபரிமிதமான லாபம் கிடைக்கலாம். மேலும், மொத்த வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். சகோதரர்களின் உதவி கிடைக்கலாம், நீண்ட நாள் ஆசைகளும் நிறைவேறலாம். தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் காலமிது. எதிர்பாராத வகையில் திடீர் பணவரவிற்கும் வாய்ப்புள்ளது.
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