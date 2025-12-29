சூரியன் பெயர்ச்சி! 2026 தொடக்கத்திலே கலக்கப்போகும் 4 ராசிகள்.. அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிக்கப்போகுது!

Sun Nakshatra Peyarchi 2026: 2025ஆம் ஆண்டும் முடிவடைந்து, இன்னும் 2 நாட்களில் 2026 பிறக்கப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டில் ஜோதிடத்தின்படி, சில முக்கிய கிரகங்களின் பெயர்ச்சி நடைபெற உள்ளது. இந்த கிகரங்களின் பெயர்ச்சியால் குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு ஒருவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அது நேர்மறையான ஆற்றலாகவும், எதிர்மறையான ஆற்றலாகவும் இருக்கக் கூடும். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே சூரியன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்ற உள்ளார்.
சூரிய நட்சத்திர பெயர்ச்சி
அதாவது, கிரகங்களின் ராஜாவான சூரியன் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர். சூரியனின் ஆசிகளால் தைரியம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் மரியாதை அதிகரிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சூரியன் 2026 ஜனவரி 11ஆம் தேதி காலை 8.42 மணிக்கு தனது சொந்த நட்சத்திரமான உத்தராட நட்சத்திரத்தில் நுழைய உள்ளார். அதன்பிறகு, மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு, மகர ராசியில் நுழைய உள்ளார். சூரியன் உத்தராஷாட நட்சத்திரத்தில் நுழையும்போது, சில ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் அனைத்து முயற்சிகளிலும் நீங்கள் நல்ல வெற்றியைப் பெறுவீர்கள். எனவே, சூரியனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியின்போது, எந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம்
சூரியன் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பெயர்ச்சி அடையும், மேஷ ராசிக்காரர்கள் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். குறிப்பாக, வேலை விஷயத்தில் சாதமாக நேரமாக இருக்கும். 2026ஆம் ஆண்டு நீங்கள் பணியில் முக்கிய பொறுப்பை பெறுவீர்கள். அனைத்து வேலைகளுக்கும் வேலைகளுக்கும் பாராட்டுகளைப் பெறுவீர்கள். தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றத்தை பெறுவீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் உதவியுடன் நினைத்த காரியங்களை முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் உங்களுக்கு மரியாதை அதிகரிக்கும். உங்கள் மனைவியுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கி, மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள். நிதி நிலைமை உங்களுக்கு மேம்படும்.
சிம்மம்
சூரியனின் நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அனைத்து துறைகளிலும் அற்புதமான பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் செய்யும் அனைத்து வேலைகளிலும் நல்ல வெற்றி கிடைக்கும். நீதிமன்ற வழக்குகளில் தீர்ப்பு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். உங்கள் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். தொழிலில் சிறந்த லாபத்தை பெறுவீர்கள். சம்பளம் உயர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும். குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் உடல்நிலை மேம்படும். தேவையில்லாத செலவுகள் நீங்கும். பழைய கடன்களை அடைக்கும் வாய்ப்பு வரும். இதன் மூலம், நிதி சார்ந்த பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள்.
தனுசு
சூரியன் உத்தராஷாட நட்சத்திரத்தில் பிரவேசிக்கும்போது, தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான நிதி நன்மைகள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில், உங்களுக்கு திடீர் நிதி ஆதாயங்களும் கிடைக்கும். உங்கள் நிதி நிலைமையும் மேம்படும். சூரியனின் ஆசியுடன், உங்களுக்கு அனைத்து கடன்களும் அடையும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வு பற்றிய நல்ல செய்தியைக் கேட்பார்கள். உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து கருத்து வேறுபாடுகளும் நீங்கும். வெளியூர்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள். வெளிநாடுகளுக்கு படிப்புக்காகவோ அல்லது வேலைக்காகவும் செல்லும் வாய்ப்புகள் வரும்.
மீனம்
சூரியனின் நட்சத்தர பெயர்ச்சியின்போது, மீன ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் வருமானம் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. சூரியனின் செல்வாக்கால் உங்கள் நிலுவையில் உள்ள அனைத்து வேலைகளும் முடிக்கப்படும். இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மேம்படும். தொழிலில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். அதிக பணத்தை சேமிப்பீர்கள். உங்கள் குழந்தைகளிடமிருந்து நல்ல செய்திகளைக் கேட்பீர்கள். இந்த காலகட்டத்தில், நீங்கள் ஆன்மீக பயணம் செய்ய வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பிரச்னைகள் நீங்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: டபுள் புதன் பெயர்ச்சி! 2026ல் கலக்கப்போகும் ராசிகள்.. டபுள் ஜாக்பாட், பணமழை கொட்டும்
மேலும் படிக்க: சூரிய பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்.. உயர் பதவி கிடைக்குமாம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ