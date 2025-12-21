English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Spiritual
  • 2026ல் சந்தோஷமாக இருக்கும் ராசிகள்! திருமண வாழ்க்கை ரொம்ப ஜோர்.. உங்க ராசி இருக்கா?

2026 Puthandu Rasipalan: ஜோதிடத்தின்படி, சில  ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் எனவும், மகிழ்ச்சியை மட்டுமே அனுபவிப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 21, 2025, 11:57 AM IST
  • 2026 மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ராசிகள்
  • 2026ல் கணவர் மனைவி இடையே சந்தோஷம் இருக்கு
  • யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Zodiac Signs Happiness In Marriage Life 2026: 2026ஆம் ஆண்டு இன்னும் சில தினங்களில் பிறக்கப்போகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு சில ராசிகளுக்கு நேர்மறையான ஆற்றலையும், சில ராசிகளுக்கு எதிர்மறையான ஆற்றலையும் கொண்டு வருகிறது. 2026ஆம் ஆண்டு சில  ராசிகளின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் இருக்கலாம். அதே நேரத்தில், சில ராசிகள் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கலாம் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், ஜோதிடத்தின்படி, சில  ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும் எனவும், மகிழ்ச்சியை மட்டுமே அனுபவிப்பார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, திருமண வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும். கணவன் மனைவி இடையே நீண்ட காலமாக நடந்து வரும் தவறான புரிதல்கள், சண்டைகள் மற்றும் வாக்குவாதங்கள் முடிவுக்கு வந்து, நீங்கள் முன்பை விட மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்வீர்கள். எனவே எந்தெந்த ராசிகள் என்று பார்ப்போம்.

Add Zee News as a Preferred Source

2026ஆம் ஆண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ராசிகள்

மேஷம் - மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். மனதில் உள்ள அனைத்து கவலைகளும் நீங்கும். தம்பதிகளிடையே இருந்து வந்த கோபம், வருத்தம் அனைத்து முடிவுக்கு வரும். கடந்த காலங்களில் நீங்கள் செய்த தவறுகளுக்கு உங்கள் துணை உங்களை மன்னிப்பார். இது உங்களது திருமண வாழ்க்கையை நன்றாக வைக்கும். 2026 ஆம் ஆண்டு புதிய யோசனைகள் மற்றும் புதிய நண்பர்கள் நிறைந்த ஆண்டாக இருக்கும். நீங்கள் விரும்பியபடி எல்லாம் நடக்கும். இந்த வழியில், மேஷ ராசிக்காரர்களின் திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

ரிஷபம் - ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு 2026ஆம் ஆண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். நீங்கள் விரும்பிய பணிகளை செய்து முடிப்பீர்கள். திட்டமிட்ட அனைத்து காரியங்களையும் முடிப்பீர்கள். 2026ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். மகிழ்ச்சியைத் தரும் விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்குவீர்கள். அலுவலகத்தில் உங்கள் எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் இந்த ஆண்டு உங்கள் நண்பர்களாக மாற வாய்ப்புள்ளது. வேலையில் உங்களுக்கு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும். இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையையும் உற்சாகத்தையும் அதிகரிக்கும். இது தவிர, இந்த ஆண்டு உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும். உங்கள் துணையின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிப்பீர்கள். இருவருக்கும் இருந்து வந்த பிரச்னை முடிவுக்கு வரும். குழந்தை வரம் வேண்டி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும்.

கடகம் -  கடக ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் தெளிவு பெறுவார்கள். உங்கள் திருமண வாழ்க்கையை அழகாக மாற்ற முயற்சிப்பீர்கள். சுக்கிரனின் சாதகமான நிலைப்பாட்டால், தம்பதியினரிடையே காதல் வலுவடையும். கடந்த காலத்தில் செய்த தவறுகளை சரிசெய்ய உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஒருவருக்கொருவர் பேசி அனைத்து பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து கொள்வீர்கள். இந்த வழியில், உங்கள் திருமண வாழ்க்கை ஆண்டு முழுவதும் இனிமையாக இருக்கும்.

சிம்மம் - 2026 ஆம் ஆண்டு சிம்ம ராசிக்காரர்கள் தங்கள் தவறுகளை சரிசெய்வார்கள். . உங்கள் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ்வீர்கள். இருப்பினும், நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். சுக்கிரனின் வலுவான நிலை காரணமாக, உங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையாக ஆற்றல் அதிகரிக்கும். சுக்கிரனின் வலுவான நிலை காரணமாக, தம்பதியினரிடையே அன்பும் வலுவடையும். ஆண்டு முழுவதும் நீங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

மேலும் படிக்க: 2026 புத்தாண்டில் ராகு பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும்... பணம், பதவி, புகழ் கிட்டும்

மேலும் படிக்க: துணை மீது எப்போதுமே சந்தேகம்! 5 ராசிகளின் திருமண வாழ்க்கையே சிக்கலாம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

About the Author
