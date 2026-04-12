தமிழ் புத்தாண்டு பராபவ ஆண்டு ராசிபலன்.. மேஷ முதல் துலாம் வரை உள்ள ராசிகளுக்கு இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும்?

Tamil New Year Puthandu Rasipalan : வருகிற ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி பிறக்க போகும் தமிழ் புத்தாண்டு பராபவ ஆண்டு எப்படி இருக்கப் போகிறது? என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்.. இந்த ஆண்டில் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி மற்றும் துலாம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்பது பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.    

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 12, 2026, 09:07 AM IST
  தமிழ் புத்தாண்டு 2026 பிறப்பு : 14- 04-2026 (சித்திரை ஒன்று)
  என்ன நட்சகதிரம் : சதயம் நட்சத்திரம்
  என்ன லக்னம் : ரிஷபம்

Trending Photos

தோனி எங்கே இருக்கிறார்...? எப்போது வருவார்? - ருதுராஜ் சொன்ன பதில்
camera icon8
CSK
தோனி எங்கே இருக்கிறார்...? எப்போது வருவார்? - ருதுராஜ் சொன்ன பதில்
இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon8
Gajakesari Rajayogam
இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்
பங்குனி 28 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
பங்குனி 28 சனிக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
இன்று மீன ராசியில் குடியேறும் புதன் பகவான்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்?
camera icon6
Puthan Peyarchi
இன்று மீன ராசியில் குடியேறும் புதன் பகவான்: எந்தெந்த ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்?
Tamil New Year Puthandu Rasipalan : இதுவரை நடந்து வந்த விசுவாவசு ஆண்டு வருகிற ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்து தமிழ் ஆண்டான பராபவ ஆண்டு பிறக்கப் போகிறது. தமிழ் பஞ்சாங்கத்தின் படி, பராபவ ஆண்டு என்பது 40வது ஆண்டாகும. மேலும் இந்த ஆண்டு பல மாற்றங்களை கொடு வரப் போகிறது. குறிப்பாக மன மாற்றம், சமூக மாற்றம், என பல மாற்றங்கள் நிகழப் போகிறது.

பராபவ ஆண்டின் எப்போது பிறக்கப் போகிறது

தமிழ் புத்தாண்டு 2026 பிறப்பு : 14- 04-2026 (சித்திரை ஒன்று)
என்ன நட்சகதிரம் : சதயம் நட்சத்திரம்
என்ன லக்னம் : ரிஷபம்
தமிழ் புத்தாண்டு பிறக்கும் நேரம் என்ன : காலை 8:46

மேஷம் முதல் துலாம் வரை இருக்கும் ஆறு ராசிகளுக்கான தமிழ் புத்தாண்டு ராசிப் பலன்கள் இதோ

மேஷம் (Aries Zodiac Sign)

மேஷம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பராபவ வருடம் (Parabhava Varudam Astrology Predictions), மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்தை தரக்கூடும். மேஷ ராசி பெண்களுக்கு தலைமைப் பொறுப்புகள் கிடைக்கும். திருமணத்திற்காக காத்திருப்பவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும். எனினும் இளைய சகோதரனுடன் ஒரு சில கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வெளியூர், வெளிமாநிலத்தில் வசிப்பவர்களுக்கு வெற்றிகள் ஏற்படும். குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படும்.

ரிஷபம் (Taurus Zodiac Sign)

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு உத்தியோகத்தில் சந்தித்து வந்த பிரச்சனைகள் ஒருவழியாக தீர்வுக்கு வரும். முதல் திருமணத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு தற்போது இரண்டாவது திருமணம் நடக்கக்கூடும். பழைய சொத்துகளை விற்று புது சொத்துகளை வாங்கலாம். உயர்கல்வியில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. கூட்டுத் தொழிலில் பண விஷயத்தில் ஏமாற்றம் ஏற்படும். 

மிதுனம் (Gemini Zodiac Sign)

மிதுனம் ராசிக்காரர்களுக்கு வீட்டுக்கான கடன், தொழிலை விரிவிடுபடுத்த தேவைப்படும் கடனை பெறலாம். பழைய கடன்களை அடைப்பீர்கள். தாயின் உடல்நிலையில் மிகுந்த கவனம் தேவை. தொழிலில் ஏற்றம் ஏற்படும். கணவன், மனைவிக்கிடையே வாக்குவாதம் ஏற்படலாம். குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

கடகம் (Cancer Zodiac Sign)

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு உச்சபலத்தை அடையப் போகிறார். ஏதாவது முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கும் முன்பு குடும்பத்தினருடன் பேசி கலந்தாலோசிப்பது நல்லது. கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த புதிய ஆண்டு அற்புதமான காலகட்டமாக இருக்கப் போகிறது. வாழ்க்கை மிகச் சிறப்பாக இருக்கும். உயர்கல்வி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நல்ல வளர்ச்சி ஏற்படும்.

சிம்மம் (Leo Zodiac Sign)

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு சில கடன் பிரச்சனைகளை கொண்டு வரும். அதேபோல் நீங்கள் பகையை சம்பாதித்துக் கொள்ளும் அமைப்புள்ளது. நெருங்கிய சொந்தங்களிடம் கடன் வாங்கலாம், இதனால் மிகுந்த கவனமாக இருக்க வேண்டும். இந்த ஆண்டு நிறைய சண்டைகள், கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள்.

கன்னி (Virgo Zodiac Sign)

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு தொழில், வியாபாரம் சிறப்பாக செயலப்படும். வியாபாரம் தொடர்பாக வெளியூர்ப் பயணங்கள் மேற்கொள்ள நேரிடலாம். புதிய முயற்சிகள் மேற்கோள்வீர்கள். சில எதிர்பார்த்த காரியம் தாமதமாக முடியும். குடும்பத்தில் அனைவரையும் அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். கணவன் - மனைவிக்கிடையே புரிதலும் நெருக்கமும் அதிகரிக்கும்.

துலாம் (Libra Zodiac Sign)

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும். வீட்டில் சில சுப நிகழ்வுகள் நடைப்பெறும். வேலையில் நிறைய சிக்கல்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புள்ளது. சில வேலை மாற்றம், அலைச்சல் போன்றவை அமையும். புதிய தொழில் ஆரம்பிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். பள்ளிகள், கல்லூரிகள், வங்கிகளில் வேலை கிடைக்கும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

2026-ஆம் ஆண்டு பிறக்கும் தமிழ் ஆண்டின் பெயர் என்ன?
2026 ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி பிறக்கும் தமிழ் ஆண்டின் பெயர் 'பராபவ' ஆண்டு ஆகும். இது 60 தமிழ் ஆண்டுகளில் 40-வது ஆண்டாகும்.

தமிழ் புத்தாண்டு 2026 எப்போது பிறக்கிறது?
பராபவ ஆண்டு 2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 14-ஆம் தேதி (சித்திரை 1) செவ்வாய்க்கிழமை அன்று பிறக்கிறது.

இந்த ஆண்டின் நட்சத்திரம் மற்றும் லக்னம் என்ன?
பராபவ ஆண்டு சதயம் நட்சத்திரம் மற்றும் ரிஷப லக்னத்தில் பிறக்கிறது.

பராபவ ஆண்டு எத்தகைய மாற்றங்களைக் கொண்டு வரும்?
இந்த ஆண்டு சமூக ரீதியாகவும், தனிமனித ரீதியாகவும் பல முக்கிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக மக்கள் மத்தியில் மனமாற்றமும், சமூகத்தில் புதிய சீர்திருத்தங்களும் நிகழ வாய்ப்புள்ளது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | தமிழ் புத்தாண்டு: சுக்கிரன் உருவாக்கும் ராஜயோகம்.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம் பெருகும்

மேலும் படிக்க | இனி நீங்கதான் ராஜா! 10 நாட்களில் கஜகேசரி ராஜயோகம்: 3 ராசிக்கு ஜாக்பாட் அடிக்கும்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

