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ஆகஸ்ட் 7 முதல் அதிர்ஷ்ட மழை.. சூரியன்–சனி நவபஞ்ச யோகத்தால் ஜாக்பாட் அடிக்கும் 4 ராசிகள்!

ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி சூரியன்–சனியின் சேர்க்கையால் உருவாகும் நவபஞ்ச திருஷ்டி யோகத்தால் 4 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணவரவு மற்றும் அதிர்ஷ்டத்தில் பெரிய முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.

Written ByR Balaji
Published: Jul 26, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:16 PM IST
ஆகஸ்ட் 7 முதல் அதிர்ஷ்ட மழை.. சூரியன்–சனி நவபஞ்ச யோகத்தால் ஜாக்பாட் அடிக்கும் 4 ராசிகள்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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