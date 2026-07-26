/ஆகஸ்ட் 7 முதல் அதிர்ஷ்ட மழை.. சூரியன்–சனி நவபஞ்ச யோகத்தால் ஜாக்பாட் அடிக்கும் 4 ராசிகள்!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் கிரகங்களின் பெயர்ச்சியும் அவற்றின் பார்வைகளும் மனித வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை உருவாக்கும். அந்த வகையில், வருகின்ற ஆகஸ்ட் 07 ஆம் தேதி சூரியனும் சனியும் இணைந்து 'நவபஞ்ச திருஷ்டி யோகத்தை' உருவாக்க உள்ளன.
பொதுவாக சூரியனும் சனியும் பகை கிரகங்களாக கருதப்பட்டாலும், சூரியன் தன்னம்பிக்கை, அதிகாரம் மற்றும் தலைமை பண்புக்கும், சனி பகவான் ஒழுக்கம், நீதி மற்றும் கடின உழைப்புக்கும் காரகர்களாக திகழ்கின்றனர். இரண்டு கிரகங்கள் 5 மற்றும் 9 ஆகிய திரிகோண வீடுகளில் அமரும்போது இந்த சுப யோகம் உண்டாகிறது.
இவ்விரு கிரகங்களின் அபூர்வ சேர்க்கையால் உருவாகும் இந்த யோகம், கடின உழைப்புக்கேற்ற உயர்வு, புதிய தொழில் வாய்ப்புகள், நிதி நிலை முன்னேற்றம் மற்றும் செல்வாக்குமிக்கவர்களின் ஆதரவை அள்ளித்தரவுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த நவபஞ்ச திருஷ்டி யோகத்தால் அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 4 ராசிகள் யார் யார் என்பதை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
சிம்ம ராசியின் அதிபதியான சூரியனின் அருளால், நீண்ட நாட்களாக முடங்கிக்கிடந்த காரியங்கள் அனைத்தும் சுபமாக முடியும். உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் தலைமைப் பண்பும் அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் மேலதிகாரிகளின் முழு ஆதரவு கிடைப்பதுடன், பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும். தொழிலதிபர்களுக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் புதிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி வருமானம் கணிசமாக உயரும். முதலீடுகளில் மட்டும் சற்று கவனத்துடன் இருப்பது நல்லது. திருமணமாகாதவர்களுக்கு மனம்போல வரன் அமையும். காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும். மாணவர்களுக்கு அவர்களின் உழைப்பிற்கேற்ற நற்பலன்கள் கிடைக்கும்.
துலாம் ராசியினருக்கு இந்த யோகம் நிலுவையில் உள்ள வேலைகளை விரைந்து முடிக்க உதவும். நீண்ட நாள் உழைப்பிற்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பணிபுரிபவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் அல்லது நல்ல சம்பளத்துடன் கூடிய புதிய வேலை வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குறிப்பாக மார்க்கெட்டிங், ஊடகம், ஐடி மற்றும் படைப்பாற்றல் துறையில் உள்ளவர்களுக்கு பொற்காலமாக அமையும். வராக்கடன்கள் திரும்பக் கிடைக்கும்; சேமிப்பும் அதிகரிக்கும். சகோதர வழியில் ஆதரவு பெருகும். காதல் வாழ்வில் மகிழ்ச்சி நிலைக்கும். மாணவர்கள் புதிய திறன்களைக் கற்றுக்கொள்வர். வெளியூர்ப் பயணங்களால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும்.
சனி பகவானை அதிபதியாக கொண்ட மகர ராசியினருக்கு, இந்த நவபஞ்ச திருஷ்டி யோகம் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தும். உழைப்பிற்கேற்ற பலன்கள் தடங்கலின்றி கிடைக்கும். பெரிய நிறுவனங்களில் வேலை வாய்ப்பு, பதவி உயர்வு மற்றும் சம்பள உயர்வுக்கான கதவுகள் திறக்கும். செல்வாக்குமிக்க மனிதர்களின் நட்பு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் மூலம் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். பழைய முதலீடுகள் இரட்டிப்பு பலனைத் தரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், காதல் ஜோடிகளிடையே புரிதலும் அதிகரிக்கும். மாணவர்களுக்குப் படிப்பில் சிறப்பான சூழல் நிலவும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்த உடற்பயிற்சியும் சமச்சீர் உணவும் அவசியம்.
கும்ப ராசியினருக்கு தொழில் மற்றும் நிதி நிலையில் சிறப்பான மாற்றங்கள் நிகழவுள்ளன. புதிய வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வேலை அமையும். ஐடி, டிஜிட்டல் மற்றும் ஆன்லைன் தொழில் செய்பவர்கள் அதிக லாபம் ஈட்டுவார்கள். தொழிலதிபர்களுக்கு லாபகரமான புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். கைக்கு வராமல் சிக்கியிருந்த பணம் கைவந்து சேரும். நிதி நிலைமை முன்பை விட வலுவடையும். குடும்பத்தில் இருந்த பழைய பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து அமைதி நிலவும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் கவனமும் ஆர்வமும் அதிகரிக்கும்.
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