/சூரியன் பெயர்ச்சி: இன்று முதல் 4 ராசிகளுக்கு பொற்காலம்.. தொழில், வேலையில் வெற்றி

Sun Transit August 17th: ஜோதிட ரீதியாக மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிரகமாக சூரிய பகவான் அறியப்படுகிறார். சூரிய பகவானின் பெயர்ச்சி 12 ராசிகளுக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. சூரிய பகவான் 30 நாட்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். அந்த வகையில், சூரிய பகவான் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதியான இன்று அதிகாலை 4.33 மணிக்கு சிம்ம ராசியில் பெயர்ச்சி அடைந்துள்ளார். சிம்ம ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி அடைவது சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலை கொடுக்கும். எனவே, அவை என்னென்ன ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
சூரியன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முதல் பொற்காலமாக இருக்கும். நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும். உடன் பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். மேலும், நிதி நிலைமை மேம்படும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். உத்தியோகம் தொடர்பான பயணங்களில் புதிய அனுபவங்கள் ஏற்படும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. மறதி தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். மனதிற்கு பிடித்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். எளிதில் முடியும் என எதிர்பார்த்த சில காரியங்கள் இழுபறியாகி நிறைவுபெறும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேண்டும். உத்தியோகத்தில் சில மாற்றமான சூழல்கள் ஏற்படும். பிற மொழி பேசும் மக்கள் மூலம் புதிய அனுபவங்கள் கிடைக்கும்.
சூரியன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் அதிர்ஷ்டம் பெருகும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னைகள் தீரும். நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன்களை பெறுவீர்கள். நீண்ட காலமகா கிடைப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்க்ள. பெற்றோர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களின் உதவிகள் கிடைக்கும். பழைய பிரச்சனைகள் குறையும். வீட்டினை பிடித்த விதத்தில் மாற்றி அமைப்பீர்கள். உயர்நிலைக் கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். செயல்பாடுகளில் துரிதம் மேம்படும். சேமிப்பு தொடர்பான சிந்தனைகள் மனதில் மேம்படும். மூத்த சகோதரர்கள் வழியில் ஒத்துழைப்புகள் ஏற்படும். உறவுகள் வழியில் ஒத்துழைப்பு உண்டாகும். கல்விப் பணிகளில் மேன்மை ஏற்படும். சிந்தனைகளில் தெளிவுகள் பிறக்கும்.
சூரியன் பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நேர்மறையான ஆற்றல் உண்டாகும். தொழிலில் சிற்து விளங்குவீர்கள். வேலையில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கும். கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். மேலும், புதிய தொழில் தொடங்க சிறந்து விளங்குவீர்கள். இந்த நேரத்தில் உயர் அதிகாரிகளிடம் பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். கடன் தொல்லையில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். துணைவர் வழி உறவுகளால் ஆதாயம் ஏற்படும். வியாபாரம் நிமித்தமான சிந்தனைகள் அதிகரிக்கும். அரசு காரியங்களில் ஆதரவுகள் மேம்படும். பணி நிமித்தமான சில நுட்பங்களை அறிவீர்கள்.
சூரியன் பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். உடன் பிறந்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். நண்பர்கள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் கிடைக்கும். ஆன்மீகப் பெரியோர்களின் சந்திப்புகள் ஏற்படும். உடன் இருப்பவர்களால் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வருமானத்தில் திருப்தியான சூழல் அமையும். வெளியூர் பயண வாய்ப்புகள் சாதகமாக அமையும். திட்டமிட்ட காரியங்களை செய்து முடிப்பீர்கள். பணிகளில் திறமைக்கான மதிப்புகள் தாமதமாக கிடைக்கும். தேவையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிலும் அவசரப்படாமல் பொறுமையுடன் செயல்படவும். வெளி வட்டாரத்தில் விவேகத்துடன் செயல்படவும்.
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