பராபவ வருட தமிழ் புத்தாண்டு பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி ராசிப்பலன்கள்

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 13, 2026, 01:47 PM IST
பராபவ வருட தமிழ் புத்தாண்டு பலன்: 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி ராசிப்பலன்கள்

ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி காலையில் 8:48க்கு மேஷத்தில் சூரியன் வருகிறார். இந்த நேரத்தில் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு பிறக்கின்றது. மேலும் இதுவரை விசுவாவசு வருடம் நடந்து கொண்டிருந்த நிலையில், நாளை முதல் பராபவ ஆண்டு பிறக்கப் போகிறது. தமிழ் பஞ்சாங்கத்தின் படி, பராபவ ஆண்டு என்பது 40வது ஆண்டாக கருதப்படுகிறது. மேலும் இந்த ஆண்டு உலக ரீதியாக பல மாற்றங்கள் நிகழும். அதனுடன் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் சில மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

பராபவ ஆண்டின் முழு விவரம்

தமிழ் புத்தாண்டு 2026 பிறப்பு : 14- 04-2026 (சித்திரை ஒன்று)
என்ன நட்சகதிரம் : சதயம் நட்சத்திரம்
என்ன லக்னம் : ரிஷபம்
தமிழ் புத்தாண்டு பிறக்கும் நேரம் என்ன : காலை 8:48

இந்த பராபவ தமிழ் புத்தாண்டு 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலனை வழங்கப் போகிறது?

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு திருச்சந்தூர் மாதத்தில் ஒரு முறை சென்று மகான் வழிபாடு செய்து வந்தால் தொடர்ச்சியாக இருந்த மனக்கஷ்டங்கள், பணக் கஷ்டங்கள் அனைத்தும் தீரும். வயிறு, முதுகு தண்டுவடம் எப்பொழுதும் கவனமாகப் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். முட்டுகளில் problems வரக்கூடாது. ஏழரை சனி இருப்பதால் அதிவேகமாக உடற்பயிற்சி இல்லாமல் stretching போன்ற விஷயத்தில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது. தொழில் ரீதியாக கண்டிப்பாக ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதியிலிருந்து உங்களுக்கு நல்ல செய்திகள் வரும். சுபவிரய பிராப்தம் ஏற்படும். மன அழுத்தங்கள் படிப்படியாக குறையும். மரண பயம் எல்லாம் போகும். எதிரிகளைப் பற்றி ரொம்ப வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பீர்கள். பிள்ளைகளைப் பற்றிக் வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பீர்கள். நண்பர்களைப் பத்தி வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பீர்கள். பிடித்தவர்களுக்காகவே வாழ்வீர்கள். அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு என்பதெல்லாம் இப்பொழுது உணரக்கூடிய காலகட்டம். மனத்துக்குப் பிடித்த இடத்துக்கெல்லாம் செல்லுங்கள். யார் எதை சொன்னாலும் தூக்கி எறிந்து விட்டு உங்கள் வேலையைப் பாருங்கள். எல்லோருக்கும் உதவக்கூடிய உங்களை உங்கள் உதவிகளைப் பெற்றுக்கொண்டு உங்களைப் பத்தி தவறாக பேசுவார்கள். யார் எது பேசினாலும் உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆகாது. செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்த உங்களைப் பத்தி யார் பேசினாலும் விரைவிலே அதற்குண்டான பிரச்சனைகளை அவர்கள்தான் அனுபவிப்பார்கள். ஏழரை சனி இருந்தாலும் சனி உங்கள் ராசியில் நீச்சம் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். சனியன் நீச்சம் பண்ணக்கூடிய வலிமை மிக்கவர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள். புன்னகை உடன் இருக்கக்கூடிய மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு எந்தக் கஷ்டமும் வராது. போர்ப் படைகளில் தளபதிகளாக இருப்பார்கள். இந்தப் பராபவ வருடத்தில் தேகத்தை மற்றும் சரியாக பார்த்துக் கொண்டால் வண்டி வாகனம் புது விஷயங்கள் நல்லது. வெற்றிகள் ஒன்றின் பின் ஒன்றாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விஷயமும் யோக பலத்தை பெற்றுத் தரும். 

ரிஷபம் 

இந்த பராபவ வருடத்தில் அதிகமான நன்மைகளை பெறக்கூடிய ரசிகளில் ரிஷபம். அப்படி உங்களுக்கு எதாவது நன்மைகள் சரியாக இல்லை என்றால் உங்கள் குடும்ப ஜோதிடரைப் போய்ப் பார்ப்பது நன்மை தரும். ஸ்ரீரங்கநாதரை தரிசனம் செய்வது மாதமொரு வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமிக்கு தாமரை பூக்களைக் கொண்டு அர்ச்சனை செய்வது Super ஓ Super ஆக ஏற்படும். எதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அசிடிட்டி, வயிறு, ஏப்பம் போன்ற தீரண உறுப்புகளில் liver function, kidney function எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்ளவும். மற்றபடி பெற்றோர் பெரியோருடன் வாக்குவாதம் வேண்டாம். பெற்றோர் பெரியோருடன் மனபருத்து வேண்டாம். தியாகாரிக்கத்து குறைபாடுகள் வேண்டாம். எல்லாமே நன்மையே. வேற்றுமொழி மனிதர்களால் அதிகமாதாயம் பெறும். திருமணத் தடைகள் பரிபூரண நிவர்த்தி ஏற்படும். இந்த time கைகூடும். எல்லா விஷயமும் நல்ல காரியம். சுபகாரியம். பிள்ளைகள் வருவு, புது வருவு, அனுகூலம் எல்லாம் ஏற்படும். நல்லது நிறைய நடக்கும். கணவனாக இருந்தால் மனைவிடன், மனைவியாக இருந்தால் கணவனிடம் Surrender ஆயிடுங்க. குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவு இருந்தால் ஒரு message போடுங்க. அதெல்லாம் Solve ஆயிடும். Court வரைக்கும் போன குடும்ப சண்டை சந்தோஷமாக கோயில் வரைக்கும் வந்து திருப்பி வந்துவிடும். நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய அற்புதமான காலகட்டம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு. இழுபறியாக இருந்த பலவிதமான நிலைமைகள் மாறும். யோகபலத்தை அதிகமாக பெறக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபம். இழுபறியாக இருந்த பலவிதமான கஷ்டங்கள் பரிபூரணமாக நிவர்த்தி ஏற்படுவதை சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வதும், எல்லாவிதமான Risk எடுத்தாலும் வெற்றிகள் நிச்சயமாகத் தட்டுவது ரிஷபம். 

மிதுனம்

பட்டீஸ்வரன் துர்கை வழிபாடு. மாதத்தில் ஒரு திங்கட்கிழமை சிவனை சரணாகதி அடைவதும், சிவனுக்கு அருகம் புல் வில்வ கணபதிக்கும், வில்வத்தை சிவனுக்கும் கொடுக்க நல்லெண்ணை கொடுக்க கொடுக்க யோக பலம். மிதுனத்துக்குக் காது, மூக்கு, தொண்டை சளி தொந்தரவு. அதீத கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். Allergy இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இருந்த பலவிதமான கஷ்டங்கள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது கண்கூடாகப் பார்க்கலாம். தொழில், உத்தியோகம், வியாபாரம், படிப்பு, பழைய கடன்கள் பைசலாகிறது. உத்தியோகத்தில் ஏற்றம் பெறுவது. இழுபறியாக இருந்த நிலைமைகள் மாறுவது. தொலைதூரத்திலிருந்து அனுகூலங்கள் காணப்படுவது எல்லாம் மிதுனத்துக்கு நிறைய நன்மைகள் காணும். கண்டிப்பாக வழக்குகளில் வெற்றிகள் அதிகமாகச் சாதிக்கக்கூடிய ராசி மிதுனம். மிதுனம் என்றாலே இதயத்தை அதிகமாகப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மரண பயம் நீங்கும். வயதில் முதிர்ந்த மிதுன ராசிக்காரர்கள் இளமை திரும்பக்கூடிய அளவுக்கு நல்லது நிறைய நடக்கும். 

கடகம் 

காளஹஸ்தி போவது நல்லது. மாதத்தில் ஒரு சனிக்கிழமை பிள்ளையாரை கும்பிடுவது ஏற்றத்தை தரும். கடக ராசிக்காரர்களுக்குத் தனிப்பட்ட செல்வாக்குகள் கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான வருடம் பராபவ வருடம். உங்களை கேலி கிண்டல் செய்தவர்கள் உங்களை பார்த்து வளர்ச்சியை பார்த்துப் பிரமிப்பாவார்கள். குரு உங்கள் ராசிக்கு இந்த வருடத்தில் வருகிறது. ஜூன் மாதத்தில் உச்சம் பெற்ற குரு முதுகைத் தொன்று பற்றுவார். முதுகை, கழுத்தை, கழிவுப்பாதையை. அது மட்டும் நீங்கத் தான் கவனமாக இருக்கணும். ஏற்கனவே heart trouble இருக்கவங்க உஷாரா ஆகணும். திருப்பிப் போய் recheck பண்ணிக்கணும். மருந்து மாத்திரை எல்லாம் மாத்திக்கணும். பிள்ளைகள் விஷயம் ஏற்றம். குடும்ப விஷயம் ஏற்றம். வெளிவிவகாரம் அனுகூலம் கிடைக்கும். பயணங்கள் வெற்றிகள் ஏற்படும். சம்பந்தமே இல்லாமல் பிறந்த ஊரை விட்டு வெளியூரில் போய் பதவி ஏற்கக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும். பெரிய பெயர் புகழ் எல்லாம் கிடைக்கும். பணம் வருவாய் கிடைக்கும். திடீர் அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். தொலைதூரத்திலிருந்து நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் அற்புதமான ஏற்றம் கிடைக்கும். செல்வாக்குகள் கூடுவது கண்கூடாகப் பார்க்கலாம். தொழில் அபிவிருத்தி, உத்தியோக அபிவிருத்தி, வியாபார அபிவிருத்தி, படிப்பு அபிவிருத்தி எல்லாம் ஏற்படும். 

சிம்மம்

சிம்மத்துக்கு தான் ஒரே பதட்டம். பஞ்சவடி அனுமன் கோயில். பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயரை சரணாகதி அடைவது. மாதத்தில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை பைரவரை கும்பிடுவது. பைரவர் காயத்திரி ஜபிப்பது. சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்குத் தேக ஆரோக்கியத்தில் மிக மிகக் கவனமாக இருப்பது நல்லது. 24 வயதை கடந்த சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். கால் வலி, மூட்டு வலி, வயிறு, யோசனை. பணத்தை அதிகமாக விரயம் பண்ணாமல் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நிறைய நல்லது நடக்கும். நிறைய விஷயங்கள் ஏற்றத்தை பெறும். கடன் அடையும். எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்கள். உத்தியோகத்தில் ஏற்றம் பெறுவார்கள். வியாபாரத்திலிருந்த கஷ்டங்கள் தீரும். தனிப்பட்ட செல்வாக்கு கூடக்கூடிய அற்புதமான காலகட்டம். குடும்பத்தில் துணை அல்லது துணைவியாருடைய தேக ஆரோக்கியத்தை பாத்துக்கொள்ளுங்கள். பதட்டப்படாமல் உணவு முறையைச் சரி செய்து கொள்ளுங்கள். உணவில் allergy test எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அது சரியாகிவிடும். 

கன்னி

மேஷத்திலிருந்து ஆறாவது ராசி கன்னி ராசி. கன்னி ராசிக்காரர்களுக்குக் கீழ் திருப்பதியில் இருக்கக்கூடிய அலமேலு தாயார் கோவிந்தராஜ பெருமாள் மேல் திருப்பதியில் இருக்கக்கூடிய பெருமாளை வழிபாடு செய்வது பெருமாள் சரணாகதி அடைவதும், கோவிந்த நாமாவலி சொல்வதும் மாதத்தில் ஒரு புதன் கிழமை பெருமாள் கோயிலில் நடைபெறக்கூடிய அன்னதானத்திற்கு உங்களால் முடிந்த உதவிகளை செய்வதும் பொருளாகப் பணமாக இல்லை. இதெல்லாம் முடியவில்லை. ஒரு துளசி வாங்கி கொடுப்பது விசேஷம். கன்னி ராசிக்காரங்களுக்கு திருமணத் தடைகள் நீங்கும். குடும்பத்தில் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். பிரிந்த தம்பிதினர் ஒன்றாகக்கூடிய பிராப்தம் ஏற்படும். குடும்பத்தில் புது உறவுகள் வரும். பிள்ளைகளுடைய படிப்பு, உத்தியோகம், தொழில் வியாபாரத்திலிருந்து சிக்கல் தீரும். உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் அன்யோன்யம் அதிகரிக்கும். குடும்பத்திற்கு தேவையான பணச் செலவைகளை கண்டிப்பாக செய்யுங்கள். லாபம் அதிகமாக பெறக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னி. முதலீடுகளில் மட்டும் கொஞ்சம் கவனம். யோகபலத்தை அதிகமாக பெறுவீர்கள். வியாபாரத்தில் அனுகூலங்கள் காணப்படும். கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாகத் தைரியம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் அற்புதமான காலகட்டமாக இருக்கும். தனிப்பட்ட செல்வாக்கு கூடும். கன்னி ராசிக்காரர்களுக்குக் கண்ட சனி என்றாலும் ரொம்ப நாட்களாகத் திருமணத் தடைகள் எல்லாம் நீங்கும். இளம் வயதைச் சேர்ந்த கன்னி ராசிக்காரர்கள் பெரிய சாதனையை செய்வார்கள். நிறைய நல்லது நடக்கக்கூடிய காலகட்டம். ஒவ்வாமை allergy எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். vitamin D calcium எல்லாம் hormone குறைபாடு எல்லாம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு அதுல தான் தொந்தரவு வரும். 

துலாம்

மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன், மாதத்தில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை புட்டுவுள்ள அம்மன், வாராகி, காளி என்ற உக்கிர தெய்வ வழிபாடு உங்களை மேன்மை அடையச் செய்யும். துலா ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் மாற்றம், இடம் மாற்றம், வீடு மாற்றம், மனை மாற்றம், உத்தியோகம் மாற்றம், வியாபாரம் மாற்றம், அடிமைத் தொழில் இருந்து தனிப்பட்ட தொழில் தொடங்குவது, தொழிலே வேணாம், retirement ஆயிட்டு life enjoy பண்றது. சிலர் senior living room க்கு போயிடுவாங்க. வாகனத்தில் அதிகமான மாற்றம். கொடுத்த வாக்கு குடும்பத்தில் தனம் வருவது. அதிர்ஷ்டம் வருவது. ரத்த பந்த உறவுகளுக்கும் உங்களுக்கும் இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது. பழைய கடன்கள் பைசல் ஆகும். யோகபலத்தை அதிகமாக பெறுவது. தொழிலில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த சிக்கல் தீரும். 

விருச்சிகம்

பராபவ வருடத்தில் பன்னிரண்டு வருடமாக இருந்த கஷ்டங்கள் தீரும். நிறைய நல்லது நடக்கும். புத்திர சந்தானம் எதிர்பார்த்தால் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் அனுகூலங்கள் அதிகமாக பெறக்கூடிய ராசி. எல்லா விஷயமும் ஏற்றம். உங்களுக்குச் சாதனையும் சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்தை தரும். நல்ல சுபகாரியம் தான் எல்லாம். பணம் வரும். ஆடை வரும். ஆபரணம் வரும். வண்டி வாகனத்தில் அதிகமான மாற்றங்களை எதிர்பார்ப்பார்கள். அந்த மாற்றங்கள் அற்புதமாக நடக்கக்கூடிய அமைப்பு ஏற்படும். விருச்சிக ராசிக்காரங்களுக்கு வைத்தீஸ்வரன் மாதத்தில் ஒரு செவ்வாய் கிழமை முருகர் வழிபாடு. விசேஷமான அமைப்பும், துர்கை வழிபாடு. யோக பலத்தை தரும். தேக ஆரோக்கியம் எப்பவுமே விருச்சிகத்துக்கு. என்ன இரத்தத்தில் பரவக்கூடிய தொற்றுநோய் விஷயத்துல கவனமா இருக்கும். உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் அண்ணன், அக்கா, மாமா, மாமி, சித்தப்பா, பெரியப்பா இவர்களுடைய தேக ஆரோக்கியத்தை அலட்சிப்படுத்த வேண்டும். வயிறு உபத்திரம் சிறிதாக இருந்தாலும் மருத்துவரை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். 

தனுசு 

குருவின் அதிபதி. தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு அற்புதம் சந்தோஷம் காணப்பட்டாலும் திருக்கொள்ளிக்காடு செல்வது, அங்கு ஒரு கிலோ நல்லெண்ணெய், ஐம்பது கிராம் விபூதி, ஐம்பது கிராம் குங்குமம் வாங்கி செல்லவும். மாதத்தில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுமன் வழிபாடு. நாலாம் இடத்தில் சனி. அப்ப என்ன பண்ணும்? உடற்பயிற்சி. அர்த்தாஷ்டம சனி. பிள்ளைகள் விஷயம் ஏற்றம். பிள்ளைகளுடைய படிப்பு, உத்தியோகம், தொழில், வியாபாரம் அனுகூலங்கள் காணப்படும். தாய் வழி உறவு, தந்தை வழி உறவு. தேக ஆரோக்கியத்தில் சிறிது கவனமாகப் பார்த்துக்கொள்ளவும். சுபம் சுபம் சுபம் அனுகூலம். நிறைய நல்லது நடக்கும். தொழில் ரீதியாக அற்புதங்கள் காணப்படும். வாகனத்தில் ஏற்படும் வண்டி வாகனங்கள் கிடைக்கும். ஏற்றங்கள் காணப்படும். வியாபாரத்தில் ஏற்றம். தொழில் ஏற்றம். பெரிய பெரிய ஆச்சரியத்தக்க முன்னேற்றம். யோக பலத்தை அதிகமாக பெறுவது. தொழிலில் யோகம். உத்தியோகத்தில் யோகம். வியாபாரத்தில் யோகம். வேலையாட்களை நினைத்து வாழாதீர்கள். தேக ஆரோக்கியத்தில் கண்டிப்பாக கழுத்து பகுதி. hormonal imbalance. பதட்டம் சிறிது கவனமாகப் பார்த்துக் கொண்டால் போதும். 

மகரம் 

பிள்ளையார் பட்டி மாதத்தில் ஒரு சனிக்கிழமை விநாயகரையும் சிவனையும் கும்பிட கும்பிட கும்பிட அற்புதம். அருகம் புல்லும் வில்வமும் கொடுத்தால் போதும். மகரத்துக்கு நரம்பு BP low சாப்பிடுவது பிரச்சனை. Gutல் problem இருந்தால் மகரத்துக்கு தொந்தரவு. மகர ராசி என்றால் சனிதான் அதிபதி. கும்ப ராசிக்கும் சனிதான் அதிபதி. துலா ராசிக்கு சனி உச்சம். மேஷ ராசிக்கு சனி நீச்சம். இந்த நாலு ராசிக்காரர்களும் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி விடவே கூடாது. மகரம் நீங்கள் நினைக்காத அனுகூலம் கிடைக்கும். இந்த வருடம் அதிகமான நன்மைகள். லாபம், சந்தோஷம், அனுகூலம், சுபவிரயம். தொழிலில் மாற்றங்கள். உத்தியோகத்தில் மாற்றங்கள். கடல் கடந்த பயணங்கள். வண்டி வாகனத்தில் வித்தைகள் கூடாது. இள வயதைச் சார்ந்த மகர ராசிக்காரர்கள் மிக மிகக் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குடும்பம் சிதையக்கூடிய Problem ஏற்படும். மகரத்திற்கு செவ்வாய் உச்சம் பெறக்கூடிய ராசி நேர்மையின் சின்னம். அதே போல் மற்றவர்களை எதிர்பார்த்து ஏமாந்து விடாதீர்கள். ஆச்சரியத்தக்க முன்னேற்றம் ஏற்படும். BP மட்டும் Develop ஆகக் கூடாது. Hormone Imbalance பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 

கும்பம் 

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு திருநள்ளாறு. மாதத்தில் ஒரு சனிக்கிழமை பெருமாளுக்கு நெய் தீபமோ அல்லது நல்லெண்ணெய் தீபமோ ஏற்ற ஏற்ற விசேஷம். கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதம் ஆனந்தம் ஏற்பட்டாலும் பல்லு, வாயி, acidity, காது, மூக்கு, தொண்டை, கழுத்து, Frozen Shoulder எல்லாம் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். மன அழுத்தம் கூடாது. தூக்கத்தை கெடுத்துக்குனு Reels பார்த்துகின்னு இருக்கக் கூடாது. நல்லது நிறைய நடக்கும். கொஞ்சம் June மாசத்துல இருந்து வயிறு, முதுகு எல்லாம் கொஞ்சம் தொந்தரவு பண்ணும். கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா இருக்க வேண்டும். 

மீனம்

தனிப்பட்ட செல்வாக்கு அதிகரிக்கக்கூடிய ராசி யாரு? மீன ராசிக்காரர். லாபம், அனுகூலம், புது முயற்சிகள் வெற்றிகளை ஏற்படுத்தும். வண்டி வாகனம் மாற்றங்கள் அதேபோல் தொலைதூர பயணங்கள் ஏற்படும். இனி வரும் காலம் கவனமாக இருக்க வேண்டும், நற்பலன்கள் கிட்டும். ஆரோக்கியத்தில் சிறு உபாதைகள் வந்து நீங்கும். முறையான உணவுப் பழக்கம் அவசியம். விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் பாதிப்புகளைத் தவிர்க்கலாம்.

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

