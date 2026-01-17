தை மாத ராசிபலன்: ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்.. பணத்தையும் குவிப்பார்கள்!

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் என்பார்கள். அப்படி இந்த தை மாதத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் கொடிக்கட்டி பறக்க இருக்கிறார்கள். ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு கிரகங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்ளும். அந்த வகையில், தற்போது பிறந்துள்ள தை மாதத்தில் பல்வேறு கிரக மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன. அதன் தாக்கம் மேஷம் முதல் மீனம் வரை என 12 ராசிகளிலும் இருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட ராசியின் மீது மட்டும் அதிக தாக்கம் இருக்கும். அது அவர்களுக்கு நேர்மறையான பலன்களையும் வழங்கும் எதிர்மறையான பலன்களையும் வழங்கும்.
இந்த நிலையில், தை மாதம் நிகழும் கிரக மாற்றங்களால் அதிகமான நேர்மறையான பலன்களை பெறும் குறிப்பிட்ட 3 ராசிகள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மேஷம்
தற்போது பிறந்துள்ள தை மாதம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் அதிர்ஷ்டமானதாக இருக்கப்போகிறது. இவர்கள் அனைத்திலும் முன்னேற்றத்தை காண இருக்கின்றனர். சூரியன் இந்த ராசியின் 10ஆம் வீட்டிற்கு வந்திருப்பதால் இம்மாதத்தில் தொழில் அமோகமாக இருக்கும். நல்ல முன்னேற்றத்தை பெறலாம். பணம் வர இருக்கும் நிலையில், அதனை சேமிக்க முடியும்.
மேஷ ராசிக்காரர்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள்
உடல் சம்பந்தமாக மிகவும் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். வயிறு தொடர்பான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்புள்ளது. துர்க்கை வழிபாடு செய்யவும். இது உங்களுக்கு ஏற்றதை வழங்கும். நிலம் தொடர்பான விஷயங்களிலும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும்.
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தை மாதத்தில் நல்ல வளர்ச்சியை அடைய இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கையில் எடுக்கும் காரியங்கள் அனைத்தும் வெற்றியில் முடியும். புது மனை, வீடு மற்றும் வாகனம் வாங்கும் யோகம் இருக்கிறது. பழைய கடன்களை அடைக்க முடியும். வரன் தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமையும். இந்த மாதத்தில் தோல்வி என்ற சொல்லுக்கே இடமில்லை.
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள்
அடுத்தவர்களுடன் பிரச்சனை அதிகம் ஏற்படும். எனவே விடும் வார்த்தைகளை கவனத்துடன் பயன்படுத்தவும். வீட்டில் தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. உடம்பில் உஷ்ணம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வரக்கூடும். எனவே உடம்பை நன்றாக கவனித்து கொள்ள வேண்டும்.
தனுசு
இந்த தை மாதத்தில் தனுசு ராசிக்காரர்கள் நல்ல ஏற்றங்களை வாழ்க்கையில் சந்திக்க இருக்கின்றனர். இந்த காலகட்டத்தில் பொருளாதாரம் உயரும். செய்யும் தொழிலில் கொடிகட்டி பறப்பீர்கள். வேலை பார்ப்பவர்களுக்கு உயர்பதவி காத்திருக்கிறது. கூடுதல் வருமானம் ஈட்ட புதிய வழிகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள். சமூகத்தில் உங்களின் மரியாதையும் மதிப்பும் உயரும்.
தனுசு ராசிக்காரர்கள் கவனமுடன் இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள்
வாழ்க்கை துணையுடன் பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே முடிந்தவரை வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடாமல் சற்று பொறுமையாக சென்றால் வரும் சண்டையை தவிர்க்கலாம். கண், பல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் வரக்கூடும். இந்த காலகட்டத்தில் எதற்கு கோபப்படாமல் நிதானமாக இருக்க வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை. )
