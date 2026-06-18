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சூர்ய நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026 : 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது! எந்தெந்த ராசிகள்?

Surya Transit 2026 : வரும் 22ஆம் தேதி, சூரிய பகவான் மிருகசிரிஷ நட்சத்திரத்திலிருந்து விலகி, திருவாதிர நட்சத்திரத்ஹ்டிற்கு பெயர்ச்சி பெறப்போகிறார். இதனால், யார் யார் என்னென்ன பலன் பெறப்போகிறார்கள் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:17 PM IST
சூர்ய நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026 : 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது! எந்தெந்த ராசிகள்?
Image Credit: Surya Transit 2026 | Spiritual Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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சூர்ய நட்சத்திர பெயர்ச்சி 2026 : 4 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கப்போகுது!
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