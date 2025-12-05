English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Spiritual
  • இந்த 3 ராசிகள் திருப்பதி செல்லக்கூடாது! இத்தனை பிரச்னை வருமாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

இந்த 3 ராசிகள் திருப்பதி செல்லக்கூடாது! இத்தனை பிரச்னை வருமாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Signs Should Not Go To Tirupati: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசிகள் திருப்பதிக்கு செல்லக் கூடாது என கூறப்பட்டுள்ளது. அது எந்தெந்த ராசிகள் என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 5, 2025, 10:10 AM IST
  • இந்த 3 ராசிகள் திருப்பதி செல்லக் கூடாதாம்
  • ஏன் தெரியுமா?
  • ஜோதிடம் சொல்லும் விஷயம்

இந்த 3 ராசிகள் திருப்பதி செல்லக்கூடாது! இத்தனை பிரச்னை வருமாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Signs Should Not Go To Tirupati: உலக பணக்கார கடவுள் என அழைக்கப்படும் திருமலா திருப்பதி எழுமலையான் கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் சென்று வருகின்றனர். தொடர் விடுமுறை, விசேஷ தினங்களில் திருப்பதியில் பக்தர்கள் கூட்டம்  அலைமோதும். திருப்பதி சென்றால் திருப்பம் ஏற்படும் என நம்பிக்கையில் பக்தர்கள் திருப்பதிக்கு சென்று வருகின்றனர். ஆனால், அனைத்து ராசிகளுக்கு நல்ல திருப்பம் என்பது ஏற்படாது.

இந்த ராசிகள் ஏன் திருப்பதி செல்லக் கூடாது?

சில ராசிகளுக்கு திருப்பதி சென்று திரும்பியவுடன் அரசு வேலை, திருமணம் கைகூடுவது, வீடு, சொத்து வாங்குவது, கடன் பிரச்னை தீருவது போன்றவை  ஏற்படலாம். ஆனால், சில ராசிகளுக்கு சில அசுப காரியங்கள் ஏற்படலாம். அதாவது, சிலர் திருப்பதியில் வழிபட்ட பிறகு, அவர்களின்  வீட்டில் மரணம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இன்னும் சிலர் விபத்துக்களில் சிக்கி காயமடையக்கூடும்.

திருப்பதிக்குச் சென்ற பிறகு இதுபோன்ற ஏதாவது உங்களுக்கு நடந்தால், நீங்கள் திருப்பதிக்குச் செல்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். இதனால், எந்தெந்த ராசிகளுக்கு திருப்பதி செல்வது எதிர்மறையான விஷயங்களை ஏற்படுத்தும் என்பது குறித்து பார்ப்போம். ஜோதிடத்தின்படி, 3 ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் திருப்பதி செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் அவர்கள் திருப்பதி எழுமலையானை தரிசித்தால், அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கடனில் இருப்பார்கள்.

வருடத்திற்கு ஒரு முறை திருப்பதிக்குச் செல்வதில் எந்தத் தீங்கும் இல்லை. ஆனால் அவர்கள் அடிக்கடி திருப்பதிக்குச் சென்றால், அவர்களின் வாழ்க்கையில் நிதி இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்த மூன்று ராசிகளைத் தவிர, மற்ற ராசிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் எந்த நேரத்திலும் திருப்பதிக்குச் சென்று தரிசனம் செய்யலாம். 

எந்தெந்த ராசிகள்

சிம்மம், தனுசு, கும்பம் ராசிக்காரர்கள் திருப்பதிக்கு செல்லக் கூடாது என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், பூரம் நட்சத்திரம், கும்ப லக்னம் ஆகியவற்றில் பிறந்தவர்களும் திருப்பதிக்கு செல்லக் கூடாது என சொல்லப்படுகிறது. இந்த மூன்று ராசிகளும் திருப்பதிக்கு சென்று வந்தால், நிதி பிரச்னைகள் ஏற்படலாம்.  பணத்தை யாரிடமாவது கொடுத்து ஏமாறப்படலாம். உழைப்பு திருட்டும் ஏற்படலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. வீண் அலைச்சல் போன்றவையும் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கும் ஏற்படலாம்.

குறிப்பாக, கும்பம் ராசிக்காரர்கள் திருப்பதிக்கு சென்று வந்தால்  ஆறாம் பாகாம் ஆகடிவாகும்.  இதனால், விபத்து, உடல்நிலை பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். தேவையில்லாத பிரச்னைகள் ஏற்படலாம். ஒருவடைய ஜாதகத்தில் சந்திரன் பலமாக இருந்தால் அவர்களுக்கு நல்ல யோகம் உண்டாகும். அதே நேரத்தில், ஜாதகத்தில் சந்திரனின் நிலை பலவீனமாக இருந்தால், அந்த நபருக்கு மனநிலை பலவீனமாகவும், எதிர்மறை விஷயங்களும் ஏற்படலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஏனென்றால், திருபிபதி  சந்திரனின் ஆதிக்கம் நிறைந்த இடமாக கருதப்படுகிறது. சந்திரன் நிறைந்த  ராசிகளாக தனுசு, சிம்மம், கும்பம் ஆகிய ராசிகள் திருப்பதிக்கு செல்வதால், சந்திரனின் நிலை மாறக்கூடும். அதனால் தான், இந்த ராசிகள் திருப்பதிக்கு செல்லக் கூடாது என ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, தனுசு, சிம்மம், கும்ப ராசிகள் அடிக்கடி திருப்பதி செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

