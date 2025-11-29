இந்த 4 ராசிகள் சிறந்த கணவர்கள் கிடையாது! சமாளிக்கிறதே கஷ்டம்.. யாரெல்லாம் தெரியுமா?

Worst Husband Zodiac Signs: ஜோதிடத்தின்படி ஒவ்வொரு ராசிகளுக்கு ஒவ்வொரு குணங்கள் இருக்கின்றன. இந்த குணங்களை வைத்து, அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என ஜோதிடத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அந்த வகையில், சில ராசிக்காரர்கள் சிறந்த கணவராக இருக்க மாட்டார்கள் என ஜோதிடத்திற்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறந்த கணவராக இல்லாத ராசிகள்
திருமண பந்தத்தில் கணவர் மனைவி இருவரும் ஒரே நிலையோடு பயணித்தால், எந்த ஒரு பிரச்னையும் இருக்காது. குறிப்பாக, ஒருவரைக்கொருவர் பாராட்டியும், அனுசரித்தும், புரிந்து கொண்டு பயணிப்பதன் மூலம் திருமண வாழ்க்கை நன்றாக இருக்கும். ஆனால், சரியாக புரிதல் இல்லாததால், கணவன் மனைவி இடையே பிரச்னை இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், ஜோதிடத்தின்படி, சில ஆண்கள் கணவராக இருக்க தகுதியற்றவர்கள் என கூறப்படுகிறது. அதாவது,
சில ஆண்களை கணவராக மாற்றுவதற்கும், திருமண பந்தத்தில் முழு ஈடுபாடுடன் இருப்பதற்கும் அவர்கள் சிரமப்படுவார்கள் என ஜோதிடத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால், திருமண பந்தத்தில் சில ராசியைச் சேர்ந்த ஆண்கள், சிறந்த கணவராக இருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் எந்தெந்த ராசியினர் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
எந்தெந்த ராசிகள்?
மேஷம் - மேஷ ராசிக்கார்கள் இயல்பாகவே ஆற்றல், ஆர்வம், சுயநலம் கொண்டவர்கள். இவர்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை பொறுமையாக கையாள்வது என்பது கிடையாது. அனைத்து விஷயங்களிலும் அவசர முடிவுகளை எடுக்கக் கூடியவர்கள். மேஷ ராசியினருடன் திருமண பந்தத்தில் வாழ்வது ஒரு ரோலர் கோஸ்டர் போல உணரலாம். மேஷ ராசியைச் சேர்ந்த கணவர்கள் சிந்திக்காமல் சில விஷயங்களில் முடிவு எடுப்பார்கள். அவர்களின் துணையின் முடிவுகளையும், உணர்வுகளையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், தன்னிச்சையாகவும், சுயநலமாக முடிவு எடுப்பார்கள்.
இது அவர்களது மனைவிக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். மனைவியை எதிரி போன்று கையாள்வார்கள். மனைவியை போட்டியாளர்களாக கருதுவார்கள். அனைத்து விஷயங்களிலும் முதன்மையாக தான் இருக்க வேண்டும் என எண்ணம் அவர்களுக்கு இருக்கும். சிறு சிறு சண்டையில் கூட, அவர்கள் விட்டுக் கொடுக்காமல் இருப்பார்களாம். எனவே, மேஷ ராசிக்காரர்கள் சிறந்த கணவராக இருக்க மாட்டார்கள் என கூறப்படுகிறது.
மிதுனம் - மிதுன ராசிக்காரர்கள் இரட்டை பண்பு கொண்டவர்கள். இவர்களுடன் வாழ்வது சிறது கடினமாக இருக்கும். மிகவும் அமைதியாக இருக்கும் தன்மை கொண்டரகள். எந்த பிரச்னை வந்தாலும், கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பார்களாம். மேலும், மனைவி பலர் முன்னிலையிலும் விட்டுக் கொடுத்து பேசுவார்களாம். மிதுன ராசியை சேர்ந்த ஆண்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை சீக்கிரம் சலிப்பை ஏற்படுத்தும். அவர்கள் தங்களின் மனைவியிடம் இருந்து தள்ளி செல்ல விரும்புவார்கள். மனைவியின் உணர்ச்சிகளையும் புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். எப்போதுமே வேலை மற்றும் தன்னை பற்றி மட்டுமே யோசிக்க கூடியவர்கள். இதானல், இவர்கள் திருமண பந்தத்தில் சிறப்பாக இருக்க மாட்டார்கள்
தனுசு - தனுசு ராசியைச் சேர்ந்த ஆண்கள் சுதந்திரத்தை விரும்புவார்கள். எப்போது, தங்களுக்கான நேரத்தை அனுபவிக்க விரும்புவார்கள். இருப்பினும், அவர்களின் சுதந்திரம் மற்றும் சுதந்திரத்தின் மீதான அன்பு அவர்களை கடினமான கணவர்களாக மாற்றும். அவர்கள் எப்போதுமே தனிமையை நேசிப்பவர்களாக இருப்பார்கள். உறவுகளை விட, அவர்களது வேலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். இவர்களது உற்சாக குணம், சிறந்த நண்பர்களாக மாற்றினாலும், குடும்ப வாழ்க்கையில் சில சவால்களை சந்திக்க நேரிடும். துணையுடன் அடிக்கடி வீண் விவாதம் செய்வார்கள். அவர்களை கட்டுப்படுத்தவும் விரும்புபவார்கள். இதனால், அவர்கள் சிறந்த கணவராக இருக்க முடியாது.
மகரம் - மகர ராசிக்காரர்கள் லட்சியம், பொறுப்பு, ஒழுக்கம் கொண்டவர்கள். இவர்களுக்கு சிறந்த குணங்களை கொண்டவர்கள். மகர ராசிக்காரர்கள் தொழில் வாழ்க்கையை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முன்னுரிமை கொடுப்பார்களாம். அவர்கள் தொழில், வேலையில் சிறப்பாக இருந்தாலும், திருமண வாழ்க்கையில் அவர்களுடன் வாழ்வது போராட்டமாகவே இருக்கும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மனைவியை கண்டு கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார்கள். இவர்கள் துணையை கட்டுப்படுத்தவும் செய்வார்கள். சில நேரத்தில் ஆணாதிக்கமாகவும் நடந்து கொள்வார்கள். இதனால், மகர ராசிக்காரர்கள் சிறந்த கணவர்களாக இருக்க மாட்டார்கள்.
