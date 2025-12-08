English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • மருமகளை கண்டாலே பிடிக்காது! இந்த 3 ராசி மாமியார்களால் ஒரே தலைவலி தான்!

மருமகளை கண்டாலே பிடிக்காது! இந்த 3 ராசி மாமியார்களால் ஒரே தலைவலி தான்!

Zodiac Signs Dislike Their Daughter In Law: ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியைச் சேர்ந்த மாமியார்களுக்கு  மருமகளை பிடிக்காது என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, அவர்கள் எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 8, 2025, 10:39 AM IST
  • மருமகளை பிடிக்காத மாமியார்கள்
  • இந்த 3 ராசியில் பிறந்தவர்களால் பிரச்னை தான்
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Trending Photos

CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
camera icon8
CSK
CSK அணி இந்த 5 Uncapped வீரர்களை டார்கெட் செய்யும்... யார் யார் தெரியுமா?
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Bigg Boss Julie
பிக்பாஸ் ஜூலிக்கு திருமணம்! மாப்பிள்ளை யார்? வைரல் போட்டோஸ்..
EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ
camera icon10
EPFO
EPF Balance Check: PF கணக்கில் பணம் எவ்வளவு உள்ளது? செக் செய்ய எளிய வழி இதோ
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
camera icon8
IPL 2026
போன ஏலத்தில் டம்மி... ஆனா இந்த ஏலத்தில் கில்லி... இந்த 5 பேருக்கு கோடிகள் குவியும்!
மருமகளை கண்டாலே பிடிக்காது! இந்த 3 ராசி மாமியார்களால் ஒரே தலைவலி தான்!

Zodiac Signs Dislike Their Daughter In Law: ஜோதிடத்தின்படி, ஒவ்வொரு  ராசியினருக்கும் ஒவ்வொரு குணங்கள் இருக்கும். மேலும், அந்த ராசிகளின் எதிர்கால வாழ்க்கை, வாழ்க்கை துணை போன்றவையும் கணிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில்,  ஜோதிடத்தின்படி, சில ராசியைச் சேர்ந்த மாமியார்களுக்கு  மருமகளை பிடிக்காது என கூறப்பட்டுள்ளது. மாமியார் மருமகள் பிரச்னை என்பது காலம் காலமாகவே இருந்து வருகிறது. அதுவும் தற்போதைய  காலத்தில் மாமியார் மருமகள் உறவு என்பது மிகவும் சிக்கலான ஒன்றாகவே பார்க்கப்படுகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சிறு சிறு விஷயங்களில் கூட, மாமியார் மருமகளுக்கு இடையே பிரச்னை ஏற்படுகிறது. எனவே, இந்த மாமியார் மருமகள் உறவு பெரும் சவாலானதாக இருக்கிறது. இதற்கு மாமியாரின் ராசி ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே,  ஜோதிடத்தின்படி, மூன்று ராசியைச் சேர்ந்த மாமியார்களுக்கு மருமகளை பிடிக்காது என கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவும் தங்கள் கட்டளைக்கு கீழப்படிந்து நடக்க வேண்டும் என எதிர்பார்ப்பு மாமியாருக்கு இருப்பதால், அடிக்கடி மோதல் ஏற்படுகிறதாம். எனவே, மருமகளை பிடிக்காத மூன்று மாமியார் ராசிகள் என்ன என்பதை பார்ப்போம்.

எந்தெந்த ராசிகள்?

சிம்மம் - சிம்ம ராசியில் பிறந்த பெண்கள் மிகவும் தலைமைத்துவ பண்பு கொண்டவர்களாம். அவர்கள் தன்னை சுற்றி தான் அனைத்தும் நடக்க வேண்டும் என விரும்புபவார்கள். அதோடு, அனைத்து விஷயங்களிலும் தன்னை தான் அவர்கள் முதன்மைப்படுத்த விரும்புவார்கள். இவர்கள் மருமகளாக மாறும்போது  அதிகமான எதிர்பார்ப்புகளை கொண்டிருப்பார்கள். அனைத்து விஷயத்திலும் தான் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் என நினைப்பார்கள். இவர்களது மருமகள் திறமையாகவோ, அழகாகவோ இருந்தாலும் அவர்களுக்கு பிடிக்காதாம்.  வீட்டின் கட்டுப்பாட்டை தன் கையில் வைக்க மருமகள் முயற்சித்தாலும், அவர்களுக்கு பிடிக்காதாம். மருமகளை ஒரு போட்டியாளராகவே பார்ப்பார்களாம். எனவே, சிம்ம ராசியைச் சேர்ந்த மாமியாருக்கும், மருமகளுக்கு பிரச்னை தீரவே தீராது என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

விருச்சிகம் - மகர ராசியில் பிறந்த மாமியார்கள் அதிக கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பார்களாம். இந்த ஆடை அணிய வேண்டும், இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என மருமகளுக்கு சில கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பார்களாம். மேலும், மருமகள் கோப்பப்படக் கூடாது, பொறுமையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பது போன்ற எதிர்பார்ப்புகள் அவர்களுக்கு இருக்கும்.   கட்டுப்பாட்டை மீறி நடந்தால் அதை இவர்களால் சகித்து கொள்ள முடியாதாம். இப்படி நடந்து கொள்ளும் மருமகளை, விருச்சிக ராசியில் பிறந்த மாமியார்களுக்கு பிடிக்காது என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மகரம் - மகர ராசியைச் சேர்ந்த மாமியார் சில நேரங்களில் நன்றாகவும், பல நேரங்களில் அதிக கோபப்படுவார்களாம்.  இவர்கள் மருமகளுக்கு தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வருவார்களாம்.  தன் பேச்சை மீறி நடந்தால், சகித்து கொள்ள மாட்டார்கள். மருமகள் இவரின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்றால், உடனே போபமடைவார்கள். எனவே,  இந்த ராசியைச் சேர்ந்த மாமியார் மருமகளுக்கும் எப்போதுமே பிரச்னையாக தான் இருக்கும்.  

About the Author
Zodiac SignsZodiac Signs latets newsZodiac Signs Dislike Their Daughter In LawDaughter In LawMother In Law

Trending News