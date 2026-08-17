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சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொழில், வேலையில் வெற்றி

Sun Transit August 17th: ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதியான இன்று சூரியன் சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 17, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:42 AM IST
சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொழில், வேலையில் வெற்றி
Image Credit: Sun Transit

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொழில், வேலையில் வெற்றி
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